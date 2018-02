Drahé miliardové namlouvání! Poslouží český mýtný tendr k sestavení vlády ANO a ČSSD?

Stane se výběrové řízení na nového operátora výběru mýta z českých silnic rozhodujícím prvkem při sestavování české vlády? Na první pohled sci-fi teorie nemusí být až tak nereálná. Pokud bývalý ministr vnitra Milan Chovanec požaduje za vstup do vlády s hnutím ANO ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí, může chtít i nedokončený tendr na výběr mýta, který byl vyhlášen podle not sociálních demokratů.

Proč by jinak současný i bývalý ministr dopravy Ťok tendr na výběr mýta tak obhajoval, když s ním, jak několikrát přiznal, vlastně nesouhlasí? Proč by jinak šéf hnutí ANO Andrej Babiš změnil na výběrové řízení o provozování českého mýta tak rychle názor? Nejprve měl k tendru vážné námitky stejně jako například jeho hejtmanka za ANO Vildumetzová, nyní se k mýtu už raději vůbec nevyjadřuje. Proč? Nechce při sestavování vlády vyhovět sociálním demokratům, kterým by miliardový mýtný tendr v jejich správě náramně vyhovoval? A to zvláště nyní, kdy je stranická pokladna na mizině.

O tom, že mýtný tendr se stal čistě politickou, a ne odbornou záležitostí už připouštějí nejen politici, ale i odborníci na dopravu. Výběrové řízení totiž počítá s rozšířením zpoplatněných silnic o dalších 900 kilometrů, a to kritizuje snad úplně každý, kdo bude mít s mýtem v budoucnu co do činění. Tak například to nahrává firmám, které nabízejí satelitní technologii. Není také náhoda, že kromě Kapsche v českém výběrovém řízení figurují jen společnosti, které se zaměřují na satelit.

„Kraje a města nesouhlasí s rozšířením výběru mýtného o 900 kilometrů na silnice prvních tříd,“ řekla před několika dny novinářům v Brně předsedkyně Asociace krajů ČR a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). Požaduje po Ministerstvu dopravy zrušení výběrového řízení na provozovatele systému po roce 2019, jehož je rozšíření mýtného součástí. Důvodem je obava krajů a měst, že se kvůli mýtu kamiony přesunou na silnice nižších tříd a budou projíždět obcemi, v nichž se sníží bezpečnost.

„Výběrové řízení trvá už zhruba půl roku. Jeho zrušení požadují i dopravci a podnikatelé. Se Svazem měst a obcí jsme se shodli, že jsme proti rozšíření mýta. Bojíme se, že se nám kamiony přesunou na silnice druhých a třetích tříd, které máme ve správě,“ uvedla Vildumetzová na společné tiskové konferenci s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem.

Připomněla také, že nesouhlasné stanovisko k rozšíření mýtného vydalo už předešlé vedení Asociace krajů v čele s tehdejším předsedou Michalem Haškem (ČSSD). Vildumetzová vidí problém v tom, že velká část silnic nižších tříd je ve špatném stavu a kamiony by to ještě zhoršily. Navíc by jejich průjezd obcemi zvýšil bezpečnostní riziko.

Podle prezidenta Svazu průmyslu Jaroslava Hanáka by plánované rozšíření mýta neúměrně zatížilo dopravce, a tím i ostatní podnikatele a koncové spotřebitele. Hospodářská komora kritizovala zpoždění přípravy tendru a absenci koncepčního materiálu k budoucímu systému. „Pokládáme za nepřijatelné, aby státní koncepci mýta určoval vítěz zadávacího řízení,“ uvedl předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Kritici mýtného tendru měli podle Neřolda představit možnosti, jak zajistit výběr mýta od roku 2020, kdy vyprší smlouva se současným provozovatelem systému, firmou Kapsch, pokud by Ministerstvo dopravy zasáhlo do podmínek tendru, nebo jej zrušilo. „Žádné takové návrhy ale nepřinesli. Pouze požadují zrušení vypsané soutěže, nebo škrtnutí rozšíření zpoplatněných úseků,“ dodal.

