Do důchodu dříve? Za mnohem přísnějších podmínek, shoduje se vláda se svými poradci

Ekonomický poradní sbor české vlády chce přísnější podmínky pro odchod do důchodu. Podle jeho členů je současný systém neudržitelný a je třeba ho zrevidovat včetně pozdějšího odchodu do penze. Stejného názoru je i vláda. V čem se ale se svým poradním orgánem neshodne, je vliv náročnosti vykonávaného povolání na věk odchodu do důchodu.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) je vládním poradním orgánem pro oblast ekonomiky. Její členové včera zasedali v prostorách Strakovy akademie. Debatovalo se hlavně o důchodovém systému.

„Cílem je zvýšit udržitelnost důchodového systému, protože včera už bylo pozdě. Jsme na trajektorii toho, že na jednoho důchodce bude připadat jeden zaměstnanec,“ řekl novinářům koordinátor NERV David Havlíček po skončení jednání s tím, že současné nastavení důchodového systému je neudržitelné.

„Čím dříve do toho zasáhneme, tím vyšší důchody si budeme moci v budoucnu dovolit,“ zdůraznil.

NERV kabinetu ve čtvrtek podle serveru SeznamZprávy.cz představil konkrétně návrhy na úpravy prvního a části třetího pilíře důchodového systému. Ty Havlíček charakterizoval jako v drtivé většině se shodující s návrhy vládními.

Jako podstatná se jeví změna věku odchodu do důchodu. Ten NERV navrhuje propojit s průměrnou dobou dožití v České republice. Základem by tedy bylo, že by měl člověk v důchodu strávit průměrně stále stejnou dobu, jako je tomu nyní, ale věk odchodu do důchodu by se zvyšoval v závislosti na tom, jak by se zvyšovala doba dožití občanů České republiky.

„NERV podporuje to, aby doba, kterou člověk stráví v důchodu, byla fixní vůči současnosti. Pokud se bude prodlužovat doba dožití, tak by člověk měl v budoucnu strávit v důchodu stejnou dobu jako nyní,“ okomentoval to Havlíček.

Dalším bodem, na kterém panuje shoda, je přísnější posuzování podmínek, za jakých lze odejít do předčasného důchodu. V současné době některá kritéria nahrávají tomu, že je tento institut „nadužíván“.

Podle serveru SeznamZprávy.cz následně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zmínil i fakt, že vláda pracuje na kategorizaci náročnosti povolání. To by podle něj mohl být další aspekt, který by nový důchodový systém bral na zřetel a který by měl vliv i na výši věku odchodu do penze.

„Musíme se snažit o to, aby se prodlužovala doba dožití ve zdraví,“ řekl doslova Válek.

Tady ale zatím vláda a její ekonomický poradní orgán společnou řeč nenašly. Národní ekonomická rada vlády by totiž kategorizaci náročnosti povolání do nového návrhu reformy vůbec nezařazovala.

