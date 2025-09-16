Dušan Neumann popsal dnešní USA, Tachecí mlčela. Pak došlo na mentálně opožděnou Harrisovou

„Když spolu lidé přestanou mluvit, začne násilí, nastane občanská válka,“ říkal vlivný konzervativní aktivista Charlie Kirk, kterého zastřelil útočník na univerzitě v Utahu. Sjednotí Kirkova vražda Američany, nebo se politické příkopy naopak prohloubí? A jakou roli v tom hraje Donald Trump? Hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí je Dušan Neumann, publicista dlouhodobě žijící ve Spojených státech, který má blízko k tamním republikánům.
V reakci na vraždu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, kterého zastřelil útočník na univerzitě v Utahu, se ozval bývalý prezident Donald Trump s prohlášením, že násilí a vraždy nejsou náhodou, ale tragickým důsledkem toho, když své protivníky den za dnem, rok co rok vykreslujeme jako nepřátele tím nejhanebnějším způsobem. „Dokud tuto skutečnost nepřiznáme, budeme jenom dál prohlubovat rozdělení, které ničí samotné základy našeho společenství,“ uvedl šéf Bílého domu.
Dušan Neumann poznamenává, že i přes tuto tragédii zůstává americká společnost po vraždě konzervativce Charlieho Kirka stejně rozdělená, jako byla doposud. „Ta naděje na smíření radikálů z obou stran je nulová,“ řekl publicista žijící v USA.
Podle Neumanna vyzývá Trump svými slovy k jakémusi otevření nového dialogu mezi těmi znepřátelenými větvemi americké politiky. On sám se podle jeho slov velmi často chová jako „newyorský polír“, ale nikdy nevyzývá k násilí. Souhlasně zmiňuje Trumpova slova, že Spojené státy mají mnoho protivníků a nepřátel, ale nejvíc nepřátel mají doma.
Sám Trump přitom často mluvil velmi ostře o amerických politicích. Demokratickou prezidentskou kandidátku Kamalu Harrisovou například označil za „mentálně opožděnou“. Přesto Dušan Neumann, stejně jako Trump, obviňuje z eskalace napětí především americkou krajní levici, která podle něj používá nesmiřitelnou rétoriku. „Konzervativní strana nikdy nepřirovnávala žádné politiky ani Kamalu Harrisovou k Hitlerovi nebo Mao Ce-tungovi nebo ke Stalinovi. To je naprosto zjevné z té strany woke levičáků. Ti radikálové liberálního ražení jsou daleko nesmířlivější,“ zdůraznil Neumann.
Na otázku, zda byl fanouškem zavražděného konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, odpověděl otevřeně: „Jeho fanouškem jsem úplně nikdy nebyl. Věděl jsem, že existuje, mně jeho vysoká religiozita zrovna neseděla, protože nejsem religiózní člověk. Pustil jsem si jednu jeho besedu, která byla v Cambridge v Anglii. Musím říct, že jsem souhlasil asi ze šedesáti procent toho, co on říkal,“ řekl Neumann, který se netají tím, že je dlouhodobým podporovatelem Donalda Trumpa.
Rusko-ukrajinská válka a Trumpovy šance na mír
Rozhovor se stočil i k rusko-ukrajinské válce. Neumann komentoval snahu amerického prezidenta o urovnání konfliktu a upozornil, že dojednat mír s Vladimirem Putinem by se nepodařilo žádnému západnímu politikovi.
Podle něj selhaly i pokusy Donalda Trumpa o vyjednávání. Neumann vysvětlil, v čem vidí základní problém: „Opravdoví experti na Rusko vymřeli s koncem studené války, protože pak už Rusko nebylo bráno jako taková hrozba,“ uvedl, že Trump si myslel, že s Putinem dokáže jednat jako byznysmen.
Neumann si nemyslí, že by Trump chtěl zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a skutečný mír si neumí představit. „Američanům v současné době vyhovuje, že Ukrajinci útočí na ruské rafinérie a daří se jim je poškozovat,“ uvedl.
K otázce, proč Trump nezavedl tvrdé sankce proti Rusku poté, co jimi Kremlu vyhrožoval, Neumann uvedl: „Protože je v tom v podstatě sám. Zkoušel to a ví, že pokud je zavede pouze Amerika a nebudou v tom největší odběratelé Ruska – Evropa, Čína a Indie – tak to nemá nejmenší smysl.“
Hovořil také o tom, proč Trump od začátku tlačí více na Ukrajinu. Podle něj nevidí možnost jejího vítězství a nerozumí ani ruské, ani ukrajinské mentalitě. „Trump chce zastavit hlavně zabíjení, klidně aby konflikt natrvalo zamrzl,“ dodal publicista Dušan Neumann.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská