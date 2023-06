Dva muži, z toho jeden těhotný. Vzor rodiny. Více o Istanbulské úmluvě

MONITORING Publicistka Jana Bobošíková vyrazila do útoku proti Istanbulské úmluvě. „Víte, že vzorem rodiny bude i soužití dvou mužů, z nichž jeden je těhotný? To stane, pokud bude přijata Istanbulská úmluva,“ vypálila. A jedním dechem dodala, že čtení pohádky malým dětem o dvou homosexuálních tučňácích transsexuálním umělcem, nevadí nejen žádné ze stran vládní pětikoalice, ale ani opozičnímu hnutí ANO.

Tzv. Istanbulská úmluva se zaměřuje na potírání násilí vůči ženám a domácího násilí obecně. Publicistka Jana Bobošíková ve svém internetovém pořadu Aby bylo jasno naznačila, že se jí zdá zajímavé, že ještě v pondělí jednání o Istanbulské smlouvě na programu vlády nebylo. Teď má kabinet rozhodnout, zda ji pošle do Sněmovny k projednání. Kdyby ji Fialova vláda do Sněmovny neposlala, nebo pokud by ji Sněmovna neschválila, nebo pokud by ji nepodepsal prezident, Istanbulská smlouva by nebyla pro Česko závazná.

Bobošíková tady připomněla, že přijetí Istanbulské úmluvy ještě před pěti lety odmítal. Teď se kloní tomu pustit smlouvu do Parlamentu. Úmluva musí prostou většinou hlasů zákonodárců projít oběma komorami.

Taková je teorie. Praxe je však podle Bobošíkové taková, že úmluvu už v rámci EU schválili na svém jednání ministři dopravy EU. Kupka dostal od Fialy pokyn nehlasovat pro úmluvu, ale ta byla i tak většinou hlasů přijata. To může znamenat, že pro Česko jako pro členský stát EU bude úmluva závazná, ať už ji český Parlament schválí, či neschválí. Podle Bobošíkové pak bude na stole už jen jedna otázka, které části úmluvy budeme moct ignorovat a kterým už se nevyhneme.

V této souvislosti se ale Bobošíková vrátila v myšlenkách do Brna, kde v kině Art četl transsexuální umělec převlečený za ženu dětem pohádku o dvou homosexuálních klucích – tučňácích, kteří si také chtějí vysedět vajíčko a mít malého tučňáčka. Hodný ošetřovatel tučňákům vajíčko dal, kluci ho vyseděli a narodila se jim holčička.

Bobošíkovou tady zaujaly dvě věci. Jednak, že se v kraji proti pořádání akce nevymezila žádná z koaličních vládních stran, ale ani na celostátní úrovni opoziční hnutí ANO.

A celou akci v kině Art musela také dohlížet policie. Podle jedné z účastnic akce, jejíž vyjádření Bobošíková pustila na kameru, byla přítomnost policie nutná především kvůli chování zastánců LGBT+ komunity.

