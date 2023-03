Dříve a nyní. Bobošíková srovnala původní a opravené vládní sliby. Některé překvapí

„Česká republika s malým č. Společnost místo národa. Veřejná správa místo podniků. I to je v novém prohlášení kabinetu. Vláda Petra Fialy je zkrátka inovativní. Nejenže vytvořila tři nové ministry, nejenže tvrdí, že jsme ve válce, a toto tvrzení následně označuje za metaforu. Nejenže zabraňuje parlamentní opozici mluvit v parlamentu. Nejenže podporovala do funkce prezidenta komunistického funkcionáře ze zpravodajského kurzu předlistopadové socialistické armády. Teď přišla s inovací další. Změnila své programové prohlášení, na základě kterého získala před rokem důvěru Poslanecké sněmovny," sdělila úvodem svého pořadu Aby bylo jasno moderátorka Jana Bobošíková.

„Ačkoliv premiér Fiala tvrdil, že takové změny dělají zodpovědné vlády běžně, byl usvědčen ze lži. Byl nucen přiznat, že jeho vláda je první za posledních 30 let, která mění své programové prohlášení. Je s podivem, že to Petr Fiala neví. Je přece profesor politologie a navíc vystudovaný učitel dějepisu," sdělila Bobošíková a pustila Fialovo vyjádření z 8. 2. 2023: „To není nic záhadného ani překvapivého, prostě každé programové prohlášení se musí po roce upravit a odpovědná vláda to udělá."

Následně pustila i další Fialovo vyjádření, z 2. 3. 2023: „Já si myslím, že toto je něco nového. Jsme první vláda, která po roce si zrevidovala programové prohlášení a řekla: Tady toto je realističtější program."

„V Aby bylo jasno jsme porovnali loňské a letošní inovované vládní prohlášení. A nestačili jsme se divit. Co zaujalo na první pohled, je hrubka. Vládou projednaný materiál byl zveřejněn jako programové prohlášení vlády České republiky, ovšem s malým č. Po pár dnech a po upozornění řady občanů se z malého č stalo Č velké. Pozoruhodný intelektuální výkon vlády bývalého rektora, profesora Fialy, který je mimochodem také vystudovaný češtinář. Takže premiér Fiala propadl jako profesor politologie i jako učitel dějepisu a češtiny. Ale, pojďme k samotnému inovovanému obsahu vládního prohlášení. Drtivá většina termínů ve vládním prohlášení se odsouvá. Kromě jediného: Jde o výdaje na obranu. Ty měly dosáhnout dvou procent HDP v roce 2025. Ale této sumy dosáhnou už o rok dříve. Z inovovaného vládního prohlášení vypadl současný valorizační mechanismus důchodců. To jsme ostatně viděli v minulých dnech ve Sněmovně. Dále vypadlo snížení odvodů. Zmizela daňová brzda, zmizelo navýšení platů pedagogických pracovníků srovnatelné s učiteli. A zmizelo slovo národ. Národ nahradila vláda slovem společnost. A víte, v jaké větě? V původním prohlášení byla kultura, cituji, tmelem, který nás spojuje napříč národem. V inovovaném prohlášení je kultura také tmelem. Ovšem nespojuje národ, ale propojuje společnost. Některé sliby zůstaly ale neměnné. Například plán na celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka, zůstal v inovovaném programovém prohlášení Fialovy vlády nedotčen. Z inovovaného vládního prohlášení vypadly také malé a střední podniky. S nimi chtěla vláda v minulém vládním prohlášení v rámci vědecko-technického rozvoje propojovat akademickou sféru. Podle inovovaného vládního prohlášení se s akademickou sférou nepropojí malé a střední podniky, ale pozor, firmy a hlavně veřejná správa," poznamenala Bobošíková.

„Vláda chce také posílit výzkumné instituce. Evidentně hned přešla od slov k činům. Akademie věd financovaná ze státního rozpočtu nově zaměstnala jako mluvčí jednoho ze svých ústavů někdejší veřejnoprávní novinářku Veroniku Sedláčkovou. Ta v uplynulých dnech velmi zaujala na sociálních sítích svým názorem, že, cituji: Je načase svrhnout z oltáře posvátnou krávu nedotknutelnosti soukromého majetku a volné ruky trhu a začít pracovat na politikách, které akcentují solidaritu a společenskou soudržnost, konec citátu. Evidentně opravdové posílení akademického výzkumu. Co dalšího Fialova vláda ve svém programovém prohlášení změnila? DPH na bydlení se nesníží, odpisy se nezkrátí a přijetí eura se přiblíží. Vláda se v novém prohlášení přihlásila k implementaci dosažení snížení emisí o 55 procent do roku 2030. Tedy k balíčku Fit For 55, před kterým varují celá průmyslová odvětví. Protože se ovšem podle Fialy programové prohlášení neměnilo, lze s trochou ironie poznamenat, že máme patrně vlčí mlhu. A pozor, o životním prostředí bude vláda nově vzdělávat nejen ve školách, ale bude vzdělávat i veřejnost. Fialova vláda se také inovativně přihlásila ke globálním daním, vyškrtla zahrnutí doby studia do délky výpočtu důchodu a ohlásila koncepční změny v sociálních systémech. Ovšem, co se pod nimi skrývá, to nikdo neví. Jen vidíme, jak jednotliví ministři testují veřejné mínění vypouštěním balonků typu, že úplatky v ordinacích jsou daní za demokracii. Nebo, že zavedeme poplatky na urgentních příjmech. Popřípadě, že zvedneme odvody OSVČ," poznamenala Bobošíková.

„Obě prohlášení, staré i to údajně nezměněné, inovovoané, tvrdí, že zajistí, aby nedocházelo ke zneužívání sociálních dávek. Ovšem, jak vyplývá z posledních informací, miliony korun určené na příspěvky pro děti, humanitární dávky, nebo pro Ukrajince, se rozkradly. A to díky chybnému elektronickému systému ministerstva práce a sociálních věcí, který umožňoval podvádět a o jehož chybách úředníci vědí už od května loňského roku. Ale abychom nebyli jen negativní. Víte, co přibylo v inovovaném programovém prohlášení? Pohyb! Ten se dříve týkal jen dětí a mládeže. Teď se týká nás všech v oblasti veřejného zdraví. Vláda podpoří pohybové aktivity a bude zlepšovat pohybovou gramotnost. A tady musíme Fialovu vládu pochválit. Je to jediné místo, kde skutečně začala u sebe. O tom, že si v únoru Úřad vlády objednal fitness vybavení za více než sto tisíc, jsme vás už informovali. Škoda, že vláda nezačíná u sebe také například v oblasti platů a odměn pro vysoké státní úředníky," zakončila Bobošíková.

