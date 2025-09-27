Drulák měl silnější repráky. Jak opozice vyhrála nad Pavlem a vládou

Jdete k volbám?
Demonstranti, kteří před 14. hodinou zaplnili Malostranské náměstí, vedle účastníků akce pod vedením předsedy spolku Svatopluk, exdiplomata Petra Druláka, a zástupců z kandidátek opozičních uskupení SPD a STAČILO!, na místě potkali mj. i Miroslava Sládka, jenž se proti akci začal vymezovat ještě před startem pochodu k Hradu a pořvával do megafonu. Pozornost budil též muž s nápisem: „Stop imperiálnímu Rusku a jeho komunistickým ‚pátým kolonám‘!“
Ještě před vykročením pořadatelé přítomným opakovali, aby se vyhnuli konfliktům, které by mohli způsobit „provokanti“, kteří se dle jejich informací na místo vypravili. Že bude situace houstnout, to naznačila též příprava policejního antikonfliktního týmu v Nerudově ulici.
Právě do ní se pochod několik minut po 14 hodině vydal s cílem dorazit na Hradčanské náměstí, a přestože se v první půli cesty zdála být početná přítomnost policistů téměř zbytečná, již za chvíli se vše změnilo a atmosféra začala rychle houstnout.
V polovině ulice čekal na přítomné muž s koštětem, který dával najevo, že chce „vymést ruský šváby“, a směrem k pochodujícím mával rudými trenkami na konci smetáku. Poté se s pochodem vydala střetnout hlavní část odpůrců a pochod se tak v horní půlce Nerudovy ulice zastavil.
Odpůrci s ukrajinskými vlajkami a se slogany, které se většinou pouštěly zejména do přítomných komunistů, pochodujícím vzkazovali, že jejich prezident „sedí v Moskvě“, pokřikovali heslo „komouše do koše“ a rozvinuli též vlajky Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie (EU). Zatímco na dolním konci ulice demonstranti mávali českými vlajkami, v horní části u Hradu divoce směrem k nim gestikulovali odpůrci právě s modrožlutými vlajkami a se symboly EU.
Ta situace však netrvala dlouho, neboť policisté si s aktivisty velmi rychle poradili a po pár minutách je „odsunuli“ od ohlášeného pochodu.
Proukrajinští aktivisté a odpůrci pochodu následně zaujali místo hned u Hradu a již před příchodem pochodu začali z reproduktorů pouštět jména lidí popravených za komunistického režimu či zastřelených na hranici při pokusu opustit republiku. Ještě dříve, než policisté vytvořili kordon a vpustili na Hradčanské náměstí demonstranty, též aktivisté využili chvíle k rozvinutí nápisu „Vítáme delegáty ruské teroristické federace!“.
„Vítejte na srazu rudých sviní!“ bylo na dalším ze sloganů, jimiž se aktivisté vyjadřovali o lidech na demonstraci spolku Svatopluk, a nechyběly ani nápisy o „ruských kolaborantech“.
Cedule, které byly namířené vůči europoslankyni, volební lídryni hnutí STAČILO! a předsedkyni KSČM Kateřině Konečné, vůči předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, ale též vůči expremiérovi, předsedoci ANO Andreji Babišovi, na místo přinesli zejména lidé organizovaní kolem skupiny Havloids Memorial Club, jež se hlásí k odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla a označuje se za „havloidy“. Známá je též svými akcemi, dřívějšími výpady proti komunistům či blízkostí k současnému prezidentovi Petru Pavlovi, jenž se sám v minulosti jejích akcí zúčastnil.
Vedle „havloidů“ nechyběli ani proukrajinští a prounijní aktivisté, kteří se v pořádání protidemonstrace povzbuzovali na sociálních sítích a hovořili o přítomných coby o „extrémistech“. Svou podporu jim vyjádřil i Mike Oganesjan, kontroverzní youtuber vystupující pod přezdívkou MikeJePán.
EXCELENTNÍ PRÁCE VŠECH DNES! pic.twitter.com/lwIRrwUr1O— MikeJePan (@MikeJePan) September 27, 2025
Obě skupiny oddělovali policisté a k přímým konfrontacím tak téměř nedocházelo. Asi největší šarvátka na místě skončila roztrženým transparentem provolávajícím slávu Ukrajině, s nímž se protidemonstranti snažili vmíchat před pódium spolku Svatopluk na Hradčanském náměstí.
Snaha aktivistů a „havloidů“ narušit setkání skrze hlasitou produkci jmen obětí komunismu se nakonec ukázala jako marná. Pořadatelé je totiž jednoduše „přeřvali“ tím, že zvýšili hlasitost dosti výkonných reproduktorů, kterým aktivisté nedokázali vzdorovat.
Slyšet tak byli jen ve chvílích mimo projevy či při české hymně. Za to, že zmíněné praxe nezanechali ani v takovou chvíli, si pak vysloužili znechucené poznámky od demonstrantů i řečníků. „Tfuj! Hanba!“ sneslo se směrem k Hradu, kde stál hlouček s ukrajinskými vlajkami narušující hymnu ČR.
Na scénu pak v průběhu přehrávání nahrávky od exprezidenta Miloše Zemana, jenž spolek Svatopluk zdravicí podpořil, nastoupil opět i Miroslav Sládek. „Miloše Zemana už jste poslouchali osm let, to stačí!“ řval do megafonu Sládek v reakci na výtky přítomných, že kvůli němu bývalého prezidenta neslyší. Vše však opět vyřešila policie a přidání na hlasitosti reproduktorů od pořadatelů.
Znát o sobě aktivisté posléze dali výrazněji až po konci demonstrace, kdy k odchodu účastníků ohlášené demonstrace pouštěli píseň Modlitba pro Martu, a v době po skončení akce, kdy na místě zůstala přibližně stovka účastníků demonstrace a pořadatelé počínali sklízet pódium. Právě tehdy „protidemonstranti“ využili toho, že na místě již nebyl kordon těžkooděnců, který obě skupiny až do skončení akce odděloval, a přišli se svými slogany a s ukrajinskými vlajkami přímo až k pódiu.
Na místo se vrátil také Sládek a přítomné povzbuzoval, aby si to s ním „vyřídili“. Odcházející demonstranty, které již předem několikrát řečníci varovali před možnými provokacemi, však na Sládka nijak více nereagovali a nechali ho pokřikovat do megafonu. Stejně tak se nepouštěli ani do konfliktů s „protidemonstranty“.
autor: Radek Kotas