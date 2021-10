Dorazit Babiše měl Miroslav Kalousek. Plán ztroskotal dřív, než začal

Premiér Andrej Babiš (ANO) si v rámci komentování vítězství koalice SPOLU neodpustil několik rýpnutí do TOP 09, ta by si samotná jinak o Sněmovně mohla nechat jenom zdát. „Je jasné, že Andrej Babiš neumí uznat porážku, ať uteče, kam chce. Zeměkoule mu bude malá,“ mávl šťastně nad jeho slovy bývalý šéf poslanců TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek v povolebním rozhovoru pro Reflex s tím, že prezident by měl urychleně Babiše vyšachovat ze hry a dosadit místo něj Petra Fialu.

ParlamentníListy.cz od sobotního odpoledne do pondělního podvečera mluvily s řadou novopečených poslanců. Mnoho z nich se shodlo, že současný premiér Andrej Babiš má mít velké problémy. A to nejen politické. Nechtěli však konkretizovat, o co se jedná. Shodli se však v tom, že politicky mu může zavařit především Miroslav Kalousek.

Hádka mezi nimi se tehdy stočila na to, zda Andrej Babiš v minulosti skoupil v Česku rafinérie. Z Kalouskových slov vyplynulo, že Babiš kdysi chtěl koupit Unipetrol, ale po půl roce si to zase rozmyslel. „Převzal jste jej ve výběrovým řízení, a když jste v něm (půl roku) seděl, tak jste si stačil nastavit pak vše, co potřebujete vůči svým podnikům. No a pak jste to státu zase vrátil,“ vmetl Kalousek Babišovi.

„Nikdy jsem nic nepřevzal. Nikdy jsem nikde neseděl, takže nemohl jsem si ani zařídit žádné smlouvy. Tak prosím vás, pane Kalousku, nelžete už konečně. Fakt je to už trapné a každý si to může dohledat v rejstříku. Nikdy jsem v Unipetrolu neseděl, takže jsem žádné smlouvy - a jsou to sprosté lži, já nevím, proč to tu vykládáte!“ oponoval Babiš.

Podobných půtek byl bezpočet.

Nyní je však situace mnohem složitější. O Miroslavu Kalouskovi se začalo hovořit jako o budoucím ministrovi financí. Podle zjištění PL je to pro řadu členů ODS, ale i TOP 09 nepředstavitelné. Důvody jsou dva. První je jeho vliv na zákulisí, druhý pak možné zastínění (premiéra) Petra Fialy.

„Kalousek by si zase zobchodoval, co je potřeba, jako v minulosti mnohokrát, a Fiala by akorát tratil, to se nesmí stát," řekl nám jeden z poslanců ODS. Zástupce TOPky byl sdílnější. A popsal vztahy uvnitř malé, vládní partaje.

„Kalousek před časem prohrál boj o lídra strany, když se do čela dostala Markéta Pekarová Adamová. Po čase ale dostal opět chuť, takže se s Markétou dohodl, začal škodit Jirkovi Pospíšilovi, o kterém tvrdí, že mu stranu ukradl. Ale Jirka je politicky obrovsky silný, takže Mirek Kalousek si pod křídly TOP 09 spíše neškrtne, určitě ne v nejvíc exponované vládní funkci," řekl tento člověk redakci PL.

Jeho odpověď však sehrává důležitou roli v pohledu na SPOLU jako celek. Řada možných ministrů totiž funkce v kabinetu zažila. Petr Fiala jako ministr školství, Zbyněk Stanjura jako ministr dopravy, Pavel Blažek coby šéf spravedlnosti, Jiří Pospíšil taktéž. Marian Jurečka byl 12. ministr zemědělství České republiky ve vládě Bohuslava Sobotky. V tomto směru se tak avizovaná změna nekoná.

„Já si skoro myslím, že destabilizace demokratických institucí – ministerstev a úřadů, kterou nám tady babišismus přinesl, je ještě větší problém než ta destabilizace veřejných financí,“ kritizoval o víkendu Kalousek Babišův kabinet. „Za osm let dokázal vyhnat všechny odborníky a mít tam jen loajální přikyvovače. Tyto instituce sloužily jen premiérovi, aby si mohl nakrást co nejvíce, ale nejsou schopny sloužit lidem,“ dodal s tím, že dát to do pořádku bude velká dřina.

Dosavadní vládní koalice podle něj nedokáže prosadit návrh státního rozpočtu na příští rok: „Návrh rozpočtu je strašlivý a schvalovat ho bude už nová Sněmovna. Ta nemůže takový rozpočet schválit. Může ho jedině vrátit vládě," vysvětlil někdejší předseda TOP 09.

Dá se prý taky očekávat, že se Andrej Babiš pokusí rozvrátit jednu ze dvou koalic tím, že přijde s nabídkou na to, udělat koalici s ANO. „Udělá cokoliv, ale je to bez šance. Voliči obou těch koalic měli jako prioritu změnu a že Babiš půjde pryč. Kdokoli z těch pěti stran by se pokusil udělat něco jiného, tak by spáchal sebevraždu,“ uvedl.

„Držte nám palce. Děkuji všem. A i když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas běží určitě v náš prospěch. Protože pravda je na naší straně,“ oponoval v nedělním videu současný premiér Babiš.

Jedna z hádek, rok 2018

