Trump, Síkela a kapitalismus. Levice už netřeba. Vývoj podle Kellera

Podle dokumentu nedávno vypracovaného Trumpovou administrativou čelí Evropa bezprecedentnímu úpadku a v příštích dvaceti letech se může civilizačně rozložit. Mezi příznaky této krize jsou uváděny ztráta národní identity, prohlubující se ekonomické potíže, nezvládnutá migrační politika, pokles porodnosti, nástup cenzury, potlačování politické opozice a některé další.
Donald Trump je vůči Evropě snad až příliš shovívavý. Ve skutečnosti je to s ní mnohem horší. Poté, co se otevřela doširoka možnost pro rozvoj liberální demokracie a tržní ekonomiky, kolabuje systém snad ve všech ohledech. Vzpomeňme si ještě, co vadilo na socialismu. Bylo mu vytýkáno, že nerespektuje soukromé vlastnictví, že je ekonomicky neschopný, že dokáže fungovat pouze na dluh a že v něm vládne neschopná byrokracie, která nepřipustí politickou soutěž.
Ve všech těchto ohledech se dnes snaží Evropská unie poražený socialismus dohnat a předehnat. Nejnověji se to ukazuje na umanutých snahách o zabavování ruského majetku. Jistě, jedná se o čistě politicky motivovanou záležitost. Ale zabavování majetku v období socialismu bylo přece také motivováno čistě politicky. Nejde jen o porušování zásady vlastnictví, ekonomickou neschopnost předvádí dnes Evropa tak jaksi frontálně. Má podobu setrvalého poklesu konkurenceschopnosti, ztráty hospodářského potenciálu a strmě stoupajícího, přímo astronomického zadlužování. Na rozdíl od reálného socialismu nedokáže provozovat ani ten těžký průmysl.
Jestliže za socialismu rostl vnitřní dluh v podobě nedostatečných inovací, zanedbávané infrastruktury a nízké míry investic, pak kapitalismus se za dluhy nestydí a provozuje zadlužování zcela otevřeně. Ještě že mladá generace nemá čas tyto procesy sledovat. Pokud by měli mladí ponětí o tom, do jaké míry dnešní vládci zadlužují jejich ještě nenarozené děti, ba i vnoučata a pravnoučata, dali by si nadobro zajít chuť na reprodukci a už tak neslavná demografická křivka by vypadala ještě zoufaleji.
V socialismu byla u moci naprosto neschopná byrokracie. Také v tomto ohledu ho kapitalismus dokáže trumfnout. Byrokracie, která vládne dnes v Bruselu a kterou pečlivě kopírují politické elity téměř všech evropských metropolí, splňuje sice podmínku naprosté neschopnosti, u moci však rozhodně není. Myslí si snad někdo, že třeba Jozef Síkela o něčem doopravdy rozhoduje? A takových Síkelů je v Evropské komisi sedmadvacet. Rozhoduje se ve zcela jiných kruzích, a pokud jednou vznikne politologie hodná toho jména, mohla by se pokusit tyto kruhy rozkrýt a jejich fungování zmapovat. Byl by to počin stejně dobrodružný a stejně riskantní jako snažit se dopátrat toho, kdo vlastně rozhoduje na dnešní Ukrajině.
Za socialismu nebyla možná svobodná politická soutěž, schvalován byl jediný názor. Dnes můžete svobodně politicky soutěžit, pokud sdílíte a aktivně prosazujete jediný schválený politický názor. Jestliže k němu máte nějaké výhrady, pak se sám diskvalifikujete z jinak zcela svobodné politické soutěže. Usvědčujete se coby populista, demagog, dezinformátor, příslušník páté kolony, ruská bakterie… Liberální demokracii si prostě rozvracet nedáme.
Bylo by příliš jednoduché vysvětlovat tento stav tím, že Evropská unie se prostě stala socialistická. Ti, kdo si něco takového skutečně myslí, by měli vysvětlit, co je vlastně socialistické na existenci obrovských soukromých majetků, na moci nadnárodních koncernů, na privatizaci celých segmentů veřejného sektoru, na výrazné majetkové a sociální nerovnosti. Měli by též vysvětlit, jak se vůbec stalo, že Evropa je socialistická, když dobře víme, že všechny její levicové strany jsou v hluboké krizi. Cynik by k tomu snad jen poznamenal, že levici vlastně k ničemu nepotřebujeme, když se kapitalismus dokáže znemožnit úplně sám.
A tak jsme se stali svědky mimořádné historické události. Reálný kapitalismus dokázal slavně porazit socialistický systém, aby se jen o pár dekád později vnitřně neslavně rozložil. A potom že prý dějiny nemají smysl pro humor.
autor: Jan Rychetský