Dvě miliardy na podporu umělců, žádal Zaorálek. Babiš to prý slíbil

Zaorálek sám říká, že do oblasti kultury by potřeboval 1,5 až 2 miliardy korun - a to něco v roce 2020 a něco v roce 2021. "Pokud se situace bude vyvíjet podobně jako nyní, budeme v příštím roce potřebovat masivněji pomoci, aby česká kultura přežila," uvedl Zaorálek s tím, že ji bude potřeba restartovat a oživit. "Sama se neoživí, potřebujeme další zdroje na to, abychom jí pomohli," uvedl.

Zaorálek dle příslibu premiéra Andreje Babiše (ANO) má tyto prostředky pro svůj resort garantovány. "Nikdo to nezpochybnil a na jednání nebyl nikdo, kdo by řekl, že kultura by tyhle peníze neměla dostat. Mé argumenty vesměs všichni přijali. Můj dojem z ranní debaty je pozitivní a premiér mi řekl svou větu jasně," poznamenal dále Zaorálek.

"Podařilo se nám prosadit to, co jsme původně chtěli – rozšíření. O prostředky nyní mohou žádat jak jednotlivci, kteří působí v oblasti kultury, ať jsou to umělci, performeři a podobně, tak firmy, které v této oblasti podnikají. Podmínky se nám nyní podařilo nastavit tak, jak jsme si přáli," dodal Zaorálek k programu COVID-Kultura II.

