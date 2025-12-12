Prokšanová (KSČM): Rudá barva reprezentuje krev prolitou v boji za práva pracujících

13.12.2025 16:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému zákazu propagace komunistického hnutí.

Prokšanová (KSČM): Rudá barva reprezentuje krev prolitou v boji za práva pracujících
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Často čtu, že zákaz propagace komunistického hnutí se dotkne jeho symbolů. Ovšem žádný seznam nebo přehled takových symbolů neexistuje a policie i soudy se budou muset v této věci obracet na různé odborníky a “odborníky” - třeba z “objektivního” ÚSTRu.

A tak, než se ustálí jejich účelový výklad a přepíšou se stránky české Wikipedie, podívejme se na některé symboly, které nejspíš tradičně vnímáme jako reprezentaci komunistického hnutí.

Rudá pěticípá hvězda je ve spojení s komunistickým hnutím nejčastěji vnímaná jako symbol pěti prstů ruky dělníka, nebo pěti kontinentů. Rudá barva reprezentuje krev prolitou v boji za práva pracujících a také to, že všichni lidé mají stejnou barvu krve bez ohledu na rasu, pohlaví či společenské postavení.

Srp a kladivo symbolizují spojení dělnictva a rolnictva, zástupců dělnické třídy. Přestože se jako symbolika objevuje již dříve, svůj silný význam získal až ve spojení se sovětským Ruskem. Srp a kladivo využívají ve svých znacích mnohé komunistické strany po celém světě. Je také vnímán jako symbol Rudé armády a osvobození od fašismu.

Zatnutá pěst je obecně symbolem vzdoru a vytrvalosti. Spjata je s mnohými sociálními hnutími a vnímána je také jako symbol boje proti fašismu - proti zdvižené pravici zatnutá pěst.

Věřím, že každý člověk bojující proti útlaku vnímá různé symboly různě. V principu jsou ale vždy vyjádřením kolektivní identity a přináležitosti k určitým emancipačním myšlenkám. I tuto symbolickou jednotu však chce současný režim rozbít a kriminalizovat. Nedopusťme to!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
