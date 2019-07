Dítě zabité Afričanem: Z AfD přišly mrazivé informace

V úterý obletěla svět zpráva o zdrcené čtyřicetileté matce, která se musela dívat, jak na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem umírá její osmiletý syn. Jak se to stalo? Stáli na nástupišti, čekali na vlak, který měl každou chvíli přijet, když tu náhle k nim přiskočil asi čtyřicetiletý občan africké Eritreje a strčil je oba do kolejiště. Matka se šťastnou náhodou zachránila, ale její osmiletý syn bohužel odešel do nebe.

Afričan se poté pokusil shodit do kolejiště ještě jednoho člověka, ale napodruhé naštěstí neuspěl. Pak se dal na útěk, ale duchapřítomní cestující ho spolu se strážci zákona zadrželi. Podle dosud známých informací mezi agresorem a napadenou matkou neexistoval žádný vztah. Šlo o náhodný útok.

Ačkoli za smrt osmiletého chlapce nese odpovědnost Afričan, to on ho strčil do kolejiště, poslanec opoziční Alternativy pro Německo na sociální sít Twitter napsal, že chlapce usmrtili také německá kancléřka Angela Merkelová, ministr vnitra Horst Seehofer a Evropská unie.

„Afričan, který zabil dítě, byl žadatelem o azyl ve Švýcarsku! Pohraniční kontroly by jeho vstupu (do Německa) zabránily, pokud by byl zavržen Schengen. Protože se to nestalo, docházím k závěru, že to dítě zabili EU, Merkelová a Seehofer.

