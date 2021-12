Držet pohromadě, a jsme z lapálie venku. Vít Rakušan přišel s nápadem, jak vyřešit covid

reklama

„Vážení a milí, tady Vít Rakušan. Všichni cítíme, že situace, ve které po roce opět jsme, je vážná. Je možná vážnější, než kdy byla. A já tady dneska nejsem proto, abych vám říkal čí je to vina. Kdo co zanedbal, kdo do zavinil. Já jsem tady proto, abych vás o něco poprosil. Pojďme tu situaci zvládnout. Pojďme ji zvládnout společně tak, abychom ochránili naše nejbližší. Abychom ochránili ty nejohroženější. Abychom ochránili staré, abychom ochránili nemocné. Abychom ochránili naše rodiny, naše přátele, naše známé. A dokážeme to jenom tak, že budeme sami zodpovědní," vyzval Rakušan.

„Budeme dodržovat všechna ta opatření, byť o nich někdy pochybujeme. Budeme se sami zříkat našich sociálních kontaktů a možná té zábavy v našem životě zase bude o kousek méně. Je to nepříjemné. Ale já mám jednu sousedku. Je to zdravotní sestřička. A ona brečela. Protože si myslela, že nikdy, ale už nikdy nezažije tu jedinečnou strašnou zkušenost z loňského roku. Situace, kdy jí na oddělení umírají lidé. V takové míře jako nikdy předtím. Odchází domů vysílená, přichází do práce vysílená, psychicky a fyzicky. Nenadávejme zdravotníkům, oni za to nemohou. Naopak. Pokloňme se jim, poděkujme jim a držme jim palce," vyzval dále Rakušan.

„Držme jim palce tím, jak se sami budeme chovat. To jim totiž pomůže. My to zvládneme, z té krize se dostaneme. A hlavně se musíme připravit - a to je slib nás politiků na to, aby se už tato krize nikdy neopakovala. Abychom na ni byli připraveni. Abychom neopakovali staré chyby, které děláme znovu a znovu. A to bych vám za nás chtěl slíbit. Ale abychom to zvládli my všichni, jako společnost, tak se navzájem potřebujeme. Nepotřebujeme příkopy. Potřebujeme společnost, která drží pohromadě. Pojďme držet pohromadě, abychom si užili Vánoce, abychom se už definitivně z této lapálie dostali. Děkuji vám," uzavřel Rakušan.

Vážení a milí, mám pro vás v této složité době krátký vzkaz. pic.twitter.com/OrsqW8tCQO — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 6, 2021

