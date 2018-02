Dublin IV nám vnutí za každou cenu, to jsem slyšel v Bruselu. Czexit se blíží, přivezl nové informace senátor

Místopředseda zahraničního výboru Senátu za ODS Tomáš Jirsa se v dnešním Právu vyjádřil k Czexitu. Poté, co strávil několik dní v Bruselu, se totiž obává, že se české referendum o vystoupení z EU nezadržitelně blíží.

„Vidíme, že nejen německá kancléřka opakovaně vyzývá nové členské státy k větší solidaritě pod heslem ‚čerpáte, tak přijímejte‘. Když Andrej Babiš vysvětloval předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi postoje českého Parlamentu, vlády a veřejnosti k možnému přehlasování Česka v této otázce, Juncker ho vyzval, ať tedy předloží alternativní návrh,“ poznamenal Jirsa s tím, že za tento návrh se nepovažuje důsledná ochrana vnějších hranic EU.

„Mezi úředníky v Bruselu, a to i mezi těmi zastupujícími ČR, panuje shoda, že tzv. Dublin IV bude přijat a odpor zemí Visegrádské čtyřky bude přehlasován,“ dodává Jirsa. Všímá si pak toho, že Dublin IV se bude týkat pouze asi pěti procent přijíždějících migrantů, kteří mají právo na politický azyl. Neřeší však, jak naložit se zbývajícími 95 procenty ekonomických migrantů, kteří by měli být vráceni do zemí původu.

„Z české kotliny se tak díváme s překvapením na kancléřku Merkelovou, když říká, že ‚islám je součástí Německa‘. Díváme se s obavami na vzrůstající počet západoevropských městských čtvrtí se vzrůstající majoritou muslimů, kteří začínají požadovat uplatňování svých zákonů a obyčejů, naprosto neslučitelných s evropskými tradicemi, zákony a morálkou,“ podotýká Jirsa. Dle jeho slov bezbranně sledujeme fakt, že kdokoliv bez víza či pozvání překročí nechráněné hranice EU, zůstává.

„Lze předpokládat, že i když po našem případném přehlasování v otázce Dublinu IV žádní migranti do Česka nepřijdou, kritická nálada veřejnosti vzroste. A z toho mohou těžit ta politická uskupení, která referendum o vystoupení z EU prosazují,“ obává se Jirsa.

autor: vef