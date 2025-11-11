Kauza Rajchl: Oganesjan se oháněl Rakušanem napřímo

Po Filipu Tukrovi převzal štafetu lovné zvěře předseda strany PRO, Jindřich Rajchl. Na něho se zaměřil tzv. Oganesjanův gang, tedy youtuber Mikael Oganesjan a jeho kolegové Vojtěch Pšenák a Oldřiška Blujová.
Kteří jednak publikovali pornografický materiál, na kterém má být Rajchl, a také dle tvrzení poslance obtěžovali jeho dceru u Rajchlova domu. Právě za druhé zmíněné Rajchl prohlásil, že gang dostane za mříže, podal trestní oznámení i civilní žalobu.
„Kdyby tito lidé za tuto svou činnost nezískávali finanční prostředky, neměli by možnost, čas ani technické vybavení k tomu, aby šikanovali všechny své názorové oponenty. Monetizace této šikany je naprosto šílená. Jsme v zemi, kde je umožněno natáčet video, jak někdo páchá nezákonnou činnost a šikanuje nezletilé osoby, a je to považováno za normální kolorit,“ uvedl Rajchl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Trestní oznámení dle svých slov podal za nebezpečné pronásledování a za neoprávněné natáčení jeho dcery. A rovněž uvedl, že podepsal na policii protokol o mlčenlivosti, aby svým vyjadřováním nemařil vyšetřování.
O Rajchlovi a jeho právu na soukromí se již v sobotu vyjadřoval ministr vnitra Vít Rakušan. Rajchl je prý „jedním z nejnebezpečnějších lidí na naší politické scéně“.
„Nesouhlasím snad s ničím, co prezentuje a co svou politikou představuje. Tím spíš ale považuji za nutné odsoudit brutální průlom do jeho soukromí. Mělo by nás zajímat, co říká a jak se chová ve veřejném prostoru, na to budu poukazovat bez slitování. Jeho soukromí je ale nedotknutelné, stejně jako soukromí kohokoliv jiného ve svobodné zemi,“ uvedl Rakušan.
Následně vysvětlil, že „průlomem do soukromí“ myslí výhrůžku publikování intimních videí.
Zajímavé je, že jeho slovy argumentoval právě Oganesjan v rozhovoru s Norou Fridrichovou. V něm uvedl, že na videa, kde má být Rajchl, ho upozornil někdo, kdo vnímá Jindřicha Rajchla jako hrozbu pro Českou republiku. „Což já vnímám úplně stejně. A mimo jiné jej vnímá úplně stejně i ministr vnitra Vít Rakušan. Takže já si myslím, že v tom jsme všichni za jedno,“ prohlásil youtuber.
Fridrichové zřejmě taktéž přišla zmínka o Rakušanovi podezřelá, takže se dotázala, proč ho Oganesjan zmiňuje. „Protože jsem asi hodinu zpátky četl, že to uváděl na twitteru (nyní X – pozn. red.) a vyjadřoval se tam k mé osobě, tak jsem to měl v paměti, zatím,“ vysvětloval Oganesjan.
Fridrichová na to namítla, že Rakušan se vyjadřoval proti akcím Oganesjanova gangu a nazval je brutálním průlomem do soukromí. „To je sice pravda, ale také psal, že Rajchl je bezpečnostní hrozba pro Českou republiku. A já jsem, Noro, hovořil ne o soukromí, ale hovořil jsem o bezpečnostním riziku pro Českou republiku. Proto jsem řekl, že to není jen můj názor, ale i názor ministra vnitra,“ zdůvodňoval Oganesjan.
Přičemž panuje dlouhodobé podezření, že Oganesjan je nějak s bezpečnostními složkami spojen. „Pane Rakušane, asi víte, že Oganesjan a jeho parta tady řádí už drahnou dobu a my si myslíme, že je kryjete,“ vyjádřila toto podezření novinářka Angelika Bazalová. A připomenula incident s Ivanem Smetanou, kterému Oganesjanův gang u domu odpaloval pyrotechniku a létal s dronem.
„Vyděšený Smetana vyběhl v trenýrkách ven s plynovkou a přivolaná policie ho s patřičným candrbálem odvezla v poutech na stanici. Smetanu, nikoliv Pšenáka. Pšenák si v klidu sbalil drony a jel domů vyrábět videa. Co byste dělal vy, kdybyste byl takto stalkován? Kdyby uprostřed noci někdo obklíčil váš dům a začal vám pouštět do oken drony a rachejtle? Myslíte si, že takto jedná policie v zájmu občanů? Máme v ni mít důvěru? Vy musíte vědět, že se tyhle věci dějí. Řádí tady jako hnědokošiláči a vy jste doteď neudělal nic,“ tepala Bazalová ministra.
Rajchl se k videu u Nory Fridrichové také vyjádřil. „A máme to tady! Link na video mu dal někdo, kdo mě považuje za bezpečnostní riziko pro Českou republiku, v čemž jsou zajedno i s ministrem Rakušanem.
Tudíž nešlo o morálku, nýbrž u účelovou snahu mne zdiskreditovat a reputačně zlikvidovat, a to od celé této skupiny. Obyčejná špinavá kampaň a připravený útok od mých politických oponentů. Nikoliv proto, že představuji riziko pro Českou republiku, nýbrž proto, že představuji riziko pro dozimetrickou mafii,“ uvedl.
autor: Karel Šebesta