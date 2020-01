Do kterrré prrrdele jsme to přijeli, ráčkoval prý Havel. Senátor chce na krušném severu slavit třicet let od jeho první návštěvy, lidé se nad tím nápadem vyřádili

Na vzpomínkové akci sice není nejdůležitější pohoštění, na té kadaňské ale skutečnost, že bude bývalý tibetský láma Sonam Tsering podávat tibetské momo knedlíčky a yermelín, má politický rozměr: „Václav Havel patřil mezi celosvětové lídry v obraně lidských práv. Velmi výrazně se zasadil o podporu svobody Tibetu. Připomeneme si to gastronomicky,“ vysvětlil senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas, který je v Senátu členem Parlamentní skupiny přátel Tibetu.

Na akci, která se má konat 14. února, je potřeba provést rezervaci přes jeho webové stránky v článku s názvem „Havel 30“.

O mrtvých jen dobře?

Místo studování slavnostního programu se mnozí neudrželi a „vyplivli“ pod avízo svůj negativní komentář týkající se zesnulého politika.

A to i přesto, že úplně první komentář pod zprávou na Facebooku byl od sympatizantky a pamětnice, která tehdy strávila chvíli přímo vedle Havla: „Byla jsem u toho v Kadani. Oběd na hradě,“ připsala k Rabasově pozvánce Ladislava Sturm Kratochvílová ze Žlutic.

Další poznámky se rozjely v jiném módu: „A bude tam (na akci připomenuto) taky, jak řekl na hrázi Nechranické přehrady, že je to takové mrrrtvé moře? A v Chomutově, když vylezl z auta v postranní uličce, ptal se svého průvodce, je na to svědek: Do kterrré prrrdele jsme to přijeli?“ připomněl zákulisní postřehy Jaroslav Somr, přičemž neopominul několika souhláskami „r“ poukázat na Havlovo ráčkování.

Marie Stehlíková z Jirkova u Chomutova připsala: „Řekl, že všem teče z očí a žijeme v králíkárnách. Nehnul pro nás prstem. Dodnes žijeme v králíkárnách, a jsme rádi. Štítil se lidí.“ To se příznivkyni Kratochvílové nelíbilo: „Co jste popíjela?“ směřovala k ní otázku. Dotazovaná ji usadila: „No, s Havlem jsem nepopíjela. A také jim všechno nežerte!“

Na kritiku, že Havel pro Severočechy nehnul prstem, reagoval Štěpán Lípa: „Nepochopila jste, že hnout prstem a prsty jste měla Vy! Žádný politik za vás nic neudělá, natož prezident.“ Stehlíková nechápala, proč tedy politiky volíme. „Prezident tu není proto, aby za vás něco dělal,“ byl s ní Lípa hotov.

Nelichotivě se vyjádřil i čelakovický obyvatel, používající nick Vmax: „No fuj, ten, který tady ohrnoval nos na vesnici a pak se zpronevěřil všemu, pro co ho lidi volili.“

Psali jsme: Šokující příběhy z uranových dolů na Jáchymovsku. Tajná dohoda se SSSR z roku 1945. Hrozil mezinárodní skandál. Historik ohromil publikum Mladí si vždy mysleli, že umí a chápou lépe než staří. Historik Kopica o Gretě, demokracii i totalitě Smrad z Počerad? „Pamatuji si z dětství černý sníh…“ Kontroverzní elektrárna slaví. A mladí šílí Václav Havel? Prorok pravdy a lásky, říká umělec Meloun, autor netradičního pomníku. Zde FOTO a příběh

Obelisk a dům, kde si koupil rohlík

Na akci do Kadaně dorazí i pamětníci tehdejší prezidentské návštěvy. Přese všechny nelichotivé komentáře na sociální síti má Havel dodnes na Chomutovsku dost příznivců, a to i mezi umělci. Dokládá to například nedávno instalovaný Obelisk pravdy a lásky v tamním kostele sv. Kateřiny, o kterém jsme psali.

