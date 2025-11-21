„Nechutné komentáře. Tolik jich nikdy nepřišlo.“ A Vášáryová je přečetla

21.11.2025 12:12 | Monitoring

Magda Vášáryová stvořila spolu s Petrem Šabatou knihu, v níž nabízí svůj současný pohled na svět. Herečka a diplomatka se nezdráhá vyslovovat i názory, které nemusejí být po chuti ani Slovákům, ani Čechům, ani příslušníkům jiných národů. A přece je vyslovuje. A pak čelí tvrdým reakcím. Jak se to ukazuje i teď.

„Nechutné komentáře. Tolik jich nikdy nepřišlo.“ A Vášáryová je přečetla
Foto: Printscreen Český rozhlas PLUS
Popisek: Magda Vášáryová při debatě v centru DOX

Magda Vášáryová v knize Než zmizím vykládá svůj pohled na válku na Ukrajině, ale i na střední Evropu. Šéf nakladatelství Bourdon, které knihu vydalo, František Kalenda, konstatoval, že nepěkných reakcí na knihu Magdy Vášáryové bylo opravdu hodně. Kniha má 215 stran a na to, že nepatří k nejobsáhlejší, vyvolala pozitivní, ale i negativní reakce.

„Ještě nikdy jsme v nakladatelství Bourdon nedostali takové množství nechutných komentářů, jako když jsme vydali Než zmizím – knižní rozhovor s Magdou Vášáryovou o stavu střední Evropy. Sama Vášáryová je naštěstí evidentně na nenávistné reakce zvyklá a nenechá se rozhodit,“ napsal Kalenda na sociální síti Facebook.

A přidal krátký videovzkaz Magdy Vášáryové.

„Tohle jsem si o sobě včera přečetla,“ oznámila dáma v letech do kamery. A hned citovala:

„Ty p*čo hnusná stará, pro tebe jsou obyčejní lidé spodina? Ty stará krávo poje*aná, táhni už do p*če na hřbitov. A neotravuj už tu lidem život, ty ku*vo! Ty jsi veliká flandra nad všechny lidi. Jsi spodina ku*evská! Ty po*ebaná stará p*čo, není tu lepší vlády, než je ta dnešní (Ficova). Ty jsi největší sv*ně z celého Slovenska.“

Vášáryová dočetla, pak se jen pousmála a poznamenala: „A zase jsem měla krásný den.“

Někdejší poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal Kalendovi poděkoval.

„Je dobře, že jste s Magdou knihu udělali, moc dobře, pro ni i pro nás, a na Slovensku je to blahodárné ... a v Česku ostatně také,“ poznamenal sociolog Gabal.

„Děkuji, toho si opravdu moc vážíme a na knihu jsme samozřejmě hrdí,“ odpověděl Kalenda.

Ivan Pilip, který nakladatelství Bourdon v roce 2012 založil, přidal poznámku.

„Za nakladatelství musím doplnit: Mnohem víc než nenávistných reakcí je nákupů knihy a ta se tak – zaslouženě – stává jednou z nejprodávanějších knih podzimu, chystá se dotisk. Další důkaz, že reálný svět je jiný, než svět sítí. Díky za spolupráci a hodně sil, paní Magdo Vášáryová,“ napsal Pilip.

Magda Vášáryová na sebe v poslední době upozornila i v České republice. Mimo jiné poznámkou, že od Čechů přece jen čekala víc než touhu po klídku a pivu.

„Já nepochopím, proč nemáte více ambicí jako národ. Probůh! Máte tak báječnou minulost! Tím nemyslím jenom české krále, ale třeba i Masaryka, Havla a Patočku. Vy máte takový intelektuální základ, a přesto je pro velkou část obyvatelstva nejdůležitější pivíčko, mužská panděra, mrkev v zahrádce a klídek a pohoda. Jděte do háje! … Přestaňte být neambiciózní, prosím. Prosím! My Slováci vás potřebujeme,“ obracela se nakonec k českému národu na vlnách Českého rozhlasu.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

