Duši Angely Merkelové prý ovládly chmurné nálady. Zde je důvod

Angela Merkelová vede Německo od roku 2005. Za oněch třináct let, kdy stojí v čele nejbohatší evropské země, se však svět velmi proměnil. Z pohledu Merkelové se svět proměnil k horšímu. A prozatím nevidí pozitivní světlo na konci tunelu. Podle informací časopisu Der Spiegel má Merkelová za to, že teď bude jen hůř. A upadá kvůli tomu do apatie.

Časopis Der Spiegel napsal, že německá kancléřka Merkelová je unavená a nadále zůstává v úřadu, aby udržela při životě zbytky starého světa, který však nenávratně končí. Kancléřka se bojí, že lidstvo je nepoučitelné a může se dříve či později zřítit do apokalypsy ne nepodobné první světové válce. Českým čtenářům představil chmurné úvahy německé kancléřky server iDnes.cz.

„Z jejího pohledu se svět od rozloučení s Obamou nepochybně posunul k horšímu. Trump se ke svým evropským spojencům chová spíše jako k nepříteli. I přes úpěnlivé prosby Merkelové a Emmanuela Macrona vycouval z jaderné dohody s Íránem a uvalil cla na dovoz evropského hliníku a oceli, což evropští lídři vnímali jako otevřenou urážku,“ napsal server.

Definitivně se tak potvrdilo, že EU se už nemůže spolehout na Spojené státy.y Ty přitom držely ochrannou ruku nad západní Evropou od konce druhé světové války. Tato doba končí. Merkelová si to uvědomila nejpozději ve chvíli, kdy bylo jasné, že prezidentské volby v USA vyhrál právě Donald Trump, a ne Hillary Clintonová. V knize „The World As It Is“ bývalý bezpečnostní poradce Baracka Obamy Ben Rhodes vzpomíná, že toho dne se Merkelové objevily v očích slzy.

A jako by nestačila změna zahraniční politiky v USA, také Evropská unie má velké problémy. Opouští ji jeden z klíčových hráčů – Velká Británie – a je jasné. že EU musí projít reformou. Redaktor Spiegelu René Pfister, který Merkelovou doprovázel na cestách do Číny a do USA, k tomu dodal, že EU by teď zřejmě potřebovala politika s jasnou vizí jak postupovat dál. Merkelová se proslavila jako dáma, která dokáže trpělivě řešit problémy a hledat kompromisy. Ale není to žena, která by dokázala strhnout davy pro novou myšlenku. A to dnes může být velký problém.

Dnes, kdy Čína znovu a znovu dokazuje světu, že demokracie a ekonomická velikost nemusí jít ruku v ruce. Rusku se podařilo překlenout období hospodářské krize a teď na fotbalovém šampionátu ukazuje světu vlídnější tvář. A problémy v EU přetrvávají. Pokud se to má změnit, EU se musí postavit na vlastní nohy, jenže Merkelová se k tomu příliš nemá. Chová se poměrně apaticky.

autor: mp