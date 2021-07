Drzost, brutální. Babiš řekl, co prý SPOLU chystalo. Pocítili by to skoro všichni

Předseda vlády Andrej Babiš natočil další propagační video ze série „Čau lidi“. Prozradil v něm, že lidé starší 18 let od něj dostanou dopis kvůli očkování a poděkoval rodičům, kteří již k očkování zaregistrovali své děti. „Delta je tady. Šíří ji hlavně mladý lidi, který nejsou očkovaný,“ zvolal na videu. Pak se pustil do opozice. „Teďka vám řeknu, co oni nechápou,“ začal. A spustil kanonádu: Dokonce si představte tu neuvěřitelnou drzost, brutální návrh, oni se nestydí...

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v neděli v poledne uveřejnil další video z propagační série „Čau lidi“. Propagoval v něm svou volební brožuru „Sdílejte, než to zakážou“. Premiér je prý ochoten podepsat ji každému, kdo si o ni řekne. Do konce července prý vyjde i jako audiokniha. Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11475 lidí

„Bude samozřejmě zdarma, je to náklad kampaně hnutí ANO. Novináři ji určitě podrobně studují, aby nám řekli, co je tam špatně. Ale nám to nevadí, my jsme přesvědčeni, že to je skvělá knížka,“ vychválil dílo svého týmu šéf hnutí ANO.

Poté přehodil výhybku k očkování a rýpl si do serveru Seznam Zprávy.

„Samozřejmě nás zase pomluvila kyperská prolhaná firma Seznam Zprávy, protože toto je dopis, který odešel tento týden na 508 873 lidí šedesát plus, který by se měli naočkovat. My je samozřejmě oslovujeme, protože jsme získali zajímavé informace z těch center bez registrace. A příští týden půjde ten dopis pro osmnáct plus. Není pravda, jak někteří píší, že bysme se tím nezabývali,“ zdůraznil.

Ona zajímavá data jsou informace z dotazníku, který lidé vyplňovali. „V očkovacím centru na Chodově uvedlo 33 procent lidí, že se nechá očkovat kvůli ochraně svého zdraví, 26 procent se nechalo očkovat kvůli cestování a 20 procent lidí se nechalo očkovat, aby se vyhnulo ‚vopruzu s testováním‘,“ prozradil Babiš.

Prý se byl osobně podívat na hlavním nádraží.

„Já jsem tam byl a ptal jsem se těch lidí, a nikdo nešel na vlak, všichni šli na jednorázovou vakcínu Jansen,“ uvedl Babiš.

Následně poděkoval rodičům, že k očkování zaregistrovali už 80 tisíc dětí. Očkování vždy bude přítomen pediatr, a rodiče se podle Babiše mohou na cokoli zeptat.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani pomoc státu pro lidi, kterým poničilo dům tornádo, jež se na konci června prohnalo Hodonínskem a Břeclavskem. Babiš prohlásil, že stát lidem pomáhá přesně, jak slíbil, a už vyplatil 25,5 milionu korun.

„Našli jsme i rychlé řešení pro nezkolaudované domy. Budeme ho v pondělí projednávat na vládě. A jsme domluvení s panem hejtmanem (Janem Grolichem – KDU-ČSL), že se koncem července znovu setkáme a vyměníme si informace o celkových škodách,“ řekl Babiš.

Pár slov řekl i k novému stavebnímu zákonu. „Skvělá zpráva pro všechny,“ vychválil nově přijatou legislativu hned v úvodní větě s tím, že lidé teď získají stavební povolení do roka od podání žádosti bez vad. „Jenom v Praze se bytový dům povoluje více než pět let. Já myslím, že je to skvělé, paní ministryně to zvládla. Je nám líto, že opoziční strany nechápou, že potřebujeme rychle stavět,“ pravil Babiš.

„Ale oni toho nechápou podstatně víc. A teďka vám řeknu, co vlastně nechápou. Protože oni jsou tradiční demokratické, a kdyby fungovaly dobře, tak tady nikdy nejsem, nikdy bych nevstoupil do politiky,“ řekl.

