Výhrůžka Pavlovi a drsné výlevy provázejí jmenování Babišovy vlády

Na Pražském hradu byla ve stanovený čas (9.00) jmenována vláda Andreje Babiše, všichni ministři stvrdili ministerský slib. Prezident Pavel řekl, že je rád, že se dokončil proces jmenování vlády a že se dokončil včas. Prý proběhl standardně. Byl také rád za to, že si mohl s ministry pohovořit o jejich plánech.
Ohledně vyhlídek vlády poznamenal, že jsme v turbulentní situaci v bezpečnosti, ekonomice i v oblasti politického vývoje. A že to bude určitě ovlivňovat Českou republiku a klást na ministry velké nároky. A vedení země bude vyžadovat nejen konzistenci, ale vizi a stabilitu, bude prý potřeba, aby nová vláda nerozdělovala, ale spojovala.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Již před jmenováním se objevily reakce na výměnu garnitury. Ke konci Fialy už se objevil také žertovný obrázek a básnička.
„Chválím Pána, haleluja,
provolávám: věčná sláva;
že jsem přežil toho hňupa,
a dnes bude nová vláda.“
15 . prosinec 2025 ????— ThcTripTroppau (@ThcTripTroppau) December 15, 2025
A přicházejí také stížnosti. Např. od manažera redakce HN Martina Denemarka. Podle něho začíná „vláda národní ostudy“, a to i přesto, že mezi ministry není poslanec Motoristů Filip Turek.
A podle kavárníka Valenty se jedná o černý den pro ČR. „Úřadů se ujímá nejhorší vláda od roku 1989. Pod vedením šíleného cizince budou naše životy řídit lemplové, lumpové a hlupáci. Mezitím budou krást a s kámošema dělat kšefty. Hanba hnutí ANO, hanba SPD a hanba nacistům od starého Vendelína,“ naříká.
Temný den má evidentně více lidí. „Začíná doba temna… Na 4 roky mě přestává politika zajímat… Vláda komunistů, stbáků, podvodníků, podporovatelů teroristů a veksláků,“ vzkazuje Eduard Filek.
Hned si také přispěchal kopnout europoslanec STAN Jan Farský. „Třetí vláda Andreje Babiše. Vláda slepená hříchy jednotlivců, vláda o nevydání. S premiérem, který se měsíce kroutil, než oznámil, jak vyřeší střet zájmů. S ministry, kteří čelí pro svou minulost demonstracím ještě předtím, než nastoupí do úřadu. S koaličními partnery, jejichž politika stojí na šíření strachu. A k tomu dvěma předsedy, kteří čelí trestnímu stíhání,“ popsal a dodal, že doufá, že vládě zbyde čas na řešení Česka, které je prý v dobrém stavu.
„Nastupuje vláda lidí bez schopnosti se stydět. Prověří odolnost naší demokracie a naši oddanost naší demokracii. Na druhou stranu opět začínají po mnoha a mnoha letech vtipné politické vtipy,“ komentoval nástup starosta Jan Čižinský z hnutí Praha sobě.
Nemohl chybět ani lidovecký europoslanec Zdechovský. „Máme novou vládu. Bizarní koktejl kriminálních kauz, kolaborantství, rozhazování a čerpání našich peněz a nafouknutého ega. Přeji nám, aby Česko jejich řádění přežilo. Pečlivě je hlídejme!“ vyzval.
K prezidentovým slovům se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Jsem nějaký zmatený. Prezident Petr Pavel řekl při jmenování vlády premiéra Andreje Babiše, že máme být ‚konstruktivní členové NATO‘, což mu jistě na tahák napsal některý z jeho konstruktivních poradců. Ti jsou většinou v hodně pokročilém věku a často veřejně působí zmateně, jak víme. Nejspíš si proto nevšimli, že Pavel jmenuje českou vládu a ne vládu NATO. Takže čekám, že teď bude ještě jmenovat českou vládu a během toho bude mluvit o Česku, protože i jeho si stejně jako vládu platí Češi a logicky proto čekají práci pro Česko,“ zmínil.
A pokračoval: „Ale možná bychom mohli na Pavla zkusit v praxi poprvé aplikovat obludný zákon o ‚práci pro cizí moc‘ z doby poraženého režimu Petra Fialy. Pavel totiž na Česko zapomněl už při jmenování Babiše premiérem, i tehdy mluvil o EU a NATO, které můžeme bez velké fantazie taky popsat jako ‚cizí moc‘. Na druhou stranu berme jako úspěch, že Pavel vzhledem ke své toxické minulosti neřekl, že máme být konstruktivními členy Varšavské smlouvy. Skoro jako by do něj na Hradě skutečně pomalu vstoupil Havel.“
autor: Karel Šebesta