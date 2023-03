Důchodci, buďte solidární. Vždyť jste na tom líp než rodiny. Jurečka vyzývá

reklama

Úvodem Jurečka odpovídal na otázku, zda není chyba o změně ve valorizacích důchodů jednat v legislativní nouzi. „Chyba to určitě není, protože vláda a já i třeba můj kolega, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, jsme se snažili jednat s opozicí, zdali by nám neumožnili to, co nám umožnili teď v posledních dvou týdnech, abychom toto mohli schvalovat mimo legislativní nouzi, se zkrácenými lhůtami, mezi prvním, druhým a třetím čtením, a na to nám opozice řekla, že neumožní, že to zavetuje – a v ten okamžik nemáte jinou možnost. Ale ten pokus dělat to jinou standardní legislativní cestou tady byl učiněn,“ poznamenal Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16348 lidí už jednou provždy stanou těmi mandatorními výdaji, které budou už jednou provždy přiznány všem důchodům v této zemi a v příštím roce a v každém dalším to znamená roční výdaje navíc 58,8 miliardy korun, které se budou už jednou provždy valorizovat,“ sdělil Jurečka.

„My tady nesnižujeme současné důchody, my je zvyšujeme v průměru o 760 korun. Ten důchod naroste v červenci letošního roku na hodnotu více než dvacet tisíc korun průměrného důchodu. A vůči průměrné mzdě v této zemi bude vůbec na nejvyšší hodnotě za posledních třicet let, to znamená, že vůči průměrné mzdě to bude víc než padesát procent, hodnota průměrného důchodu. To znamená seniorům, těm, kteří požívají starobní a další důchody, opravdu ten růst je za poslední rok extrémně vysoký,“ dodal Jurečka.

Podle svých slov počítá s tím, že se zástupci hnutí ANO a SPD obrátí kvůli zákonu na Ústavní soud. „Ať rozhodne,“ říká. Věří i v to, že je velká šance, že to Ústavní soud nezmění, nebo lidově řečeno neshodí.

Jen za poslední půl rok vzrostly penze o 31 %, brání se Marian Jurečka nařčení místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka, že chce seniory „odrbat“. „Když se podívám třeba na situaci těch, kteří pracují, rodičů s dětmi, tak se rozhodně takto pozitivně neměnila. Byl bych rád, aby všichni ti, kteří dneska dostávají důchod, všechny ty babičky, dědečkové, také v tento okamžik cítili určitou míru spoluzodpovědnosti a mezigenerační solidarity i v nějakém obecném pohledu, nejenom za své konkrétní děti a vnoučata, ale za tu generaci dětí a vnoučat, kteří na toto budou muset vydělávat. My si na to budeme muset v tento okamžik půjčit a budeme to jednou splácet i s úroky,“ říká Jurečka. Podle něj nejčastěji pobíraný důchod aktuálně činí 21 000 Kč, takže dvojice seniorů je na tom s průměrným příjmem na hlavu lépe než čtyřčlenná rodina.

Minulý týden se se zástupci opozice – Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem – sešel nově zvolený prezident Petr Pavel. Hovořili s ním o tom, zda zákon podepíše, pokud projde. „Nechci mluvit za pana prezidenta, ani nejsem jeho tiskový mluvčí. Já si myslím, že z toho rozhovoru, který jsem s ním vedl v minulém týdnu, takže vnímá velmi dobře všechny souvislosti i všechny dopady právě na státní rozpočet. Nechá proběhnout legislativní proces a jeho vyjádření se všichni dozvíme až poté, co bude ukončen legislativní proces. Takže já předpokládám, že si bude nějaké souvislosti ještě doplňovat,“ dodal Jurečka.

Psali jsme: Lang (ANO): Děkuji paní místopředsedkyni, že nám nezatopila. V noci byla zima jak v márnici Juchelka (ANO): Vláda Petra Fialy ohýbá demokratické hodnoty naší společnosti Peštová (ANO): Jsem vámi krácena na svých právech Kučera (TOP 09): Ten zákon bude většinou prosazen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.