„Ty tu vystupuješ, jako kdybys o ničem nevěděl.“ Rakušan a Dozimetr

Před volbami Vít Rakušan, zjevně nervózní, mluvil o chystaném kampani proti hnutí STAN.
„Prý se na mě připravuje “kompro”. Sotva jsme řekli, že chceme jít do čela, hned se ozval někdo, komu se to asi nelíbí. Ať už si na mě vymysleli cokoliv, já se nebojím a jsem připravený za svou vizi a za svou čest zabojovat,“ uvedl ministr vnitra na začátku září. Informace prý má z politického zákulisí a bezpečnostní komunity.
Mělo jít o diskreditující nahrávku, související s kauzou Dozimetr. Rakušan ujišťoval, že s těmito „výmysly“ je připraven bojovat. „Svoje město, svoji zemi, a taky svoje politické hnutí, jsem vždycky vedl podle těch hodnot, kterým já sám v životě věřím,“ ujišťoval.
Když se jej posléze novináři ptali, o jakou nahrávku má jít, Rakušan specifikoval, že má jít o interní jednání vedení STAN v roce 2022, předtím, než vypukla kauza Dozimetr. „Novináři s tím, že Hlubuček (Petr Hlubuček, stíhaný v kauze Dozimetr, pozn, red.) má byty ve Španělsku, že se něco bude dít. No a v té chvíli určitě jako každý předseda by to asi udělal, jsem se snažil ode všech lidí z našeho hnutí zjistit, co je na tom pravdy, co nás čeká,“ uvedl.
Nahrávka se posléze skutečně objevila, Rakušan ovšem tvrdil, že byla záměrně upravena. Šlo o setkání špiček hnutí u něj na ministerstvu vnitra na jaře 2022. Přítomni měli být Vít Rakušan, Stanislav Polčák, Věslav Michalík, Petr Gazdík a členové PR týmu hnutí.
„Přepis údajné nahrávky koluje mezi politiky a novináři déle než dva roky. Je údajně součástí policejního šetření,“ píše se k tomu v investigativním textu na serveru InFakta.
„Čelíme obrovskému zájmu o naše financování. My jsme o něm vlastně nevěděli, já tedy jednoznačně ne. Ale hnutí, dárci, možná i my jednotlivě jsme byli a jsme pod velkým drobnohledem,“ začal Vít Rakušan a vyzval, aby všichni přítomní řekli, jaké měli styky s Hlubučkem a podnikatelem Michalem Redlem.
„Proč tito lidé museli být v takovém kontaktu s hnutím STAN? Já jsem nevěděl nic o těchto lidech a cítím se po všech těch kauzách jako bílý kůň. Proto se znovu ptám, abychom si řekli, co nám hrozí, jaké byly styky, kdo se, s kým scházel, zda byly společné dovolené,“ ptal se naléhavě.
Bezprostředně po jeho dotazu si vzal slovo Stanislav Polčák, dlouholetý špičkový politik STAN, v té době europoslanec. „Tak já úplně nevím, na co narážíš, a jsem tímto docela překvapen, jak tu vystupuješ, jako kdybys o ničem nevěděl,“ řekl Rakušanovi. A připomněl schůzku, kterou měl po eurovolbách 2019 mít s Rakušanem a Michalikem jako předsedou a místopředsedou.
„Když jsem viděl, na jaké vztahy všichni v Praze najeli, řekl jsem vám oběma, že s tím nechci mít nic společného, že Prahu řešit nebudu. Seděli jsme na terase ve sněmovně a dohodli jsme se, že si to vezmete na starost. Je to tak, Věšku?,“ obrátil se na místopředsedu, který jeho slova potvrdil.
„Vy jste si vzali Prahu na starost. Já opravdu netuším, co měl znamenat ten tvůj úvod,“ uzavřel Polčák.
Pak mluvil o tom, že všichni už nějakou dobu vědí, co se valí. Pár dní poté, 15. června 2022, proběhl zásah komanda NCOZ na pražském magistrátě, kde byl zatčen náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček. Vazba byla kromě něj uvalena také na Michala Redla, podnikatele ze Zlína, který měl v minulosti spolupracovat s králem českého podsvětí devadesátých let Radovanem Krejčířem, momentálně uvězněným v Jihoafrické republice.
Ačkoliv Vít Rakušan později tvrdil, že novináři se u něj zajímali o náměstka primátora Prahy Hlubučka a jeho byty ve Španělsku, podle investigativců InFakta.cz se vyšetřovatelé dostali k zakázkám v pražském dopravním podniku a dalším kšeftům v metropoli, které v těchto týdnech rozplétá obvodní soud pro Prahu 9, až následně. Původně se měli zajímat o podnikání Věslava Michalika, místopředsedy STAN a politického učitele Víta Rakušana.
