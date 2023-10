Dolanský z ČT se rozplýval nad žurnalistikou BBC. Petr Bohuš mu nastavil zrcadlo

„Mají stát novináři uprostřed, děj se, co děj? Zvažovat pro a proti? Má nás to udivovat, anebo by mělo být samozřejmostí, že žurnalisté budou automaticky nahlížet i na vážné konflikty, bezpečnostní témata, zdravotnickou problematiku nebo kdovíco ještě vždy ze dvou stran?“ ptá se publicista Petr Bohuš a poukazuje na odlišný přístup britských a českých médií či na směrnice BBC, které se dříve rozdávaly i v České televizi (ČT). „Do dneška jsme si mohli myslet, že naši redaktoři nevědí, jak by měli pracovat, hledat objektivitu. Ale oni, zdá se, tuší,“ zjistil z jedné z reportáží ČT.

„Do dneška jsme si mohli myslet, že naši redaktoři nevědí, jak by měli pracovat, hledat objektivitu. Ale oni, zdá se, tuší, co a jak,“ doplnil.



Ve zmíněné reportáži Dolanský popisoval aktuální napětí v Londýně kolem války v Izraeli a to, jak dění v Izraeli komentuje britský tisk. „Britský tisk se snaží být, řekněme, nestranný. Vidíme to třeba v tom, že BBC má své zpravodaje nejen v Izraeli, ale také v Pásmu Gazy,“ shrnul zahraniční zpravodaj ČT.



„Co je nestrannost? Co si myslí redaktor o své práci? Je, nebo není nestranný? Jak by vypadalo naše zpravodajství, kdyby i Česká televize měla své novináře na obou stranách konfliktu, ať se děje kdekoliv… Jak bychom události hodnotili? Stejně jako dosud? Jinak?“ pronesl k tomu Bohuš a přenesl to i k válce na Ukrajině. „Jaké bychom měli informace, kdyby naši novináři byli na území, která obsadili Rusové?“ tázal se.

Dolanský v uvedené reportáži také sdělil, že v britských médiích hovoří „odborníci, který ten samotný konflikt vnímají samozřejmě z pohledu izraelského – navazují na pohled britské vlády i opozice –, ale na druhou stranu dostávají velmi často i ve veřejnoprávní BBC prostor propalestinští aktivisté“.



„Ve veřejnoprávní televizi BBC dostávají prostor i aktivisté z druhé strany. Měli bychom jim dávat prostor i v našich médiích? Vystupují v našem mainstreamu lidé různých názorů, postojů a stanovisek – jedno, jakých témat? Aktivisté, odborníci, kteří mají na řešení různých problémů odlišné názory? Co covid? Je slyšet v našich médiích hlas odborníků, kteří vědí o opatřeních, rouškách a vakcínách něco jiného než vláda? Můžeme přístup britských novinářů k objektivitě vztáhnout na jakékoliv téma?“ ptal se na to Bohuš.



Dolanský se v reportáži podivil nad tím, že propalestinští aktivisté nebyli ve vysílání konfrontováni s tím, co říkají, a „měli možnost prezentovat svůj pohled bez další korektury“, a upozornil, že britští novináři „stojí uprostřed“ a namísto toho, aby jednoznačně stáli na straně Izraele, je značně slyšet i pohled propalestinský.

Bohuš na to dodal: „Redaktora ČT překvapilo, že palestinští aktivisté nebyli konfrontováni s tím, co říkali. Popisuje, že často měli možnost prezentovat své názory bez další korektury… Britská média nestojí jednoznačně na jedné straně, stojí uprostřed… Mají stát novináři uprostřed, děj se, co děj? Zvažovat pro a proti? Má nás to udivovat, anebo by mělo být samozřejmostí, že žurnalisté budou automaticky nahlížet i na vážné konflikty, bezpečnostní témata, zdravotnickou problematiku nebo kdovíco ještě vždy ze dvou stran?“



Poukázal i na směrnice britské veřejnoprávní stanice: „BBC byla vždy dávána za příklad objektivity a profesionality. Ve směrnicích se píše, že úlohou redaktorů BBC je říkat pravdu, informovat rychle, přesně, úplně a odpovědně. Píše se tam: ‚Lidé nám musejí naslouchat dříve, než budou naslouchat fámám. Pokud mají důvěřovat tomu, co jim sdělujeme, musíme být považováni za nezávislé a zároveň dobře informované médium. Naše důvěryhodnost by byla jistě silně zpochybněna, pokud by naše publikum zjistilo, že jsme předpojatí vůči některé ze zúčastněných stran. Naším základem proto musí být neutrální jazyk.‘“



„Hlavní hodnotou BBC je nestrannost. Že by se těmito směrnicemi BBC a britští novináři řídili dodnes? Pracují správně, jak by měli? Měli by vždy o všem pochybovat a dělají to? A co naši redaktoři mainstreamu? Znají tyto směrnice? A pokud je neznají, jaké jsou jejich hodnoty? Rozumějí lépe světu, když jej vidí z jedné strany?“ táže se na to publicista Petr Bohuš.

