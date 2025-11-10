Tůma z PRO: Máme nové odborníky. O tomto Slonková nepíše

11.11.2025 9:24 | Rozhovor

Pavel Tůma, náměstek chomutovského primátora a člen strany PRO, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz reaguje na kritiku bývalých členů strany, kterou přinesl článek novinářky Sabiny Slonkové. Tůma se vymezil vůči jejímu přístupu, když se místo oslovení současných spokojených členů strany zaměřila na nespokojené jednotlivce. „Hledat senzaci tam, kde je nespokojenost, je snadné,“ komentuje Tůma, který zdůrazňuje, že PRO se soustředí na nové odborníky a její budoucnost, ne na negativní ohlasy bývalých členů.

Foto: Repro FCB
Popisek: Pavel Tůma a Jindřich Rajchl

Média se začala plnit informacemi o tom, že strana PRO prý zklamala některé své členy. V první řadě paní Ivanu Turkovou, která si přála být na společné kandidátce SPD v rámci proběhlých parlamentních voleb. Jak si takové články má čtenář vysvětlit?

S paní Ivanou Turkovou jsem se bohužel ve straně PRO míjel, a to v době, kdy odcházela a já jsem přicházel. Pokud si správně vzpomínám, tak kandidáty na kandidátce SPD schvaloval hlavně Tomio Okamura. Co se týče mého výsledku, tak věřím, že jsem ostudu neudělal. Ještě bych rád dodal, že se nám podařilo získat do strany dva nové odborníky, a to na vysoké úrovni v oblasti bezpečnosti státu a ekonomiky. Jejich jména si zatím necháme pro sebe a připravíme jim náležité uvítání v naší straně PRO.

Ostatně, ze strany PRO odešel i Michal Hašek, někdejší jihomoravský hejtman. Je třeba to brát jako svého druhu prohru?

Víte, tam, kde něco končí, něco nového začíná, a ve straně PRO nemusíte být celý život. Tato strana je velmi demokratická, svobodomyslná a kdykoliv se někdo rozhodne, že s ní nechce dále spojovat své kroky, má právo na to, aby odešel. Michal Hašek se rozhodl sám a na mně není, abych toto komentoval, pouze mě mrzí, že tyto kroky musel činit tak blízko termínu voleb a možná tím mohl i nepřímo poškodit stranu PRO a výsledek celé budoucí vlády. Ale i tak mu přeji, ať se mu v jeho kariéře daří.

Nespokojené bývalé členy PRO obešla novinářka Sabina Slonková. Nechala je sdělit, že za Jindřicha Rajchla „dýchali“, a přitom se dnes necítí spokojeni. Jak se na to dívat?

Hledat senzaci tam, kde jsou nespokojení bývalí členové, je zajisté jednoduché a já bych například byl raději, kdyby paní novinářka Sabina Slonková udělala rozhovor se členy, kteří zůstali a cítí, že strana PRO je v novém rozkvětu a půjde vzhůru.

Strana PRO je zastoupena ve sněmovně Jindřichem Rajchlem. Jak by měla postupovat v dalších volbách, tedy v senátních a v komunálních? Čím by měla být unikátní v konkurenci dalších stran, se kterými kandidovala společně ve sněmovních volbách?

Máte pravdu, strana PRO je opravdu unikátní. I přesto, že je to zatím malá strana, tak dokázala udělat velmi dobrý výsledek. Věřím, že v nadcházejících komunálních volbách se budou skládat kandidátky napříč celou Českou republikou tak, jak místní členové uznají za vhodné. V naší straně je názorová svoboda i volnost, proto předpokládám složení kandidátek jak samostatných, tak i v koalicích, a to různého typu.

autor: Jaroslav Polanský

