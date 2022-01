Doktor Petráš se zděsil. Účinnost vakcín šokovala. A nebezpečí mutace

reklama

„Dá se jednoznačně říct, že očkování od společnosti Pfizer poskytuje relativně vysokou ochranu, ale co se ukázalo, tak je tato ochrana časově limitovaná. Kolem toho čtvrtého měsíce se to tak začíná lámat a v těch posledních měsících, tam ochrana dosahovala něco kolem 60 procent. ... Když jsem to v tom létě viděl, tak jsem se zděsil a napřed jsem si myslel, že jsem udělal chybu. Vždycky nejdřív hledáte chybu u sebe," vysvětloval přednosta v rozhovoru pro Reflex.cz.

Síla ochrany vakcíny může být podle Petráše ovlivněna tím, že covidový virus mutuje a stávající vakcíny byly vyrobeny proti původní variantě viru.

A pak je tu ještě jeden problém.

„Jistý problém je v tom, že tato ultramoderní vakcína je založena na principu, který se do té doby nepoužíval. Těch prvních dvacet let před pandemií byly mRNA vakcíny hudbou budoucnosti a vždycky vůči nim existovala určitá paralela obezřetnosti. My dnes o mRNA vakcínách víme víc, než o mnoha tradičních vakcínách, ale jsou to data získaná za několik měsíců. Nám zatím chybí ten dlouhodobý pohled,“ upozornil Petráš.

Celý rozhovor naleznete zde

Dosud prý také nevíme, jak vysokou hladinu protilátek člověk musí mít, aby byl co nejvíce chráněn. A pokud budeme přidávat další dávky, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, může se stát, že ochrana bude slábnout, lidský organismus nebude už reagovat tak dobře.

Nejčastěji se doporučuje projít onemocněním covid-19 a pak se nechat naočkovat dvěma dávkami. „Ale tou druhou dávkou už si lidé možná trochu uškodili. Když někdo prodělal covid, měl by si nechat dát jen jednu dávku, protože oni už tu imunitu jen posilují. Já jsem doporučoval Johnsona, protože to je jednodávková vakcína,“ upozornil Petráš.

Marek Petráš má prý pochopení pro lidi, kteří prodělali covid a nechtějí se nechat očkovat, neboť věří, že už jsou dost chránění proti covidu vlastními protilátkami, ale má pochopení i pro lidi, kteří covid prodělali, podruhé už ho prodělat nechtějí, a proto se nechají očkovat. „Kdo prožil covid-19 a chce se nechat očkovat, ať se klidně nechá očkovat, ale moje doporučení by znělo jednou dávkou,“ uvedl Petráš.

Vyjádřil naději, že covid nakonec zmutuje tak, že se z něj stane běžné respirační onemocnění, ale zatím se to podle něj nestalo. Za rizikovou považuje možnost, že by covid mohl zmutovat také u zvířat a k lidem by se pak mohl vrátit v mnohem nebezpečnější podobě.

