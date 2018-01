Dolních deset milionů vyhrálo nad horními deseti tisíci, pravil v ČT Josef Skála

Dolních deset milionů vyhrálo nad horními deseti tisíci, zajásal nad výsledkem přímé volby prezidenta. Poslanec SPD Tomia Okamury se pustil do novinářů. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uznal porážku, jenže obratem přidal jedno „ale“. V České televizi to zase jednou jiskřilo.

V Událostech, komentářích České televize se sešli zástupci sněmovních stran. Zatímco místopředseda KSČM pro ideologickou práci nebo člen SPD Jiří Kobza pogratulovali Miloši Zemanovi k vítězství, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka byli z výsledků voleb zklamaní. Ale respektují výsledek.

„Dolních deset milionů vyhrálo nad horními deseti tisíci. Nehledě na to, že mediální přesilovka se hrála ve jménu horních deseti tisíc,“ rozjel debatu zostra Skála.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

Pospíšil uznal Drahošovu porážku, ale obratem dodal, že výsledek 2,7 milionu je podle jeho názoru velmi slušný. Jurečka doplnil, že většina protikandidátů se chovala slušně, což je třeba ocenit. Senátor Jaroslav Kubera (ODS), taktéž přítomný ve studiu, konstatoval, že pro něj bylo velmi obtížné rozhodnout se, komu odevzdat svůj hlas. Děsí se situace, kdy si budeme přímo volit starosty, státní zástupce a tak podobně. Kobza oponoval, že přímá demokracie sama o sobě společnost nedělí. „Naopak, já si myslím, že problémem je skupina samozvaných elit nebo novinářů, kteří ostrakizují každého, kdo si dovolí mít jiný názor,“ pravil Kobza.

Mgr. Jiří Kobza SPD



Z úst Mariana Jurečky zaznělo, že v přímé volbě prezidenta zaznívaly i lži, kupříkladu o tom, že je to vítač migrantů. Podobné lži mohou ovlivnit i příští volby. Podle Jurečky je třeba mít se před podobnými kampaněmi na pozoru. „Ta média také mají nějaké vlastníky. Ta míra jejich objektivity také není ideální,“ upozornil lidovecký politik.

Poté se hosté přeli o to, zda v politice ještě platí rozdělení na levici a pravici, nebo je toto rozdělení mrtvé. Kobza konstatoval, že toto dělení už je překonané. Jaroslav Kubera oponoval, že to není pravda a že se i v komunální politice dříve či později ukáže, kdo stojí nalevo a kdo napravo.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Jaroslav Kubera ODS



Moderátor David Borek poté přehodil výhybku k sestavování vlády. Marian Jurečka si posteskl, že prezident Miloš Zeman ještě 10. ledna říkal, že bude při druhém volebním pokusu chtít 101 podpisů, ale o pár dní později své vyjádření zmírnil. Snad v naději, že získá další voliče.

Kubera okamžitě krotil vášně. Poukázal na to, že v Německu se jedná o vládě dlouhé měsíce a nikdo se tomu příliš nediví. Podle senátora se máme připravit na to, že i v České republice se uskuteční zdlouhavá jednání, která mohou dopadnout všelijak.

Skála konstatoval, že komunisté si na svém sjezdu budou muset říci, za jakých okolností by stálo za to podílet se na vládě. Třeba jen tolerancí vlády. „Lidé v tom nesmějí vidět, že lpíme na nějakých židlích,“ upozornil Skála. Ať už se komunisté rozhodnou jakkoli, měli by se rozhodnout transparentně. Někteří voliči by mohli vidět problém v tom, že se komunisté spojují s člověkem, který vydělal na české privatizaci, kterou komunisté desítky let kritizují. Podle Skály ovšem nesmíme zapomínat na to, že Babiš nebyl ten, kdo tu ty státní miliardy rozdával.

Ke slovu se dostal také statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který po telefonu vzkázal, že si počká, co bude dál dělat vítěz voleb Andrej Babiš (ANO), který na tři týdny zmrazil jednání s ČSSD a čeká na „povolnější“ vedení v Lidovém domě. „Tři týdny se teď nebude jednat o programu,“ podotkl Chovanec, který nevidí důvod případná jednání o vládě zdržovat.

Milan Chovanec ČSSD



Pospíšil podotkl, že ČSSD teď sází na sílu Miloše Zemana, ačkoli to není tak dlouho, co se Chovanec a další členové ČSSD vůči Babišovi vymezovali.

Psali jsme: VIDEO V Zemanově štábu došlo na pěsti! Novináři natáčeli kolabujícího muže a ochranka se do nich velice drsně pustila Rektoři vysokých škol jsou zklamaní ze Zemanova vítězství Prohrál jsem i proto, že jsem bojoval čestně, uvedl Jiří Drahoš v ČT. Zvažuje teď Senát Kocáb je ze Zemanova vítězství smutný