Od atomu k penězům
Rodák z Českého Těšína vystudoval ČVUT v roce 1986 a dále se věnoval vědě, v roce 1992 získal vědecký titul Csc. Z úzké komunity českých atomových inženýrů se znal s Danou Drábovou, která se v posledních letech stala jednou z tváří velmi blízkých hnutí STAN. Několik let působil v ruském středisku jaderného výzkumu v Dubně, což představuje zajímavý kontext jeho dalších byznysových aktivit.
V devadesátých letech totiž jadernou fyziku opustil a začal se věnovat finančnictví. Zde udělal poměrně rychlou kariéru ve středoevropském formátu, která jej už na začátku tisíciletí přivedla do ligy nejvyššího vedení finančních ústavů.
Zkušenosti z mezinárodních bank a z jaderné fyziky se celkem logicky protnuly v Michalikově podnikání v energetice. A právě zde se začíná odvíjet pozoruhodný příběh, který o patnáct let později přivede na jeho stopu detektivy, zakládající spis s názvem „Dozimetr“.
ParlamentníListy.cz už při vypuknutí kauzy v listopadu 2021 informovaly o příběhu společnosti Rodvinov, která se chtěla svézt na prvním českém boomu solární energetiky, který v druhé polovině nultých let odšpuntovaly výhodně nastavené výkupní ceny.
V této české společnosti figurovaly osoby Sergey Skutelnikov a Nikolay Karpukhin. Oba ruské národnosti, ten druhý měl podle serveru InFakta.cz před několika lety získat za své podnikání v energetice státní vyznamenání od Vladimíra Putina. V roce 2007 se pak v orgánech akciovky objevuje jméno Petr Kincel, což je dlouholetý Michalikův obchodní souputník z Českého Těšína. Sám Michalik se ve firmě objevuje jako akcionář o rok později.
„Při jednání valné hromady v dubnu 2008 vystupuje jako jeden z akcionářů. Z notářského zápisu z května tohoto roku vyčteme, že je jediným akcionářem Rodvinova. Z téhož zápisu je zřejmé, že Michalik své firmě půjčil tři miliony korun a že firma mění sídlo a putuje z centra Prahy do Dolních Břežan za svým novým majitelem,“ psali jsme v roce 2021.
Peníze z Michalikových vazeb s ruskými podnikateli se v dalších letech objevují i na účtech hnutí STAN. Jak píší InFakta.cz, jen v letech 2016-2019 měly měly z Michalikových solárních firem přijít na stranický účet 3,3 miliony. O to zajímavější jsou pozdější performance hnutí STAN s Putinem v pytli na mrtvoly a podobně.
Zdroj tabulky: InFakta.cz
Ve stejném roce 2008 se v účetnictví společnosti Rodvinov objevuje půjčka ve výši 40 milionů od firmy Lowfield Investment Limited, sídlící na Kypru. Právě tento offshore stál v roce 2021 u počátku skandálu, který Michalika připravil o už domluvené místo ministra průmyslu a obchodu ve Fialově vládě. Michalik tvrdil, že se společností nepodnikal, pouze jeho žena.
V dalších letech Michalik založil další solární elektrárny, jejichž orgány obsazoval buď sám, nebo svými rodinnými příslušníky.
Jeho obchody jej ale poprvé „doběhly“ v roce 2010. Tehdy měl kandidovat do Poslanecké sněmovny na lístku TOP 09 a STAN. Strana ministrů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska chtěla využít popularity starostenského hnutí, které se rok předtím transformovala z regionálního na celostátní.
Věslav Michalik byl číslem 2 na kandidátce pro Středočeský kraj, ale v době předvolební kampaně se objevily informace o vyšetřování pro podezření z daňového úniku během transakce z roku 2006 mezi poradenskou firmou CA IB, kde tehdy působil, a bankou ČSOB. Škoda, vzniklá neoprávněným snížením základu daně během vyúčtování poradenských služeb byla vyčíslena na 50 milionů, nakonec ale Michalik obviněn nebyl.
V hnutí STAN se i díky tomu starosta Dolních Břežan postupně stává čím dál významnějším hráčem, je dlouholetým předsedou středočeské krajské organizace. Zde se setkává s o generaci mladším Vítem Rakušanem, starostou Kolína. Ten svou kariéru začal v komunálních volbách 2010 na kandidátce svého otce, někdejšího senátora za ČSSD, který mu po vyhraných volbách přepustil starostenské křeslo. Ve Věslavu Michalikovi najde svého „politického otce“, jak sám později uvede. Rakušan se s Michalikovou podporou stává v roce 2017 prvním místopředsedou STAN a v roce 2019 předsedou.
Oba politici mají tvořit pevný středočeský tandem. Včetně toho, že Michalik k Rakušanovi, když se stane poslancem, posadí do kanceláře Barboru Urbanovou, dnešní poslankyni STAN, kterou zná z Dolních Břežan.
