Dva bratři Kroupové shánějí drony, třetí o tom napsal. V té kauze už je možné úplně všechno, obává se poslanec

Jednou za to všichni dostaneme medaili, komentoval před několika měsíci podnikatel Jan Veverka aktivity Skupiny D, která kompletně zajišťuje dodávky dronů Nemesis na bojující Ukrajinu. Od výběru peněz až po transport na frontu. Jenže tato část jejich aktivity začala zajímat vojenskou policii. Hovořilo se o tom, že spolek, jehož čestnými členy jsou náčelník generálního štábu Karel Řehka i špičky prezidentské vojenské kanceláře, ke své aktivitě využívá armádní zdroje včetně testování ve vojenských prostorech a využívání diplomatických pasů k cestám na Ukrajinu.

Ministryně obrany Jana Černochová byla po informacích od vojenského zpravodajství mnoha věcmi překvapena a předala je vyšetřovacím orgánům.

Stanovisko zástupců organizace vyjádřil koordinátor strategické komunikace vlády a zástupce náčelníka hradní prezidentské kanceláře Otakar Foltýn: „Neexistuje, aby kdokoliv sloužící státu porušoval zákon. Co se ale může stát – je administrativní pochybení v bažině vnitřních předpisů, metodických pokynů a příruček.“ A ředitel spolku, herec Ondřej Vetchý, podal v souvislosti s negativními informacemi o spolku trestní oznámení, k němuž žádal i výslech ministryně obrany.

Lidé kolem dronové iniciativy:

Vyšetřováno bylo hlavně nakládání s diplomatickými pasy, které měly být ministerstvem zahraničí vydávány bez řádného zdůvodnění a v podstatě bianco. Ale rovněž, po linii ministerstva obrany, testování dronů ve vojenském prostoru a s erárním vybavením. K vyšetřování vyzval i prezident Petr Pavel, podle kterého by mělo proběhnout rychle a bez rozpitvávání na veřejnosti.

Přesto se informace o průběhu řízení před inspekcí dostaly na veřejnost. S rámováním, že vyšetřování bylo velmi podivné, podezřelé a ředitel policejní inspekce tlačil na podřízené, aby něco našli. „O tlaku nadřízených a jejich zásahu do závěrů šetření hovoří svědectví zaměstnanců inspekce. A podezření posilují i dokumenty či záznamy z porad, které měly Seznam Zprávy možnost prostudovat,“ napsal k tomu server.

Jeden z inspektorů měl dokonce uvést, že na něj nadřízení tlačili, aby něco našel za každou cenu, a že je zadání zjistit, že náčelník štábu Řehka lže.

Pod článkem na Seznamu je uvedeno následující prohlášení: „Upozornění: Mezi zakladateli Skupiny D jsou i Mikuláš a Martin Kroupové, bratři autora textu. S obsahem článku jejich angažmá nijak nesouvisí.“

Autorem je novinář Janek Kroupa, jehož investigace z kauz Budišov nebo Vrbětice se v minulosti dostaly do podezření ze záměrné manipulace.

Jeho text okamžitě šířili zástupci organizace, třeba Otakar Foltýn nebo bezpečnostní analytik Milan Mikulecký: „Doporučuji vám k přečtení tenhle text, ne proto, že ukazuje jak vzniká špína na DRONY Nemesis, ne proto, že tady někdo účelově likviduje Karla Řehku, ale proto, že ukazuje jak v téhle zemi opět někdo zneužívá svou moc. Podle článku je to šéf inspekce, tak jsem zvědavý na jeho další osud,“ vyzval.

Novinářce Angelice Bazalové, bývalé člence Rady ČTK a investigativní reportérce ostravské redakce ČT, přišlo novinářské angažmá bratra Kroupy naprosto neuvěřitelné. „Pokud si ještě teď protíráte oči a nejste schopni uvěřit výše uvedenému, tak dovolte, abych vám to řekla po lopatě. Brácha novinář Kroupa píše článek na Seznam o kauze, která hýbe republikou, v níž jsou zapojeni jeho bráchové Kroupové. Brácha Kroupa sepíše obhajobu iniciativy bráchů Kroupů, ale dle Seznamu to spolu NESOUVISÍ,“ napsala k tomu Bazalová na sociální síti Facebook.

Text podle ní konstatuje v podstatě pouze to, že inspektoři dostali od šéfa úkol zjistit, zda existuje řádné povolení k testování dronů soukromým spolkem ve vojenském prostoru. Inspektoři chtěli vyšetřování rovnou odložit, a jejich nadřízený se jim snažil vysvětlit, že je to možné, až když příslušný dokument najdou. V dramatickém podání redaktora Kroupy z toho vzniklo spiknutí.

A Bazalová pokračuje přímo rozborem Kroupova textu: „Závěr předběžného šetření tak podle inspektorů zněl, že není třeba zahajovat kontrolu.“ V článku se dále píše, že to se prý ale Skleničkovi nelíbilo a řekl inspektorům, že s takovým závěrem se nikde nemůže prezentovat. A vy se mu snad divíte? Já osobně tam nečtu žádný důvod k tomu, PROČ by se kontrola neměla zahájit.

Jedním dechem dodala, že soukromý spolek si nemůže jen tak dělat co chce při manipulaci s vojenským materiálem, zvlášť pokud se to děje ve vojenském prostoru. A zdá se jí, že pokud v této kauze existuje vůbec nějaký tlak, byl to podle jejího názoru spíše tlak z opačné strany.

Mezitím přibyl spolku další problém, když Vojenská policie předala pražskému magistrátu podnět k prošetření finanční sbírky, kterou spolek na drony provádí.

O kauze psaly Novinky.cz, které člen skupiny Milan Mikulecký ujistil, že transparentnost sbírky prokázali opakovaně, třeba prezidentu republiky Petru Pavlovi.

„Obávám se, že v této kauze je možné už opravdu všechno,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička.

Nejhorší na tom podle něj je, že tato skupina svým chování vlastně poškozuje všechny ostatní podobné aktivity, které nemohou využít zázemí státních institucí včetně vlivu prezidenta či blízkého okolí premiéra.

„O tom, že je třeba pomáhat Ukrajině, která je napadená Ruskem, nemusíme debatovat, to je jasné. Ale pochybnosti, které se točí okolo skupiny Nemesis jsou podle mého zásadní a jsem rád, že se jim věnuje Vojenská policie,“ oceňuje poslanec.

Pokud jde o chování zpravodajského serveru Seznamzprávy.cz, který dal prostor jednomu z bratrů zakladatelů skupiny Nemesis, tak to považuje za nešťastné. „Už od začátku jim přece muselo být jasné, že pokud investigaci tímto směrem povede právě on, tak výsledky jeho práce budou nedůvěryhodné. To, že i přesto ho nechali tento text napsat, jen ukazuje, že v referování o případných problémech této skupiny dávají přednost ideologii před novinářskou profesní ctí,“ obává se Růžička.

Hodně nešťastné je podle něj už to, že v průběhu vyšetřování skupiny Nemesis ji více či méně podpořili nejen významní státní zaměstnanci, ale i premiér. „Opravdu si neumím představit, že by se podobně zachovali v případě jiných ‚neziskovek“. I z toho důvodu si myslím, že zpolitizování této kauzy, za které je odpovědný jak premiér Petr Fiala, tak i Karel Řehka, je nešťastné, protože poškozuje dobré jméno jak Armády ČR, tak i všech slušných neziskovek,“ uzavírá poslanec za ANO.

