Senátorka Ludková: Konzervativec nepotřebuje křičet, že je jiný

11.11.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konzervatismu.

Senátorka Ludková: Konzervativec nepotřebuje křičet, že je jiný
Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Konzervativní svět bývá často představován jako šedivý, uzavřený a nudný. Ve skutečnosti je ale stejně pestrý jako ten progresivní, jen svou barevnost nevyvěšuje na odiv.

Konzervativec nepotřebuje křičet, že je jiný, protože jeho odlišnost je přirozenou součástí života, ne manifestem.

Paradoxně právě tento svět bývá mnohem individuálnější a rozmanitější. Zatímco progresivní prostředí často směřuje k jednotnému postoji a „správnému“ názoru, konzervativní lidé si svou svobodu prožívají tiše, po svém a bez potřeby veřejného potvrzení. A možná právě v tom spočívá jeho skutečná barevnost, v tichém bohatství odlišností, které nepotřebují dav, aby měly smysl.

Mnoho lidí si dnes pod pojmem konzervativec vybaví karikaturu z historických filmů, přísného, bigotního věřícího s pochodní, který hlídá hranice správné víry a pořádku. Tahle představa má ale s realitou pramálo společného. Moderní konzervativec není dogmatik, jeho síla spočívá v úctě k osvědčenému, nikoli v odporu k novému. Chápe, že minulost není vězení, ale zkušenost, základ, na kterém lze stavět budoucnost, nikoli pouta, která by ji měla svazovat.

Ve skutečnosti konzervativní myšlení často vychází z hlubokého respektu k rozmanitosti lidských cest a k přirozenému řádu, který nevznikl dekretem, ale životem samotným. Tam, kde progresivní přístup někdy vidí nutnost revoluce, konzervativec hledá evoluci, proměnu, která má smysl, protože vyrůstá z kořenů, ne z módy.

Konzervatismus tak není temný kout dějin, ale klidná a barevná zahrada, kde se různé květy učí růst vedle sebe bez potřeby křičet, že právě ony jsou ty správné.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“
Zakročte, nebo bude zle. Zbořil po útoku na Rajchla
Wang Yi: Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva – Studovat a uplatňovat ducha čtvrtého plenárního zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny
Zima se blíží. A Ukrajinci bojují už i proti ruským knihám

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ludková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je konzervatismus řešením dnešních problémů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Soudy

Paní poslankyně, k vašemu článku, který jsem zde četl (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Majerova-Trikolora-Pokud-soudci-chteji-delat-politiku-meli-by-svleknout-talary-782323) bych měl dva dotazy. 1) Věříte u nás v nezávislost soudů? 2) Tou Vaší poslední větou ,,Tohle musí j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lachnit (ANO): Hřib jako náměstek končí. Neradujme se…

8:02 Lachnit (ANO): Hřib jako náměstek končí. Neradujme se…

Možná i vy patříte mezi ty naivy, kteří se před několika dny zaradovali nad zprávou, že v pozici nám…