Domácí úkoly pro přijetí eura. Zadává profesorka Nerudová

Danuše Nerudová odpověděla kladně otázku, zda by Česko mělo vstoupit eurozóny: „Euro je velmi důležité pro českou ekonomiku, osmdesát procent české ekonomiky dnes funguje v euru,“ uvedla.

Ještě předtím je ale podle ní nutné učinit reformy, aby bylo za další vlády možné vstoupit do systému ERM II: „Musíme si udělat nějaké domácí úkoly, jako strukturální reformy, na které pořád nedošlo. Reforma daňového systému, reforma důchodového systému, reforma zdravotnictví. Tato vláda připraví podmínky, aby za další vlády bylo možné vstoupit do systému ERM II,“ dodala kandidátka do europarlamentu.

„Věřím, že Česká republika v dohledné době zahájí proceduru přijetí eura, ale musíme si udělat ty domácí úkoly. A hlavně musíme vysvětlovat lidem, co České republice přijetí eura přinese, protože je potřeba, aby přijetí eura čeští občané podporovali nadpoloviční většinou,“ podotkla k přijetí společné evropské měny.

Za klíčové téma v eurovolbách považuje Nerudová také ochranu hranic. „Evropa musí budovat svoji obranyschopnost, i ve vztahu k migraci, kdy musíme zajistit, abychom byli schopni skutečně hlídat vnější hranice a abychom měli kontrolu nad tím, kdo se nám v Evropské unii pohybuje. A abychom byli schopni ochránit se před proudem uprchlíků, nelegálních migrantů, což nás bude čekat,“ řekla.

Zmínila i reformu migrační politiky, která by měla platit od roku 2026: „Zaplať pánbůh, že je alespoň něco na stole, protože v tuto chvíli máme v podstatě dveře dokořán a nejsme schopni se efektivně migrační vlně bránit. Takže to, co bylo zavedeno a bude tedy platit od roku 2026, vytváří lepší kontrolu na vnějších hranicích, zavádí detenci, rychlejší azylové řízení i to, že budeme skenovat, kdo přichází do Evropské unie, a budeme mít o těch příchozích informaci,“ dodala Nerudová.

Dále jako důležité téma zmínila Green Deal, který podporuje, ale dle ní v něm chybí financování: „My jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě, ale Green Deal neposkytuje dostatečné financování pro to, abychom zelenou transformací mohli projít sociálně a ekonomicky udržitelně. I když je tam zhruba 1,2 bilionu korun v následujícím období, ukazuje se, že to není dostatečné. Protože například přechod na elektromobilitu nebo adaptační opatření na sucho, přechod na obnovitelné zdroje energie, skutečně vyžadují obrovské investice,“ řekla Nerudová.

