Drulák: Rusko válka s Ukrajinou nezničí. Spojí ho s Čínou a pak půjde po nás

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou dál narůstá. Někdejší náměstek Ministerstva zahraničních věcí Petr Drulák varuje, co všechno by mohlo nastat. A nabízí cestu, jak napětí mezi těmito zeměmi snížit.

reklama

Někdejší náměstek na Ministerstvu zahraničí Petr Drulák se v textu pro MF Dnes zamýšlí nad situací na Ukrajině. Volá do služby Angelu Merkelovou, dnes již bývalou německou kancléřku, která dokázala, že umí dojednat kompromis. Drulák má za to, že nějaká realistická dohoda musí být mezi Ruskem a Ukrajinou dojednána, a to i ve věci Krymu. Hrozby silou ze západu i z východu podle Druláka nepomohou.

„Čeho se bát? Pokud by Rusko podniklo invazi, což popírá, na území Ukrajiny by se rozhořela zničující zástupná válka Ruska proti Ukrajincům podporovaným a vyzbrojovaným USA a dalšími členy NATO. Pro Ukrajinu katastrofa, pro střední Evropu vážný problém. Pro Rusko? Kromě nákladů války by ekonomicky krvácelo i jinde: přišlo by o plynovod Nord Stream, ale i o možnost provádět mezinárodní platby,“ varoval Drulák.

„Pokud to někteří rusobijci považují za lákavou možnost, měli by zvážit, že Rusko by sice oslabilo, ale nezmizelo. Nejen že by utužilo spolupráci s Čínou, ale veškerý zbývající potenciál by vrhlo proti západním zájmům, a to způsobem, který si zatím ani neumíme představit. To by vedlo k nepředvídatelným důsledkům i pro členy NATO. Nic takového není v zájmu Ruska, Evropy, ani rozumnější části USA,“ rozvedl svou myšlenku.

Právě proto by podle Druláka mělo dojít k uzavření realistické dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Někdejší náměstek MZV ČR má za to, že pokud Rusko žádá, aby se NATO nerozšiřovalo dál na východ, je třeba mu to slíbit. Rusko by na druhé straně mělo Ukrajině garantovat celistvost ukrajinského území a mělo by Ukrajincům nabídnout něco natolik lákavého, aby se ukrajinská vláda byla ochotna vzdát myšlenky, že se Krym někdy vrátí Ukrajině.

Psali jsme: Merkelová odešla a Moskva to teď zkusí... Západní médium spekuluje. Do toho výzva Putina Vondra: Putin chce vyprovokovat vedení Ukrajiny Dění na Donbasu? Jako genocida, udeřil Putin Olympiáda a válka dohromady? Bašta sebral střípky z aktuálního dění i minulosti. Toto očekává

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama