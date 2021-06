Do tornádem poničené vesnice přijeli čtyři Romové. „Cigáni vystoupili a všichni zmlkli. Co udělali pak, zaskočilo i chlapy ze zásahovky…“

reklama

Stejná slova použil i náš další zdroj, ani ne třicetiletý dobrovolný hasič z východočeských Pardubic. „Jeli jsme okamžitě. Nebylo to na rozkaz, začali nám psát už ve čtvrtek večer s tím, že kdo může, ať se nahlásí, a vyjelo se. Přijeli jsme tam, bylo to nepředstavitelné, to nejde vůbec popsat slovy,“ sdělil redakci a ukázal několik fotografií, které jsou součástí textu.

„Lidi byli v tom ohromném zmaru strašně pohostinní. Vařili nám, pořád se ptali, jestli něco nepotřebujeme, jestli nechceme s něčím pomoct, jako by se to nestalo jim, ale někomu vedle, bylo to chvílemi až dojemné,“ podotýká.

Na jednu konkrétní situaci si ale pamatuje víc než na jiné. „Nejde o to neštěstí, to ve vás zůstane, ale tam bylo ve čtvrtek děsné vedro, byli jsme oblečení, makali, polévali si hlavy vodou, ani jsme moc nejedli,“ říká s tím, že hodně času se trávilo taky na střechách.

V jednu chvíli prý přijelo auto. „Byli to cikáni, vystoupili a koukali, všichni najednou byli ticho, byl to hrozně zvláštní okamžik, trval jen několik sekund, ale pořád si pamatuju, jak jsme na ty cikány koukali, prostě se najednou lidi báli, jestli třeba nepřijeli dělat problémy, nevím, my se o tom s nikým už pak nebavili, mluvím jen za sebe.“

Ticho podle svědectví nebyli jen místní a dobrovolníci, kteří na kárách rozváželi jídlo, pití, hadry a podobné věci. „Byla tam i spousta policajtů, přes noc měli hlídat a přes den tam všichni makali,“ říká.

Vraťme se ale k romské osádce postarší fordky.

„Cikáni normálně stáli, koukali, taky nic neříkali, byli hotoví, to bylo vidět. Když tam přijedete, jste v šoku. Oni koukali po těch domech, my zase na ně. Potom ten jeden šel a otevřel kufr. Zůstali jsme jak opaření. Měl ho plný jídla, masa, šunek, pití a strašně moc dalších věcí. Někoho poprosil, ať mu jde pomoct. Ti ostatní cikáni šli hned za ním a začali to vynášet. Bylo toho fakt hodně, místní jim najednou začali děkovat, oni na to, že přivezli, co mohli, že mohou zase přijet, kdyby bylo potřeba, asi si předali čísla. Bylo mi úplně zvláštně, když jsem to viděl na vlastní oči, že jsme si nejdřív říkali, co tam dělají, pak nám došlo, jak přijeli pomoct, co jsme za blbce. Kluci tam pak s nimi chvíli stáli, oni vytahali věci z kufru a odjeli, my se vrátili k práci. Je vidět, že když se něco děje, pomůže vlastně každý, což je jedině dobře. Potom jsme se bavili i s policajty a ti taky říkali, že je zaskočilo, kolik toho s sebou měli, že snad nabízeli i peníze, ale to nevím, jak dopadlo,“ uzavírá nejmenovaný hasič.

Jenže to je jen jedna z mála příjemných věcí, k nimž došlo.

Ostatní události prý už byly vyloženě k pláči.

Tornádo nastalo po týdnu s velkou četností extrémních meteorologických jevů ve střední a západní Evropě. Ve čtvrtek 24. června byly meteorologické podmínky na sever od východního okraje Alp velmi příznivé pro vznik supercelárních bouří, neboť zde byla v atmosféře velmi velká konvektivní dostupná potenciální energie a zároveň velký střih větru. Český hydrometeorologický ústav tehdy vydal výstrahu před výskytem velmi silných bouřek s přívalovými srážkami.

Na Hodonínsko dorazil v pátek a mezi lidmi zasaženými tornádem strávil prý celkem pět hodin. Podle svých slov se na místo rozhodně nepřijel fotit. „Poslal jsem fotografa domů, paní Schillerové jsem zakázal fotografa a šli jsme za občany. Abychom se dozvěděli, jak jsou na tom, jaké jsou dopady této tragédie. A žádal jsem média, aby odešla, aby nás nefotila. Oni nás neposlechli, mně to bylo velice trapné. Protože potom mají lidé pocit, že jsem se tam přišel odfotit. Nepřišel jsem se odfotit. A odmítal jsem média,“ zdůrazňoval premiér.

Babiše během návštěvy Moravy velice popudil přístup serveru Seznam Zprávy. „A co se nestalo, samozřejmě Seznam Zprávy, kyperská firma, která vede proti mně džihád – přišel tam fotograf a půl hodiny nás fotil. Půl hodiny. Řekli jsme mu, ať jde pryč, ale on nechtěl. No a samozřejmě za ten čas, co jsem tam seděl s paní Schillerovou, se stalo to, že jsme se v nějaké situaci usmáli. Tohle zneužili. Je to neskutečný podraz, je to hnus, že tohle médium, které lže od rána do večera o mně, to takhle zneužije. A potom to pustili, tu fotku. Vlastně říkali: no Babiš se směje. Samozřejmě že jsem se nesmál. Není se čemu smát. Je to obrovská tragédie. Byl jsem maximálně vážný,“ zlobil se Babiš s tím, že toto je podle něj ukázkový příklad zneužívání médii.

Foto uvnitř článku: zdroj ParlamentníListy.cz

