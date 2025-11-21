„Nechutné komentáře. Tolik jich nikdy nepřišlo.“ A Vášáryová je přečetla

Magda Vášáryová v knize Než zmizím vykládá svůj pohled na válku na Ukrajině, ale i na střední Evropu. Šéf nakladatelství Bourdon, které knihu vydalo, František Kalenda, konstatoval, že nepěkných reakcí na knihu Magdy Vášáryové bylo opravdu hodně. Kniha má 215 stran a na to, že nepatří k nejobsáhlejší, vyvolala pozitivní, ale i negativní reakce.
A přidal krátký videovzkaz Magdy Vášáryové.
„Tohle jsem si o sobě včera přečetla,“ oznámila dáma v letech do kamery. A hned citovala:
„Ty p*čo hnusná stará, pro tebe jsou obyčejní lidé spodina? Ty stará krávo poje*aná, táhni už do p*če na hřbitov. A neotravuj už tu lidem život, ty ku*vo! Ty jsi veliká flandra nad všechny lidi. Jsi spodina ku*evská! Ty po*ebaná stará p*čo, není tu lepší vlády, než je ta dnešní (Ficova). Ty jsi největší sv*ně z celého Slovenska.“
Vášáryová dočetla, pak se jen pousmála a poznamenala: „A zase jsem měla krásný den.“
Někdejší poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal Kalendovi poděkoval.
„Je dobře, že jste s Magdou knihu udělali, moc dobře, pro ni i pro nás, a na Slovensku je to blahodárné ... a v Česku ostatně také,“ poznamenal sociolog Gabal.
„Děkuji, toho si opravdu moc vážíme a na knihu jsme samozřejmě hrdí,“ odpověděl Kalenda.
Ještě nikdy jsme v @Bourdon_knihy nedostali takové množství nechutných komentářů jako když jsme vydali Než zmizím - knižní rozhovor s Magdou Vášáryovou o stavu střední Evropy.— František Kalenda (@f_kalenda) November 20, 2025
Sama Vášáryová je naštěstí evidentně na nenávistné reakce zvyklá a nenechá se rozhodit. pic.twitter.com/naYRrRPkas
Ivan Pilip, který nakladatelství Bourdon v roce 2012 založil, přidal poznámku.
„Za nakladatelství musím doplnit: Mnohem víc než nenávistných reakcí je nákupů knihy a ta se tak – zaslouženě – stává jednou z nejprodávanějších knih podzimu, chystá se dotisk. Další důkaz, že reálný svět je jiný, než svět sítí. Díky za spolupráci a hodně sil, paní Magdo Vášáryová,“ napsal Pilip.
Za nakladatelství musím doplnit: mnohem víc než nenávistných reakcí je nákupů knihy a ta se tak - zaslouženě - stává jednou z nejprodávanějších knih podzimu, chystá se dotisk. Další důkaz, že reálný svět je jiný než svět sítí. Díky za spolupráci a hodně sil paní @MagdaVasaryova. https://t.co/L948ieP5Tj— Ivan Pilip (@ivan_pilip) November 21, 2025
„Já nepochopím, proč nemáte více ambicí jako národ. Probůh! Máte tak báječnou minulost! Tím nemyslím jenom české krále, ale třeba i Masaryka, Havla a Patočku. Vy máte takový intelektuální základ, a přesto je pro velkou část obyvatelstva nejdůležitější pivíčko, mužská panděra, mrkev v zahrádce a klídek a pohoda. Jděte do háje! … Přestaňte být neambiciózní, prosím. Prosím! My Slováci vás potřebujeme,“ obracela se nakonec k českému národu na vlnách Českého rozhlasu.
autor: Miloš Polák