A hned opozici zasadil několik dalších ran.

Na konto vicepremiéra Karla Havlíčka za ANO poznamenal, že se mu povedl skvělý kousek, neboť konečně zarazil solární tunel. Povedlo se mu to prý i navzdory opozici pirátů, STAN, ODS, lidovců a TOP 09, kteří podle Babiše chtěli toto miliardové tunelování rozpočtu dále prohlubovat.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Asi si pamatujete, že v roce 2010 tady vznikl tenhle tunel. A ten nás stojí už 572 miliard z vašich – našich daní. A přitom výroba z fotovoltaiky dělá jen tři procenta. A my jsme tomu udělali ve Sněmovně konec, čímž jsme ušetřili 80 miliard. A to, co se stalo potom v Poslanecké sněmovně, vejde do dějin, protože dvě koalice PirátoStan a ODS, KDU a TOPka, chtěly dokonce, si představte tu neuvěřitelnou drzost, chtěly opět na poslední chvíli navýšit podporu pro solárníky, a málem prošel jejich brutální návrh na zvýšení marže zisků těchto solárníků, což by nás stálo 50 miliard. A šlo by to zase tomu solárnímu tunelu. A totálně zlobbovaná koalice SPOLU, to znamená ODS, KDU a TOPka, tam byl takovej zmatek, že dokonce při hlasování neschválila svůj vlastní návrh. Takže my jsme byli pár minut od druhého tunelu. Ale nakonec jsme to uhráli,“ oddechl si Babiš demonstrativně do respirátoru.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tzv. demoblok se dokonce snažil shodit ten zákon. Víte, co by to znamenalo? To by znamenalo, že 3,5 milionu lidí bude mít od ledna dražší vytápění. Normálně oni se nestydí a dělaj tyto věci. Brutální návrh. Doufejme, že to Senát uzná a že se tenhle lobbing zase nevrátí do Sněmovny a místo toho, aby lidi z toho profitovali, tak z toho bude profitovat jen určitá skupina lidí,“ pokračoval v palbě šéf hnutí ANO.

Pak pochválil Karla Havlíčka podruhé.

„Druhý majstrštyk se podařil pánům Havlíčkovi a Nacherovi, když byl schválen zákon, který ukončil činnost energošmejdů. To jsou samozřejmě lidi, kteří podvedli hlavně seniory. Takže ty smlouvy budou změněný. Bude to ve prospěch spotřebitelů,“ přislíbil Babiš.

Poté přehodil výhybku k novým ekologickým plánům EU a zdůraznil, že Česko je připraveno utlumovat těžbu a využití uhlí, ale na oplátku požaduje uznání jádra jako ekologičtějšího zdroje a stejně tak se musí respektovat zájmy českého automobilového průmyslu.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se blížil k závěru, zdůraznil, že se stát snaží šetřit skrze sdílené nákupy, a zároveň se snaží držet ceny vody co nejníže.

Pak se ještě jednou vrátil ke covidu

„Úplně na závěr, prosím vás, ta delta je tady. Minulý rok jsme měli Techtle mechtle. Teďka máme Fashion. Kotva nahoře, kde skutečně je velký problém. Tam se nakazilo asi 34 mladých lidí. Ta delta se šíří hlavně u mladých lidí, kteří nejsou očkovaní. A tam se nedodržovaly podmínky, normálně se tam tancovalo,“ rozčiloval se Babiš.

Jedním dechem dodal, že čísla hospitalizovaných sice nerostou, ale je potřeba se očkovat a dodržovat opatření, aby nedošlo na další lockdown.

Psali jsme: Hoax Václava Moravce? Holec se vysmál Pirátům. Stačily dva týdny a vše je jinak... Za zády Fialy, Pekarové i Bartoše probíhají jednání o budoucím premiérovi. Velké kulové. Padlo jméno, o němž se dosud nemluvilo Babiš v knize zúčtoval s Bémem. Hřib mu nestál ani za vyslovení jména Další očkovací centra bez objednání se otevřou ve středu v OC v Ostravě a Brně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.