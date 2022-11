Docent Ševčík vzkázal: Choďte za poslanci. Chtějte, aby se starali o Česko

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík v pořadu O čem se mlčí v souvislosti se zadlužováním České republiky hovořil o tom, že nám jednoznačně chybí vláda, která by měla rozpočtovou zodpovědnost. Jako klíčové řešení současné krize navrhuje zrušení Green Dealu a zásadní změny na trhu s energiemi. Lidé by podle jeho slov měli konfrontovat vládní politiky s tím, aby nedělali dál „sluhu imperiálním mocnostem“.

Ekonom Ševčík vyjádřil obavy z toho, jakým způsobem pokračuje rozval veřejných financí a zadlužování České republiky. „Je to katastrofální situace, ve srovnání s jinými zeměmi na tom ještě nejsme tak špatně, ale právě proto bychom neměli dělat to co v současně době, tedy úplně bezuzdně se zadlužovat. Zatím ekonomika roste, ale růst přestane. Myslím, že se to dotkne už čtvrtého čtvrtletí.

Jednoznačně tu chybí vláda, která by měla rozpočtovou zodpovědnost. Pokračuje se v tom, co jsem nazýval covidismem. A covidismem je nazýváno to, že je zde snaha o nastolení nového společensko-ekonomického zřízení na základě průběhu pandemie covidu a na základě dalších nových ideologií, které pocházejí z pera globalistů Billa Gatese a Klause Schwaba jako ten známý The Great Reset. A další hřebíček do naší rakve je z hlediska globálního i Green Dealu. Totálně nesmyslný ekonomický program, o kterém už i dnes ti, kteří ho tvoří, vědí, že to bylo šlápnutí vedle. Ale nebudou se ho chtít vzdát, protože oni z těchto programů získávají pro sebe,“ uvedl Ševčík. Zdůraznil, že hovoří pouze sám za sebe, nikoliv za VŠE.

„V současné době jsme velmi rychle se zadlužující země. Jsme stále šestá nejméně zadlužená ekonomika ze zemí Evropské unie. Nejzadluženější ekonomikou v nominálním vyjádření, tak úplně nejzadluženější ekonomikou je ta francouzská, ta je pětadvacetkrát víc zadlužená a nominálně zadlužena je i ekonomika německá či italská. Ano, je to útok na podstatu kapitalismu,“ upozornil na významně se hroutící evropské ekonomiky.

Doba kapitalismu začala podle Ševčíka končit de facto od roku 1985, kdy se do čela Evropské komise dostal francouzský politik Jacques Delors. A s každou další legislativou, která přicházela z EU, se my paradoxně vracíme zpátky do dob nedostatkové ekonomiky. „Dnes víme, že jsou přerušeny dodavatelsko-odběratelské vztahy, že je nedostatek surovin. A hlavně je nedostatek energií, který je primárně způsoben fantasmagorickým plánem Green Deal a tím, že nás němečtí politici zatáhli do závislosti na ruském plynu a teď se ho zříkají. V neposlední řadě je to samozřejmě i válečný konflikt na Ukrajině,“ doplnil ekonom.

Byl vybídnut, aby poradil českým občanům, kteří se pomalu dostávají do velkých finančních i existenčních problémů, co nyní dělat. „Jsme v situaci, kdy máme zvolenou vládu, která má pohodlnou většinu v Parlamentu. Občané by měli chodit za svými poslanci z hnutí STAN, případně z ODS a dalších vládnoucích stran, a chtít po nich, aby oni to změnili. Aby nedělali sluhu imperiálním mocnostem a starali se hlavně o české občany – o ty, kteří je volili.

Nevím, jestli to těm voličům dojde všem, ale velká část voličů, která mě oslovuje, říká, že v tom, co říkáme na různých místech, máme pravdu, že je škoda, že se spletli a volili ty, kteří jsou teď u moci,“ pokračoval Ševčík.

Česká republika by měla podle Ševčíkových slov využít svého předsednictví v Radě EU a ukončit Zelenou dohodu pro Evropu: „A co to chce jednoznačně? Nepomůže látat tím, že zastropujeme ceny a budeme to doplácet z veřejných rozpočtů, protože to v budoucnu bude muset někdo zaplatit. Opravdu máme využít toho, že jsme předsednickou zemí Evropské unie, a navrhnout to, že Green Deal bude zrušen. Že dojde k tomu, že se trh s energiemi bude konstruovat jinak,“ zdůraznil Miroslav Ševčík závěrem, že to je systémová cesta, kterou by se Evropa měla ihned vydat.

