Donald Trump: Nezačal jsem válku. Sloužil jsem lidem, ne korporacím. Teprve začínáme

Trump hned na začátku prohlásil, že před čtyřmi roky začal se snahou vrátit vládu Spojených států lidem. A na výsledky je hrdý. „Splnili jsme to, co jsme si vytyčili a mnohem víc," řekl. Mluvil také o nové vládě, u které doufá, že Americe zajistí bezpečí a prosperitu. „Přejeme jim všechno nejlepší a aby měli štěstí, to je velmi důležitá věc," popřál Trump. Poděkoval své rodině a viceprezidentu Pencovi, dále pracovníkům Bílého domu a své vládě.

Dotkl se i útoku na Kapitol. „Politicky motivované násilí je útok na všechno, čeho si jako Američané vážíme. Nemůže být tolerováno. Víc než kdy jindy se musíme sjednotit kolem našich sdílených hodnot, překročit stranické spory a vytvořit náš společný osud,“ uvedl.

Podotkl také, že volby vyhrál jako „jediný skutečný outsider“ a jeho život předtím nebyl život politika, ale stavitele. A kandidoval proto, protože věděl, že Amerika má před sebou nové vrcholy, které může zdolat, pokud pro její obyvatele bude na prvním místě. Chlubil se ekonomickými úspěchy USA za jeho panování. „Obnovili jsme princip, že stát tu je, aby soužil svým občanům. Naše cíle nebyly o tom, jestli jsou pravicové nebo levicové, demokratické nebo republikánské, ale pro dobro národa, celého národa,“ pravil.

Jako další úspěch zmínil snížení daní, odstranění regulací zabraňujících vytváření nových pracovních míst a uzavření nových mezinárodních dohod. V této souvislosti se Trump pochlubil, že odstoupil od „nesplnitelné Pařížské dohody“ a zavedl cla na čínské výrobky. „Ale ještě než stačil inkoust na dohodě uschnout, tak na nás udeřil čínský virus. Náš vztah se měnil, do USA plynuly miliardy a miliardy dolarů, ale virus nás přinutil změnit směřování,“ mínil prezident a dodal, že Amerika kvůli síle své ekonomiky předstihla mnohé další státy. A vychloubal se i tím, že díky jeho zákonům je z Ameriky největší producent ropy a zemního plynu.

Také zmínil, jak za jeho vlády spadla nezaměstnanost, a to i mezi menšinami. „Příjmy šly nahoru, platy rostly, americký sen byl obnoven a miliony lidí se dostaly z chudoby jen za čtyři roky,“ pravil a podotkl, že za jeho vlády se průmysl vrátil do USA a znovu se objevila značka „Made in the USA“. A když virus udeřil, tak Spojené státy vytvořily ne jednu, ale 2 vakcíny. Což by jiné vládě prý trvalo 3 až 10 let.

V oblasti soudnictví Trump připomenul, že jmenoval tři soudce Nejvyššího soudu a další reformy. „Celé roky američtí občané prosili Washington, aby zabezpečil hranice. A je mi potěšením oznámit, že jsme tyto prosby splnili a dosáhli nejlepší bezpečnosti na hranicích v historii,“ pokračoval ve vyjmenovávání úspěchů. „Obnovili jsme sílu Ameriky doma a vedoucí pozici Ameriky v zahraničí. Svět nás opět respektuje. Prosím, neztraťte tento respekt,“ apeloval a dodal, že odstoupil od jednostranně výhodných smluv a přinutil státy NATO platit mnohem víc, než když v úřadu začínal. „Platili jsme za celý svět. Teď svět pomáhá nám,“ řekl.

V zahraniční politice dále jmenoval uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele a mezinárodní dohody, které mají vést k míru v oblasti Blízkého východu. „Stahujeme své vojáky domů. Jsem zvlášť pyšný na to, že jsem první prezident za celá desetiletí, který nezačal žádnou novou válku. Ale hlavně, obnovili jsme posvátnou myšlenku Spojených států, že vláda se zodpovídá lidem. Náš hlavní princip byl, že sloužíme obyčejným občanům USA. Naše věrnost nenáleží nadnárodním korporacím, ale našim dětem, našim občanům a naší zemi jako takové,“ pravil Donald Trump s tím, že se zejména staral o americké pracující a rodiny. „Bojovali jsme za to, že každý občan má nárok na stejnou důstojnost, stejné jednání a stejná práva, protože jsme všichni stejně stvořeni Bohem.“

A co Americe hrozí? Dle Trumpa to, že ztratí sebedůvěru, víru ve svou velikost. „Žádná země nemůže prospívat, když ztratí víru ve své hodnoty, historii a své hrdiny. Protože to jsou zdroje naší jednoty a životaschopnosti,“ prohlašoval. A vyzdvihl i důležitost svobody slova a otevřené debaty. „Jen pokud zapomeneme na to, kdo jsme a jak jsme sem došli, můžeme dovolit cenzuru a vytváření seznamů nepohodlných. Je to nemyslitelné,“ řekl a dodal: „Amerika není ustrašená země poslušných dušiček, které musí být chráněny a odděleny od těch, kdo s nimi nesouhlasí.“

„Hnutí, které jsme začali, jenom začíná. Nemá precedent. Víra, že stát má sloužit svým občanům, neopadne, ale poroste. A dokud si Američané v srdcích ponesou hlubokou lásku ke své zemi, tak není nic, co by tato země nedokázala,“ řekl v závěru odcházející americký prezident.

