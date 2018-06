Doležal z Reflexu děkuje prezidentovi: Být od vás označen za blbečka je pocta

Doležal se ve svém komentáři vrátil k Zemanovým slovům, kdy hlava státu pronesla, že je jí líto, že dělá z novinářů blbečky. „Opravdu si to nezasloužíte,“ řekl Zeman, jenž je známý svým vztahem k novinářům.

„Řada mých kolegů se cítí dotčena výrokem pana prezidenta Miloše Zemana, který pronesl na své bombasticky ohlášené konferenci ve čtvrtek odpoledne. Já naopak výrok pana prezidenta vítám, mám z něj radost, a cítím se jím poctěn,“ řekl Doležal.

„Výrok o novinářích, že z nich někdo nechce dělat blbečky, či názor, že novináři jsou blbečci, pro mě mají vcelku rozdílnou hodnotu. Bez kontextu ji může totiž mít výrok hodně zkreslenou. Třeba kdyby si o mě a ostatních novinářích, že jsou blbečci, myslel Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., tak by mě to opravdu mrzelo. Zamyslel bych se nad sebou i svými kolegy, a možná bych se zamyslel, zda se nemám jít živit něčím jiným,“ dodal dále komentátor s tím, že myslí-li si o něm, že je blbeček, obecní blbec, je mu to jedno.