Kavij (KSČM): Kalouskova trafika za 2 mega

11.11.2025 9:06 | Komentář

Znovuzvolený prezident České lékařské komory Milan Kubek se na víkendovém sjezdu ČLK vyjádřil k návrhu zástupců nově vznikající vládní koalice.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Tím je změna systému obsazování správních rad zdravotních pojišťoven do kterých by nově měli usednout také zástupci zaměstnavatelů.

Vzhledem k tomu, že se jedná především o finančně citlivé téma, zajímavý může také názor politického dinosaura Miroslava Kalouska, který byl 28. 2. 2022 zvolen místopředsedou  Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a za téměř čtyřleté působení si finančně přilepšil částkou bezmála 2  miliony Kč (celková výše odměn za jeho dosavadní působení ve Správní radě VZP ČR je za rok 2022 v částce 316 429 Kč, za rok 2023 v částce 607 500 Kč, za rok 2024 rovných 600 tisíc Kč a za letošních devět měsíců činí jeho odměna 442 500 Kč).

Inu, když se peníze dostávají na první místo, řečeno slovy klasika exprezidenta Klause, může občas nastat drobný problém. Netrápí ale naše zdravotnictví po skončeném Válkově angažmá v pozici ministra zdravotnictví (TOP 09) problémy důležitější, včetně zdravotnického personálu a zabezpečení dostatku základních léčiv v lékárnách? O možnosti dalšího  snížení počtu zdravotních pojišťoven, tak aby bylo zachována i zde zdravá, kouzelná a všemocná konkurence nehovoříc.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

