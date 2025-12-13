Ševčík účtuje: Fialova vláda připravila důchodce o 36 tisíc. A je toho víc

Živnostníkům od ledna narostou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění o 1124 korun měsíčně. Vznikající vládní koalice to nestihne zastavit. Alena Schillerová proto navrhla, že by se navýšení živnostníkům vrátilo zpětně ke konci roku. Vy byste zálohy zvyšoval?
Bohužel, kvůli zdržovací taktice prezidenta Pavla a kvůli nesmyslným požadavkům na vyřešení jakéhosi údajného střetu zájmů bude vláda jmenována tak pozdě, že už nestačí předložit a projednat novelizaci zákona, která by umožňovala zastropovat odvody OSVČ na stávající úrovni. Odstupující vláda to neudělala, protože zvyšování daňové zátěže sama navrhla.
Jsem pro návrh, aby se zálohy na zdravotní a sociální pojištění (daně) OSVČ nezvyšovaly. Není to nízká částka. Ze současných záloh na zdravotní a sociální pojištění ve výši 7902 Kč se má zvýšit tato záloha od příštího roku na 9026 Kč. Nárůst je o 1124 Kč, což je o více než 14 %. V minulosti byl vyměřovací základ zhruba z 25 % průměrné mzdy. V příštím roce to má být již ze 40 % průměrné mzdy.
Je spousta živnostníků, kteří zvažují, zda budou dál pokračovat ve své živnosti, protože tyto výdaje je velmi silně zatěžují, zvláště pak pokud pracují například pro takové činnosti, které vyžadují spotřebu elektrické energie, suroviny a další materiál, jejichž cena poměrně rychle vzrostla. Takže vláda, která odstupuje, vlastně připravila prostředí, které je vyloženě nepřátelské pro živnostníky, a je to opatření, které jednoznačně nesvědčí o tom, že by to byla pravicová nebo racionálně jednající vláda.
„Řeknete podnikatelům, že budou mít také nižší důchod?“ zeptal se Schillerové ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se při záloze vyšší o 686 Kč zvedne živnostníkům důchod o 1652 korun měsíčně. Můžou se živnostníci spoléhat, že za 20 let budou mít dobré důchody, když si teď zvednou zálohy?
K tomu, co tady provedla odstupující vláda s důchody, bylo řečeno už hodně. Samozřejmě neprovedla vůbec žádnou důchodovou reformu. Tato vláda pouze tím, že změnila valorizační vzorce, připravila během období roku 2023, 2024 a 2025 důchodce řádově o 36 tisíc korun, protože každý důchodce by měl v průměrů zhruba o tisíc korun vyšší důchod už od roku 2023. Takže Fialova vláda ožebračila důchodce, ožebračila skupiny lidí, kteří tuto zemi postavili na nohy, ať už to bylo na konci 80. let nebo během celých 90. let a v první a druhé dekádě tohoto tisíciletí. Takže končící vláda je asociální nepřátelská vláda k starším spoluobčanům.
Míra nezaměstnanosti zůstala v listopadu 4,6 %. Od roku 2022 se pomalu, ale jistě zvyšuje. Podle některých analytiků v roce 2026 překročí 5 %. Pracovní trh je pod tlakem. Čí je to vina?
Vyhazují se peníze na studium různých vysokoškolských programů a oborů, které jsou nepotřebné, jsou zbytečné a souvisí s nesmyslnými ideologickými programy progresivistů a přerozdělovačů. Často musí docházet k jejich rekvalifikaci. Jsou to především humanitní obory. Naopak na trhu práce vzrůstá strukturální nedostatečnost v lékařských oborech (chybí pediatři, zubaři, psychiatři, neurologové a další lékařské profese), prohlubuje se nedostatek v technických oborech, chybí učitelé, psychologové a další.