Rabasova akce se uskuteční v Kulturním zařízení Orfeum Kadaň. Komunální návštěvu někdejšího prezidenta v Kadani připomněli nedávno přímo Kadaňáci v souvislosti s 30letým výročím od sametové revoluce. V listopadu se – rovněž v kulturním domě Orfeum – uskutečnila beseda „K čemu svoboda?“ Hosté tam měli možnost zhlédnout část dokumentu z 12. února 1990, kdy Havel dorazil do Kadaně. Filmový snímek objevil lékař Jan Voráč před deseti lety během stěhování. „Kadaň, která vypadala, jako by se přes ni právě přehnala fronta – náměstí plné pobořených domů,“ okomentovala záběry pedagožka Marcela Svejkovská, která spolu s gymnaziální kolegyní Veronikou Kupkovou akci organizovala. „První zastávky se uskutečnily na Nechranicích, potom se jelo do Tušimic, menší vesničky Libědice, kde stály zchátralé, opuštěné baráky – to všechno chtěl prezident vidět,“ vzpomínal v listopadu Jan Voráč, podle něhož prezident „odpovídal na všechny otázky a bylo hezké, že své proslovy si vlastně nijak nepřipravoval“.

Z návštěvy v Kadani existuje vzpomínka a údajně i fotografie, jak si Havel koupil rohlík v domě číslo 7 v historickém centru města, kde byla vyhlášená rybárna. Když se posléze jednalo o tom, co s budovou, kterou následně v roce 2000 obec koupila, objevovaly se po letech titulky jako „Kadaň opraví historický dům, ve kterém si rohlík koupil i Havel“. Na jeho počest také v únoru 2014 radnice na Egermannově domě čp. 7 odhalila pamětní desku.

Z filmového dokumentu z Kadaně z února 1990. Foto: Lucie Bartoč

Havel, to je Československo

Program třicetiletého výročí návštěvy Václava Havla na Chomutovsku a Mostecku začne v 17 hodin. Nejdříve si všichni připomenou události z 12. února 1990, a to s přímými účastníky a spoluorganizátory prezidentské návštěvy.

Mostecký divadelní soubor Špenát a kedlubna připraví speciálně pro tuto příležitost havlovskou půlhodinu. Dlouholetá legenda severočeské hudební scény, Nucený výsek, zahraje i punkové a funky hity z devadesátých let minulého století.

Václav Havel byl v roce 1990 československý prezident, a tak v Orfeu samozřejmě zahraje česko-slovenská kapela, rockově jazzový Tryptych. „Zažijete výjimečně talentovaného bubeníka Dušana Černáka, jednoho z nejuznávanějších mladých basistů dnešní doby Miloše Klápštěho a neméně nadaného kytaristu Vladimíra Mikláše. A nebavíme se jen o jazzu. Tryptych často náhle a překvapivě skáče do progresivního rocku, noisu, ambientu, a to navíc doplňují analogové syntezátory,“ láká příznivce senátor Rabas.

V plánu je také jeden z mála koncertů experimentálního tria NTS TRIO (Nejtek, Tichý, Smetáček). „NTS nekoncertuje často, ale když už se někde objeví, působí to jako zjevení. Takové, že NTS pak dostává pozvánky do vyhlášených světových nahrávacích studií a získá si prostor v televizním vysílání BBC,“ vyzdvihuje pozvané hosty politik.

Přemysl Rabas se už loni zapojil do akcí připomínajících třicet let od revoluce. Podpořil například fotografickou výstavu Samet a uhlí, která se objevila také přímo v Senátu.

Psali jsme: Šokující příběhy z uranových dolů na Jáchymovsku. Tajná dohoda se SSSR z roku 1945. Hrozil mezinárodní skandál. Historik ohromil publikum Mladí si vždy mysleli, že umí a chápou lépe než staří. Historik Kopica o Gretě, demokracii i totalitě Smrad z Počerad? „Pamatuji si z dětství černý sníh…“ Kontroverzní elektrárna slaví. A mladí šílí Václav Havel? Prorok pravdy a lásky, říká umělec Meloun, autor netradičního pomníku. Zde FOTO a příběh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.