Což podle „kritiků mýtného tendru“ ale není pravda, protože návrhy, jak vyškrtnout nové zpoplatněné silnice z podmínek tendru mají, jen je nikdo nechce slyšet a ministr dopravy dál trvá na původním tendru, který vypsala Sobotkova vláda. Nezájem Ministerstva dopravy o řešení situace s mýtným tendrem potvrzují také účastníci nedávné debaty na Ministerstvu dopravy. Přítomní chtěli diskutovat o tom, jak se dostat ze šlamastyky zvané mýtný tendr. Ten se dostává kvůli plánovanému rozšiřování mýta do regionů pod stále větší tlak podnikatelských organizací a komor, dotčených obcí a krajů. Jednání pracovní skupiny ale skončilo krachem kvůli opětovným obavám resortu ministra Dana Ťoka, že na jiná řešení není dost času.

S tím ale zásadně nesouhlasí Ondřej Zaoral z firmy Inoxive, který v poradní skupině reprezentoval Sdružení pro dopravní telematiku a který se analýzám evropského a českého zpoplatňování dopravy věnuje desetiletí. „Jednání, které vedl na straně svazů a asociací prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, bylo velice pragmatické a v přátelském duchu, protože nebyl přítomen nikdo ze zodpovědných politiků, kteří svým úředníkům dali zadání na rozšíření mýtného o dalších 900 km silnic první třídy. A v momentě, kdy sedíte u stolu s úředníky, kteří dostali tento úkol, jim nemůžete mít za zlé, že úkol plní. Jednání tedy skončilo konstatováním, že má-li se výběrové řízení změnit, je nutné, aby bylo změněno politické rozhodnutí. Nejvíce mě však zaujalo to, že na schůzce panovala odborná shoda na tom, že rozšiřovat mýtné na silnice nižších tříd je ekonomický nesmysl,“ říká v rozhovoru pro dnešní Právo Ondřej Zaoral.

Podle něj také existují varianty, jak tendr změnit a stihnout vše v řádném termínu do konce příštího roku. „Analýzy, které si připravily svazy a asociace, ukazují, že právně konformních variant je hned několik. Jejich klíčovým parametrem je ale akceschopnost státní správy a možnost realizovat upravené výběrové řízení se současným projektovým manažerem. Pokud by mohl současný poradce ministerstvu pomáhat i s upraveným tendrem, pak je dle mého názoru nejlepší současný tendr zrušit, aktuální zadání upravit, odstranit to zbytečné rozšiřování na jedničky, poradit se s ÚOHS o jeho výhradách. Případně doplnit o opci státu na postupné přebírání provozu do vlastních rukou. Tedy jen otevřít dveře k možnosti provozu státem, kterou by stát mohl a nemusel využít po pečlivém zvážení provozu vlastními silami. Mohla by být normální otevřená jednokolová soutěž bez zdlouhavého kvalifikačního kola. Dle právních analýz by včetně realistických odvolacích lhůt samotná otevřená soutěž trvala deset měsíců, samozřejmě musíme přičíst pár měsíců na přípravu a pak na implementaci. Samotná implementace časový problém není, mýtné systémy jsou dnes existující řešení, řekl pro dnešní Právo Ondřej Zaoral.

Proč ale není v současnosti nikdo ochoten mluvit o řešeních, která zmiňuje Ondřej Zaoral? O převzetí správy mýta do rukou státu? Nejsou podezřelé okolnosti kolem

českého mýta opravdu politickou hrou při současném vládním namlouvání mezi ANO a ČSSD? Nejedná se o jakýsi svatební dar na oltář vládního sňatku z rozumu? Na ministerstvu se při zmíněném setkání všichni účastníci shodnou, že rozšiřovat mýto o dalších 900 kilometrů je ekonomický nesmysl a že nejde o odborná, ale o politická rozhodnutí. Je tím myšlena také ne zrovna levná hra o budoucí českou vládu? Jak dlouho si ještě vystačí ministr Ťok s neustálým nudným opakováním, že „rozumí námitkám krajů a odborných svazů, které nesouhlasí s rozšířením zpoplatněných silnic I. tříd, ale je přesvědčen o tom, že moc jiných šancí nemáme“? Pokud jde o mýto, šance jak vidno existují, pokud jde o sestavení vlády, je asi ministrovo vyjádření namístě. To ale asi nikdo v současnosti nepřizná. Nejde o miliony jako v případě proklínaného Čapího hnízda, ale o miliardy, které zaplatíme my všichni.

autor: pas