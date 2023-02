Doktor Macek křtil knihu. A pobavil sál

reklama

V knihkupectví Luxor na Václavském náměstí v Praze měl křest a autogramiádu nové knihy Miroslav Macek a ParlamentníListy.cz byly u toho.

Jeden ze zakladatelů ODS a léta její čelný představitel, milovník dobrého jídla, pití a krásných žen, v současné době pak hlavně spisovatel a glosátor, představil několika desítkám přítomných čtenářů svůj nový literární počin Případ přelétavého starožitníka.

Na akci dorazily desítky dychtivých čtenářů a příznivců, s nimiž se někdejší vrcholový politik podělil o detaily a okolnosti vzniku knihy. Ta je protkána vtípky a situačním humorem. Dle Macka má však kniha nejen bavit, ale i poučit, takže čtenáři se během četby dozví i mnohé zajímavosti ze starožitnického oboru.

Netradiční detektivka

Jak už název Případ přelétavého starožitníka napovídá, žánrově jde o detektivku. „Je to ale trochu jiné než klasická detektivka,“ prozradil Macek. „Detektivní příběh je kostra, ale na tu jsou zde nabaleny další příhody. Rozhodně jsem to nepsal s úmyslem přiblížit se nějakým známým detektivním postavám. Knížka by měla nejenom bavit, což je ostatně základ každé knihy, ale i poučit. Aby se člověk mohl zamyslet, zjistit něco nového, obohatit se, a také si případně vyhledat, zda to, co je tam psáno, se zakládá na pravdě.“

Vzpomněl přitom pobaveně na jednu svou čtenářku, která mu napsala, že strávila bezesnou noc kontrolováním, zdali údaje, které v knize uvedl, opravdu odpovídají skutečnosti.

Jelikož Mackův literární příběh se točí kolem starožitností, kmotrem knihy se stal uznávaný český starožitník Jan Neumann. Ten poznamenal, že Miroslavu Mackovi žádné pikantní příběhy z oboru nesděloval: „Bylo by to zbytečné. Jak znám pana Macka, ten těch příhod sám zažil dostatek.“

Autor na křtu také prozradil, jak to má se starožitnostmi ve vlastním životě: „Veškeré starožitnosti, které jsem nasbíral, jsou mého života součástí. Jsou součástí interiéru a prostředí, kde žiju. Porcelán a sklo používám, obrazy visí na stěně... Prostě to používám, protože myslím, že tak to má být. Nechci mít muzeum, ale krásné a funkční bydlení.“

Ani výhodná investice by ho prý nepřiměla vzácný kousek prodat: „Pokud bych například narazil na obraz, který by časem získal hodnotu a jeho prodejem bych mohl dost vydělat, tak když se mi ten obraz bude líbit, prostě to neudělám.“

Miroslava Macka doprovodila na křest manželka Petra, která se také věnuje literární činnosti. Je autorkou knihy Život se psem není pro kočku nebo Psí tinder, společně s manželem a s farářem Zbigniewem Czendlikem vydala také Farskou kuchařku.

Do tohoto roku má Petra Macková Hrochová také knižní plány. Hostům křtu prozradila, že se mohou těšit i na další společný literární počin s manželem.

Žít a nechat žít

Jak mohli vidět i hosté slavnostního křtu, tato dvojice se opravdu výborně doplňuje. Když se Miroslava Macka moderátorka ptala, jaká nejdražší starožitnost se mu kdy dostala do rukou, odpověděl slovy „přemýšlím, která z mých manželek by to byla“, což v publiku vyvolalo smích. Petra Macková na glosu reagovala vědoucím úsměvem. To, co by leckterá progresivní feministka vnímala jako urážku a šovinismus, bere spisovatelka a šéfka Komory dotačních poradců s nadhledem.



(FOTO: Andrea Novotná)

Autogramiáda Případu přelétavého starožitníka se vydařila. Nesla se v přátelském duchu a hosté ještě dlouho poté zůstávali s manželi Mackovými v družném hovoru.

Někdejší vrcholový politik si dle svých slov užívá všech krás života. Věnuje se zahradě, přípravě gastronomických lahůdek, túrám po okolí, a je také velkým propagátorem otužování. Většinu aktivit sdílí právě se svou manželkou Petrou, se kterou žije v Zábřehu na Moravě. Jejich pestrý život sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Některé baví, jiné provokují. Manžele to ale moc netrápí. Podle Miroslava Macka je hlavně důležité leben und leben lassen – žít a nechat žít.

