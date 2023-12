Diviš na Primě rozzuřil pirátského europoslance. Odmítáme eurofederalismus tak, jak ho chtějí Piráti, prohlásil

Velké emoce provázel názorový střet dvou kandidátů do Evropského parlamentu. V diskusním pořadu na Prima CNN News proti sobě usedli Marcel Kolaja, místopředseda unijního parlamentu za Piráty a někdejší prezidentský kandidát Karel Diviš, který bude v příštím roce usilovat o mandát europoslance za Svobodné. Ten se obořil do Pirátů především proto, že prosazuji eurofederalismus, který naopak Svobodní z principu odmítají.

„Pokud jde o migraci, tak Evropská unie selhává. Diskutujeme o tom řadu let a stále nemáme migrační pakt, který by zajišťoval dodržování mezinárodních dohod a fungování Evropy jako jednotného celku. Měli bychom konečně ten migrační pakt dotáhnout,“ prohlásil Marcel Kolaja, pirátský místopředseda Evropského parlamentu. Podle Karla Diviše je třeba přitvrdit v migrační politice a jednoduše nevpouštět na území Evropy pašerácké lodě s lidmi, kteří nemají u nás nárok na azyl. „Pašeráci musí pochopit, že to nemá smysl,“ uvedl Diviš.

„Házet všechny do jednoho pytle mně přijde jako hodně velký problém. Samozřejmě bychom se měli snažit dělat takovou politiku, aby tito lidé vůbec neměli potřebu do těch lodí nasedat. Měli bychom samozřejmě bojovat proti pašeráctví jako takovém,“ reagoval Kolaja.

Velké rozpory měli diskutující pak především v otázce Green Dealu. „Myslím si, že to je velká chyba této vlády, že připustila Green Deal v podobě, který se na nás valí,“ udeřil Karel Diviš, který připomněl, že vše začalo v Německu, které označilo jadernou energetiku za špatný zdroj energie. „My Češi, kteří jsme ještě se Slováky měli a máme čtyři výborné jaderné elektrárny, tak jsme se proti tomu neohradili. Čekali jsme, až to za nás udělali Francouzi. Zaplať pánbůh, že to teda do té taxonomie přišlo,“ vysvětlil Diviš, který v této souvislosti poukázal ještě na jednu zásadní věc.

„My si pořád stěžujeme na EU, co dělá špatně. Místo toho, abychom řekli, že budeme v ČR ti první, kdo podpoří životní prostředí, že jaderná energetika je v pořádku, že potřebujeme rychle dostavě jaderné elektrárny, abychom mohli touto elektřinou opět zásobovat třeba Němce. To znamená, my si ty peníze prostě vezmeme na to co potřebujeme. Tak jako si Poláci dostavěli dálnice, neptali se nikoho, neřešili nějakou byrokratickou mašinérii, posunuli se během deseti let o třicet let dopředu, o patnáct nás předstihli," uvedl několik příkladů s tím, že jako Češi pořád na něco čekáme. „Musíme být sebevědomí, hájit český národní zájem, což znamená, že nemůžeme být tzv. odtokovou ekonomikou, že je sice fajn, když máme zahraniční investory, když produkujeme HDP, ale podstatný je hrubý národní produkt. A v tomto ohledu vlastně nemáme nic ve svých rukou," dodal Karel Diviš.

Na tuto kritiku reagoval Marcel Kolaja s tím, že je rád, že se v tomto směru Piráti odlišují. „My vnímáme Green Deal jako příležitost, koneckonců je to v programovém prohlášení vlády takto napsáno. Green Deal je způsob, jak z ČR udělat z montovny mozkovnu. Díky tomu dokážeme posunout českou ekonomiku, aby byla modernější, abychom se dostali na špičku v technologiích, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Toto je ta modernizace ekonomiky, která bude probíhat v celém světě. A Green Deal je prostředek, jak můžeme tuto transformaci chytit jakožto příležitost za pačesy. Ten, kdo říká pravý opak, tak příliš nechápe, k čemu vlastně ten Green Deal je, protože skutečně je to obrovská příležitost,“ uvedl místopředseda Pirátů.

„Pro nás je velmi důležitý ekonomický rozvoj Evropy. Koneckonců s tím ten Green Deal právě souvisí. My chceme, aby peníze končily tam, kde mají, aby peníze nekončily v kapsách oligarchů. Koneckonců jedna z těch našich priorit je právě sociálně spravedlivá ekonomická transformace, která, jak říkám, je nevyhnutelná,“ dodal Kolaja.

„Svobodní reprezentují lidi, kteří milují ty čtyři základní svobody, volný pohyb zboží, osob, kapitálu, služeb. A pak si představíte Piráty, kteří jsou na druhé straně mince, kteří mluví o eurofederalismu, v podstatě o vzniku nějakých Spojených států evropských. Je to legitimní téma, já nezlobím. O tom budou volby, které ukáží, kde se evropský otáčkoměr zastaví. Jestli skutečně budeme chtít k nějakým Spojeným státům evropských nebo ne. A já říkám za sebe, je to absolutní nesmysl z principu věci, protože dokud lidé budou lidmi, tak nemůžou být rovnostářští, nemůžou si sdílet věci, apod. To je ten velký omyl, který by konečně někdo měl i té mladší generaci vysvětlit, že už jsme tento socialismus a centrální plánování, co s tím souvisí, měli,“ udeřil v diskusi Karel Diviš.

„Nevím, proč tady jako pan Diviš to staví do nějakého rozporu. My vidíme budoucnost EU, která je postavena na větší spolupráci a měli bychom snad být jako proti čtyřem základním svobodám? Tomu vůbec nerozumím. Nesmysly o socialismu a centrálním plánování, to úplně vynechám stranou, protože to je úplně mimo,“ reagoval Kolaja.