Navíc celá ekonomika je po Fialově vládě zatížena velmi extrémně byrokratizací, nezvládnutou digitalizací a dalšími problémy, na které teď ze škol vycházející pracovní síla, ať už ze středních nebo z vysokých škol, není vůbec připravena. Vznikají umělá pracovní místa, která jenom dál prohlubují byrokratizaci, centralizaci a poslouchání nesmyslů z Evropské unie.
Evropská unie udělila sociální síti X pokutu 120 milionů eur za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). „EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ reagoval miliardář Elon Musk, majitel platformy X. Má pravdu?
Samozřejmě, Elon Musk má pravdu ve všem, ať už je to o porušení povinností v rámci DSA, kterou mimochodem připravovala naše bývalá eurokomisařka Jourová, kde jsem už v roce 2022 upozorňoval na to, co se chystá.[KV1] Rok po mému upozornění Musk řekl, že je to učiněné zlo, co Jourová připravila. Současný vývoj to jasně ukazuje.
Myslím si ale, že v technologické soutěži budou mít představitelé Eurosojuzu, jak to nazývám již déle než 25 let ve svých článcích a hodnoceních, včetně politbyra, což je Evropská komise, velké problémy. Bohužel, většině vlád zemí i Evropské unii tento stav vyhovuje. Ukazuje se v souvislosti s naprostým selháním Green Dealu, že tyto fantasmagorické ideologické programy mohou částečně narazit. Ale čeká nás velká práce s tím, aby byly úplně zastavená nesmyslná, neefektivní a často až hloupá a drahá opatření. Aby se úplně zastavil zákaz spalovací motorů, aby se zastavila dekarbonizace, protože to mnohým zemím může přinést jen úpadek.
Ukazuje se, že bohužel v Evropě pokračuje to, čemu se říká „snaha o vůdcovství“. Mimochodem, k tomu „vůdcovství“ letos v červenci vybízel paradoxně náš prezident Pavel právě kancléře Merze, který prosazuje hegemonii a nadřazenost Německa v rámci Evropské unie. A nezapomínejme, kam nás dovedly německé ideologie 19. a 20 století. Ano, byly to strašné světové války. Nedopusťme opakování stejných chyb.
Mějme také na paměti, že tito „vůdcové“ vedou země, které patří k nominálně nejzadluženějším. Vůbec nejzadluženější je Francie. Nezapomeňme také, že to byl Macron, který byl ve službách finančního kapitálu vedeného Rockefellery, Rotschildy a dalšími finančními skupinami. Že Merz byl šéfem Black Rocku v Německu. Takže to je jeden z takových spojovacích článků. My na Hradě máme taky bývalého šéfa Aspen Institutu, který je kancléřem hradního pána, a víme, komu slouží hradní pán.
Takže se jasně ukazuje, že bychom se měli navrátit k suverenitě jednotlivých zemí – a snad takovou cestu by nám mohli ukázat Maďaři, Slováci, možná i Poláci po příštích volbách, a snad se na ni vydáme i my v České republice. Mají na ni našlápnuto mimo jiné i v Rakousku, a příští volby může klidně v Německu vyhrát AFD.
Patrik Nacher upozornil na průzkum Kantaru pro ČT, ve kterém se 53 % lidí vyslovilo pro sloučení ČT a ČRo, 60 % je pro změnu financování veřejnoprávních médií a 88 % si přeje, aby měl NKÚ kontrolní pravomoc. Podpořil byste tyto tři změny?
Česká televize v posledních 20 ti letech jasně dokazuje, že neplní službu veřejnoprávní televize. To, co vychází z průzkumu Kantaru lze pochopit i tak, že velká část obyvatelstva má dost vymývání mozků a lží různých redaktorů ze strany České televize. Myslím si, že návrhy tak, jak je předkládá Patrik Nacher, jsou realizovatelné. Nebude to učiněno ze dne na den, bude to chtít určité změny i v legislativě. Já za sebe, pokud se ještě seznámím podrobněji s procesem přeměny, tak budu pro. Jsem přesvědčen, že změny musí nastat. Čím dříve, tím lépe.
autor: Jan Novotný