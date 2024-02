Držím se pravidla vyjednávačů FBI... Bizár kolem referenda v Jáchymově sílí

reklama

Hlavním inspirátorem referenda byl bývalý starosta města Michal Baláž, kterého podobné referendum vyneslo do čela obce. Odvolán byl vloni v říjnu, když se proti němu po pouhém roce úřadování postavila i jeho místostarostka Lada Baranek Lapinová.

„Vyhlásit referendum na základě pocitů a dojmů je prostě špatně,“ píše nyní před hlasováním spoluobčanům. Bývalý starosta se podle ní vůbec nesnažil s developerem vyjednávat o podmínkách výstavby. „Současná pracovní skupina pod vedením Františka Holého dokázala za jediné setkání mnohem více než za celý přechozí rok. Díky tomu se ukazuje, že referendum bylo uspěchaným krokem,“ vysvětluje.

Baláž a jeho političtí spojenci za to na ni vytrvale útočí a vyzývají ji k rezignaci.

Někteří místní obyvatelé ale také upozorňují, že pan Baláž bojuje proti výstavbě apartmánů na nevyužívaném brownfieldu za městem, zatímco vstřícně přihlíží ke kompletní přestavbě historicky cenné budovy Tabačky, kterou chce jiný developer provádět přímo v centru města. Tento dvojí metr je podle mnohých veden spíše osobní pomstou než zájmy obce.

Pan bývalý starosta Baláž komentoval i první text ParlamentníchListů.cz, i když v něm dostal největší prostor k vyjádření.

Text označil za „snůšku lží“, přičemž rozporoval pouze informaci o vlivu starosty sousedního Božího Daru Jana Horníka, který byl v okrese současně dlouholetým senátorem. Pan Baláž poukazoval na „nonsenc“, že v přípravném výboru referenda z roku 2021 nikdo z Božího Daru nebyl, protože tam podle zákona mohou být pouze občané obce, kde se referendum koná.

V tom má Mgr. et Mgr. Baláž bezesporu pravdu, jenže si popletl výbor přípravný a výbor petiční. Lidé z Božího Daru figurovali v petičním výboru podpisové akce, která vedla k referendu, čímž celá kalvárie jáchymovské „občanské války“ začala. Starosta Božího Daru jejich aktivitu oficiálně podpořil.

Referendum následně skutečně organizoval výbor přípravný, ve kterém podle zákona o místním referendu 22/2004 Sb. musejí figurovat minimálně tři osoby oprávněné v referendu hlasovat.

Že vše bylo rozpoutáno v kanceláři pana Horníka, je bohužel smutným faktem.

Není to bohužel poprvé, kdy starosta, který rád i na jednáních vystupuje v roli učitele (kterou navzdory slibům vykonával „na vedlejšák“ po celou dobu starostenského mandátu) a projevuje základní neznalost.

Já si to změřil, od kruháče po ceduli...

„Držím se pravidla vyjednavačů FBI: pravda se nedá vyjednat!“ svěřil se na začátku roku ve skupinovém Facebooku někdejší policista.

Před koncem roku ale na několika veřejných debatách k tématu výstavby zaujal tím, že nebyl ochoten uznat ani zeměpisný údaj o délce rekonstruované silnice na území obce. Ve smlouvě se pracuje s údajem 1 422 metrů, zahrnující intravilán a extravilán obce.

„Já jsem tam zašel osobně a změřil jsem si to, je to 450 metrů. Od kruháče po ceduli,“ vytáhl na jednání.

I když samotná „cedule“ z právního hlediska neznamená nic, podle nezávislých měření je délka komunikace mezi těmito dvěma body 891 metrů.

Ještě více ale na veřejném projednávání zaujal jeho výklad, za kolik se dají postavit dva kilometry silnice.

„Oni tvrdí, že by nám tu udělali v podstatě novou ulici. Ale já si myslím, že obec by to byla schopná udělat za úplně jiné peníze,“ uvedl.

Celkový náklad na rekonstrukci komunikace má být 118 milionů při výstavbě pěti apartmánových domů nebo 122 milionů při výstavbě šesti domů. Obec se podle uzavřené dohody má podílet na nákladech položení asfaltového povrchu v katastru obce, a to částkou 19,4 milionu při vyšší variantě.

Bývalý starosta se ale prý ptal na Správě a údržbě silnic, kde mu řekli, že dva kilometry „živice“, tedy vrchní asfaltové vrstvy, by mu udělali ne za 19 milionů, ale za 675 tisíc korun. K tomu doplnil osobní úvahu, že vybudování chodníku, které má být také součástí rekonstrukce komunikace, by se vešlo do milionu.

Na internetu se ale objevil výsledek dotazu vzneseného na SÚS. Z něho vyplynulo, že nedošlo k žádné doložitelné žádosti o předložení cenové nabídky. Mezi občany se šíří historky o tom, jak si bývalý starosta, který příliš nerozumí administrativním procedurám, dovodil cenové možnosti SÚS z jednoho telefonického dotazu.

Jeho zastánci dokázali „oživit“ říjnové zasedání zastupitelstva takovým způsobem, že se to dostalo až do celostátního tisku.

„Samozřejmě že občané obce, voliči se cítí podvedení a vlastně rezonuje názor, proč mají chodit k volbám, když pak jeden přeběhlík, který před volbami něco sliboval, změní prakticky ze dne na den diametrálně svůj pohled a jde proti svému celoživotnímu přesvědčení, přičemž nebere ohled na občany ani své kolegy z kandidátky,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz pan Baláž.

Další zastupitelé nám přitom potvrdili, že důvodem nebylo pouze referendum, ale celkový přístup ke starostenské funkci, vykonávané navzdory slibům spíše po večerech a naplňované především vyřizováním účtů s minulým vedením města.

Nyní se věnuje zejména vysvětlování na sociálních sítích, že developer za případnou zmařenou investici rozhodně nemá šanci dostat tolik peněz, kolik chce žádat. K tomu poskytuje výklad na pokračování.

