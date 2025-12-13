Ty nadávky do titulku dát nemůžeme. Matovič hvězdou bitky ve slovenském parlamentu

Slovenský parlament se stal dějištěm bezprecedentního chaosu. Během hlasování o kontroverzní novele trestního zákona došlo k fyzickým střetům mezi poslanci.
Jednání Národní rady Slovenské republiky se proměnilo v jeden z nejvypjatějších momentů současného volebního období. Hlasování o klíčových legislativních návrzích bylo provázeno fyzickými strkanicemi mezi koaličními a opozičními poslanci, hlasitým překřikováním a vulgárními výrazy.
Ostré emoce eskalovaly zejména během diskuse a následného hlasování. Největší konflikt se rozhořel po tom, co se poslanec Igor Matovič (Hnutí Slovensko) dostal do sporu s poslankyní Zuzanou Plevíkovou (Smer). Poslankyně se Matovičovi pokoušela odebrat transparent s nápisem Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestii pro sebe. Do potyčky se následně zapojil i poslanec Dušan Muňko (Smer), který se rovněž snažil Matovičovi transparent vytrhnout.
Poslanci do sebe navzájem strkali a situace se začala vymykat kontrole. Matovič, který si oblékl tričko s nápisem Dost bylo Fica měl na Muňkovu adresu vykřikovat urážky jako „estébák, privatizér, zloděj“ a došlo i k výměně vulgárních poznámek na vzhled.
Předseda opozičního Hnutí Slovensko Igor Matovič později zveřejnil na sociální síti video, které začíná tím, jak natáčí koaliční poslance a říká: „Toto jsou lidé, kteří dali amnestii zločinci Gašparovi.“
Erik Vlček (Hlas) po něm hodil plastovou láhev, kterou Matovič následně poslal zpět a téměř trefil poslankyni Paulu Puškárovou (Hlas).
Následně zřejmě přišla výzva k tomu, aby bývalý premiér nahrávání přerušil. Je slyšet, jak se ptá: „Proč bych to vypínal?“ Na záběrech je pak vidět fyzickou roztržku mezi poslanci. Ozval se výkřik: „Co mě držíš?“ Poslanec se opakovaně ptá: „Co mě škrtíš?“
Takové chování otevírá otázku psychické způsobilosti pro výkon mandátu
Po vypuknutí konfliktu začali opoziční poslanci skandovat „Hanba!“ a pískat. Koaliční poslanci reagovali zpěvem lidové písně „Na Kráľovej holi“. Poslanci Progresívního Slovenska se k protestu připojili zpěvem slovenské státní hymny, potom pokračovali v pískání. Atmosféru dále vyhrotil předsedající schůze Andrej Danko (SNS), který obvinil poslance Michala Saba (PS) z toho, že mu ukázal vztyčený prostředník. Danko křičel: „Ty chudáku!“ A avizoval, že incident bude řešit na Mandátovém a imunitním výboru.
Předseda parlamentu Richard Raši (Hlas) v reakci na incidenty prohlásil, že takové chování otevírá legitimní otázku psychické způsobilosti pro výkon poslaneckého mandátu. Igor Matovič na brífinku emotivně obhajoval své chování s tím, že jen natáčel dění a že koaliční poslankyně se chovaly jako „mafiánské služky“, když hlasovaly pro zkrácení promlčecích dob u znásilnění. Jednání bylo kvůli chaosu opakovaně přerušeno.
Poslankyně Puškárová se vyjádřila na svém facebookovém profilu: „Je opravdu škoda, že v době adventu se to hroutí do takových projevů a útoků. Místo míru jen prohlubuje polarizaci ve společnosti – a chování, které dnes předvádí předseda Hnutí Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič, by nemělo mít v parlamentu vůbec místo.“
„Myslela jsem si, že morální dno Igora Matoviče se už nemůže víc snížit, ale dnes opět ukázal, že to dokáže. Vulgární nadávky poslankyním v plénu nepovažuji jen za znak nekultury – považuji to za něco, co jako společnost nemůžeme dále akceptovat. Dnes Matovič nadává ženám v plénu, komu bude nadávat zítra? Za naprosté zklamání považuji i fakt, že mu při tom výrazně pomáhali poslanci z PS, KDH i SaS. Je očividné, že plány na společné vládnutí už ani neskrývají. Toto je to, co Slovensko čeká, pokud se jim to podaří… urážky, nevraživost, zloba. Přesně to charakterizuje dnešní opozici v čele s tím největším zlem – Igorem Matovičem,“ napsala poslankyně Ľubica Laššáková (Hlas).
A zveřejnila sestřih údajných Matovičových výroků, které měly padnout na půdě parlamentu. Servítky si rozhodně nebral. Politické oponenty počastoval slovy jako: „Co mě držíš, kurva? Jsi chytrá jako rádio. Běž, ty buzerante. Komu říkáš idiot, ty krávo! Ona do mě bouchla, ty debile! Toto je mafiánský výkvět. Jdi do řiti. Jsi úchylná, nebo co? Necpi se na mě, ty chuděro.“
Slyšeli jste tam tu „nadrženou ku…“?
Poslankyně Plevíková na tiskové konferenci řekla, že se stala přímou účastnicí incidentu. Vysvětlila, že se snažila vzít Igoru Matovičovi transparent, který měl v jednacím sále, ačkoli to podle ní jednací řád neumožňuje.
Podle jejích slov tehdy došlo k fyzickému kontaktu. „Igor Matovič do mě strkal a začal mi vulgárně nadávat,“ uvedla Plevíková. Měl jí opakovaně adresovat hrubou urážku se sexuálním podtónem. Uvedla, že má na to svědky. „Řeknu to tak, abyste to všichni pochopili, co mi říkal. Opakovaně mi říkal, že jsem nadržená ku... Nadržená ku…,“ přiblížila poslankyně. Vzápětí se obrátila na přítomné novináře: „Jak byste se zachovali? Zachovali byste stoický klid?“ Matoviče označila za duševního mrzáka, který útočí na ženy.
„Směračka Plevíková mě obvinila, že jsem ji opakovaně napadl a že jsem jí řekl, že je nadržená ku… Směráci chtějí překrýt to, že mafiánovi Gašparovi dali absolutní amnestii za rozkradení republiky, za to, že z vedení policie udělal brloh mafie. Vyhýbá se soudu a zařídil si, že se mu už nic nestane. Ale vraťme se k Plevíkové,“ řekl Matovič a pustil sestřih záznamu.
Tiboru Gašparovi (Smer) na jednání parlamentu řekl, že skončí v base tak jako tak. „Nevyhneš se tomu, mafiánský hajzle,“ sdělil koaličnímu politikovi. Pak se obrátil na Plevíkovou, která se pokoušela sebrat Matovičův transparent. „Proč jsi taková nadržená?“ zeptal se jí a pokračoval: „Nech to být, chuděrko sprostá.“
A znovu se obrátil na Gašpara: „Objednal sis vraždu, sprostý psychopate. V base skončíš. Amnestii ti zrušíme, vagabunde. Shniješ v base, odporný tchoři. Jsi mafiánský bastard.“
Potom oslovil diváky: „Co říkáte, kdo má pravdu? Já, či ona? Slyšeli jste tam tu nadrženou ku…? Je to na vás,“ konstatoval politik.
autor: Naďa Borská