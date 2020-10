Drtič Kubek: Suchoň z Novy stažen z obrazovky. A šéflékař teď bouchl do stolu

Prezident České lékařské komory Milan Kubek od nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se ujme úřadu dnes odpoledne, očekává, že bouchne do stolu a prosadí tvrdý lockdown, to jest co nejrozsáhlejší vypnutí celé země na několik týdnů. Jde o další z řady mediálních vystoupení předsedy lékařů, který vešel v poslední době ve známost hlavně díky reportáži v Televnizních novinách na Nově, kdy měl ostrou výměnu názorů s moderátorem Petrem Suchoněm.

„Měl by přijít na vládu a bouchnout pěstí do stolu. Jako zástupce lékařů by měl říct, že bez tvrdého lockdownu skutečně nemáme šanci. Ta salámová metoda, která se aplikuje, nefunguje. Vláda ztratila důvěru veřejnosti, protože veřejnost je rozpolcená: Koronavirus se stává nejčastější příčinou úmrtí v České republice a tito lidé mají oprávněný pocit, že vláda je dostatečně nechrání,“ vypálil Kubek v Českém rozhlase.

Dnes je to podle Kubka tak, že nespokojeni jsou jak lidé, které covid ohrožuje jako rizikové, tak lidé, kteří se epidemie nebojí kvůli zdraví, ale kvůli tvrdým ekonomickým ranám. Tvrdý lockdown by sice krátkodobě hodně zabolel, ale současně by otevřel cestu k možnému návratu do normálu.

„Tím budou nejen menší ztráty na ekonomice, ale i na životech. Minulý týden nám zemřelo 790 lidí, tento týden přes veškerou naši snahu zemře minimálně tisíc našich spoluobčanů. Jen za úterý to bylo 146 lidí, skutečně ta čísla jsou děsivá,“ bil na poplach Kubek.

Blatného prý osobně nezná, ale protože jde o lékaře z brněnské nemocnice, Kubek předpokládá, že jako doktor zná situaci a ví, že se musí něco udělat. Česká lékařská komora ještě o tvrdý lockdown oficiálně nepožádala, ale Kubek poznamenal, že každý, s kým o tom mluvil, prosazuje zavedení tvrdého lockdownu.

„Vidí, že se nemocnice řítí do katastrofy. Matematické modely ukazují, že při stávající rychlosti šíření epidemie se kapacita nemocnic zaplní okolo 10. listopadu. Co bude dál, to nikdo neví, žádný plán neexistuje,“ varoval Kubek s tím, že při kolapsu nemocnic nebudou umírat jen covid pozitivní pacienti, ale i mnoho dalších lidí, které by za normální situace bylo možné zachránit.

V pondělí se moderátor TV Nova Petr Suchoň dostal do křížku právě s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Moderátor se zajímal o Kubkův výrok o biomrkvi, vztahující se na proslavené fotky z pražské Náplavky. Kubek se ptal, kolik ještě musí zbytečně zemřít lidí, ale Suchoň se nechtěl tématu trhů jen tak vzdát a ptal se, co je špatného na tom, když člověk dělal něco povoleného a dodržoval opatření. Ptal se, zda by Kubek poslal dotyčné do přeplněných supermarketů.

Za to, jak se pouštěl do Kubka, pak moderátorovi vyčinil imunolog Václav Hořejší. „Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak jste, podle mého názoru naprosto nevhodně, tepal doktora Kubka. Prosím vás, to bylo skutečně neuvěřitelné a mně se skoro nechce odpovídat na vaše otázky, když jsem tohleto slyšel,“ řekl moderátorovi a posléze dodal: „Znova říkám, že jestli se někdo vyjádřil obrazně o tom, že jde nakupovat biomrkev a vy ho za to tepáte deset minut, tak to mně teda připadá naprosto neuvěřitelné,“ nešetřil Suchoně pan profesor. „Tohle téma vy jste vůbec neměl vznášet,“ mínil.

Moderátor TV Nova Petr Suchoň se za své chování omluvil a dokonce byl dle informací Blesku na celý měsíc stažen z vysílání. „Jde o selhání moderátora, který nedodržel základní novinářská pravidla. Budou z toho vyvozeny důsledky,“ prohlásil už v úterý šéf zpravodajství Kamil Houska. A ve středu už bylo jasněji. Nova Suchoně stáhla z obrazovky. „Potvrzujeme, že Petra Suchoně diváci v Televizních novinách nějakou dobu neuvidí,“ řekl Blesku mluvčí televize Vojtěch Boháček.