Vít Rakušan ale postupně získává i další byznysové krytí. Pomůže k tomu příběh z Kolína, kde jako starosta asistuje u prodeje místní chemičky Draslovka.
Peníze pro STAN se pořeší přes Draslovku...
Zde do příběhu vstupuje Jan Dobrovský, který se podle investigativců znal s Rakušanem už z dřívějška. Nyní je společníkem společnosti bpd partners (s Petrem Pudilem a Vasilem Bobelou), která zbohatla na Mostecké uhelné společnosti a jejím prodeji Pavlu Tykačovi.
Dobrovský, syn někdejšího ministra obrany a kancléře prezidenta Havla, se od devadesátých let pohybuje mezi politickou a ekonomickou elitou, ať jako redaktor veřejnoprávní televize, správce kanceláře Karla Schwarzenberga nebo poradce ředitele banky ČSOB. Vždy měl i ambice ovlivňovat politické dění.
„Byl jsem na schůzce, kde od Věslava Michalíka opakovaně zaznělo, že financování STANu se bude řešit přes Draslovku,“ sdělil jeden ze zdrojů redakce, který si přál zůstat v anonymitě,“ píše server InFakta.
Společnost se následně stává jedním z nejštědřejších sponzorů STAN, firma či její společníci měli hnutí postupně poslat skoro 11 milionů.
Co si za to Dobrovský, Pudil a Bobela vybrali, to chtějí InFakta.cz odhalit v příštím textu, který vyjde už brzy. Z veřejně dostupných zdrojů je ale známé, že Dobrovský patří k nejvlivnějším lidem kolem prezidenta Petra Pavla a Pudil se společně s prezidentem angažuje v mezinárodní organizaci GeoTech Center.
Představení GeoTech Center. Petr Pudil, Petr Pavel a americké generál Allen
„Kolínská“ spolupráce měla probíhat s vědomím Věslava Michalika, který byl podle všech tím, kdo v hnutí STAN „drží kasu“. Právě proto se s ním počítalo do důležité funkce ministra průmyslu a obchodu. Po vypuknutí skandálu se musel stáhnout a nahradil jej Jozef Síkela, někdejší manažer České spořitelny, která Michalikovi financovala jeho energetické projekty. Magistr pedagogiky Vít Rakušan pro sebe od počátku požadoval ministerstvo vnitra a skutečně jej dostal.
„Věšek měl na starosti financování celýho STANu. Ve Středočeském kraji, a nakonec i v Praze,“ cituje server InFakta.cz Petra Hlubučka. Ten nyní sedí na lavici obžalovaných.
Šlo podle něj o propracovaný systém průběžného financování, nikoliv jednorázové úplatky. „Jestli se tady řeší podezřelé financování STANu, tak to není o tom, že někdo prostě dostal nějakou provizi od nějaký firmy, ale že to bylo prostě systematický,“ říká dále Petr Hlubuček. V centru vazeb měl stát místopředseda Michalik.
Pár dní po schůzce u Víta Rakušana, kde se probírala reakce STAN na policejní vyšetřování, jeho místopředseda náhle zemřel na inkfart při dovolené v Česko-saském Švýcarsku. Jen tři dny předtím, než na pražský magistrát vtrhla zásahovka. Z více stran zaznělo, že jeho smrtí se mnohé "vyřešilo". Michalik si udržel pověst politické autority a poslankyně Barbora Urbanová jej dokonce navrhla na státní vyznamenání.
Vyšetřování se následně od aktivit zemřelého, kterého nebylo možné dál trestně stíhat, přesunulo k vyšetřování komunálních kauz v Praze. Dnes před soudem defilují podnikatelé Redl nebo Davhomilja či člen představenstva Dopravního podniku Augustin.
Když soud v září začal, byly dva týdny před volbami. Manažer Augustin hned na začátku uvedl, že v dopravním podniku fungovalo schéma rozdělování finančních prostředků. „Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho,“ zaznělo u soudu, včetně přezdívky jednoho z podnikatelů.
Vít Rakušan během vrcholící předvolební kampaně celou kauzu vysvětloval tak, že se na STAN „nalepili mafiáni“. Nyní se prý ale hnutí očistilo, což ministr vnitra doplnil dramatickým výkladem, že si prošel „peklem na hraně své existence“.
„Dali jsme si nejpřísnější pravidla ze všech politických stran na naší scéně pro financování STAN jako hnutí. Naše financování prošlo hloubkovým auditem. Ať jsou všichni syčáci, kteří naše hnutí zásadně poškodili, pokud kradli, potrestáni,“ ujišťoval Vít Rakušan. Celé finanční schéma bylo podle něj využíváno ve prospěch pražského komunálníka Hlubučka, ne hnutí STAN.
„Pan Rakušan by měl konečně přiznat pravdu a říct, jak to bylo s Věškem Michalikem,“ vybízí naopak Hlubuček.
autor: Jakub Vosáhlo
