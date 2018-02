Duka je podezírán, že se podbízí mocným, přesto dopis papeži nepodpořím, oznámil disident Kroupa a přidal důvody

„Nelíbí se mi, když se představitelé katolické církve lísají k politikům, protože mají moc. Býval jsem politikem, moc moci jsem neměl, ale zván na významné církevní akce jsem byl. Usazovali mě na čestná místa a pěstovali ve mně pocit, že jsem důležitou osobou,“ řekl Kroupa se slovy, že si myslel, že jde o odměnu za jeho činnost pro církev v temných dobách komunismu. „Ale nebylo tomu tak,“ podotkl následně s tím, že když v politice skončil, kopli jej do zadku a nikdy jej nikam nepozvali. „Kdyby mě byli bývali pozvali, byl bych se býval omluvil a ani řízků bych jim neujedl. Měl jsem oficialit plné zuby. Nepřišel bych a nepodezíral církevní činitele z toho, že se lísají k mocným,“ dodal.

A právě i otec kardinál Duka, jak píše Kroupa, bývá podezírán z toho, že se podbízí mocným. „Bývá viděn ve společnosti politiků, mně obzvláště protivných, jako je Václav Klaus či Miloš Zeman, kteří svou nenávist ke katolické církvi projevili nejen slovem, ale i skutkem. Celá desetiletí aktivně bránili spravedlivému majetkovému vyrovnání s církvemi, při čemž je před veřejností stavěli do role chamtivých organizací, žádajících, co jim nenáleží. A otec kardinál jim nadbíhá víc, než je nutno k udržení korektních vztahů. Mrzí mě to na něj,“ řekl Kroupa.

I přesto všechno však dopis papeži nepodpořil. Duku totiž pokládá za člověka čestného a jednajícího podle vlastního přesvědčení, „...kterému mohu své výhrady říci do očí a vést s ním o nich věcný dialog“, podotkl Kroupa.

Celý příspěvek Daniela Kroupy:

Nelíbí se mi, když se představitelé katolické církve lísají k politikům, protože mají moc. Býval jsem politikem, moc moci jsem neměl, ale zván na významné církevní akce jsem byl. Usazovali mě na čestná místa a pěstovali ve mně pocit, že jsem důležitou osobou.



Myslel jsem si, že je to jakási odměna za mojí činnost pro církev v temných dobách komunismu. Ale nebylo tomu tak. Když jsem v politice skončil, kopli mě do zadku a už mě nikdy nikam nepozvali. Kdyby mě byli bývali pozvali, byl bych se býval omluvil a ani řízků bych jim neujedl. Měl jsem oficialit plné zuby. Nepřišel bych a nepodezíral církevní činitele z toho, že se lísají k mocným.



I otec kardinál Dominik Duka, bývá podezírán z toho, že se podbízí mocným. Bývá viděn ve společnosti politiků, mně obzvláště protivných, jako je Václav Klaus či Miloš Zeman, kteří svou nenávist ke katolické církvi projevili nejen slovem, ale i skutkem. Celá desetiletí aktivně bránili spravedlivému majetkovému vyrovnání s církvemi, při čemž je před veřejností stavěli do role chamtivých organizací, žádajících co jim nenáleží. A otec kardinál jim nadbíhá víc, než je nutno k udržení korektních vztahů. Mrzí mě to na něj.



Důvodem, proč přesto nemohu podpořit dopis papeži, žádající, aby mu neprodloužil funkční období je, že jej pokládám za člověka čestného, jednajícího podle vlastního přesvědčení, kterému mohu své výhrady říci do očí a vést s ním o nich věcný dialog. Nu, doufám, že mi k tomu zase někdy poskytne příležitost.

Psali jsme: Vodička (ČSSD): Koalice se stranou ANO pro záchranu demokracie Písek: Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování pomůže řešit problém vyloučených lokalit Kotková (TOP 09): Budoucnost je v projektové výuce Liberec: Drobné opravy v centru řeší město bezodkladně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef