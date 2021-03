Dvořákův odpor neuspěl. Výroční zpráva Rady ČT ukazuje na porušení zákona

Schválení Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2020 může být tvrdou ranou pro jejího generálního ředitele Petra Dvořáka. Radní ji totiž přijali ve znění, které obsahuje větu, že v politickém zpravodajství a diskusích ČT v roce 2020 byla nedostatečně zastoupená SPD. To značí porušení zákona. Nepomohlo ani to, že šéf veřejnoprávního média tuto pasáž označil za manipulativní a že radní Zdeněk Šarapatka hrozil, že kdo výroční zprávu v této podobě schválí, může mít právní problém. V maratónském jednání rady ale unikl Petr Dvořák usnesení, v němž se konstatovalo, že je ve střetu zájmů.

reklama

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3907 lidí

Na téměř tři hodiny se protáhly úvodní body šestého letošního jednání Rady České televize. Nejprve se tábory zastánců a odpůrců současného generálního ředitele ČT střetly o to, zda by se nemělo znovu hlasovat o usnesení z minulé schůze, které vytklo Petru Dvořákovi porušení zákona a bylo schváleno jen těsnou většinou. Iniciovat znovuotevření tohoto bodu se pokusil právě šéf České televize. Argumentoval tím, že z technických důvodů nemohl hlasovat místopředseda Rady Pavel Kysilka, který se zúčastnil jednání formou videokonference, ale v té době mu nefungovalo připojení. Svého cíle, aby se bod znovu projednával a znovu se o něm hlasovalo, však nedosáhl. To však byla jen slabá předzvěst toho, co se dělo v následujícím bodu programu.

V něm se totiž projednával jeho údajný střet zájmů. Návrh usnesení přednesl místopředseda rady Daniel Váňa, který jednání řídil, protože předseda Pavel Matocha se ze zdravotních důvodů zúčastnil schůze jen na dálku formou videokonference. Podle navrženého usnesení je Petr Dvořák ve střetu zájmů kvůli tomu, že Česká televize zřetelně četněji než o jiných srovnatelných galeriích informuje o jeho rodinné Leica Gallery Prague. „Je překvapivé, že se usnesení připraví bez toho, že by se to konzultovalo s tím, koho se to týká,“ odstartoval generální ředitel vyhrocenou debatu, čímž mimoděk vyvolal vzpomínky na tom, že za bývalého složení rad to fungovalo takřka tak, že bez jeho souhlasu se ani lístek na stromě nepohnul.

Ze stížnosti se ztratila ta o střetu zájmů generálního ředitele

Na jeho stranu se postavil radní Zdeněk Šarapatka, který obvinil ty, co se chystají usnesení schválit, že postupují podle plánu odvolat Petra Dvořáka z funkce generálního ředitele. „Říkáte si, když nám nevyšla statistika, pojďme na to jinudy. Hledá se bič na to, jak odvolat generálního ředitele. Kde máte, vy všichni, co prahnete po hlavě Petra Dvořáka, jasný a pádný důkaz o tom, že generální ředitel zneužil své pravomoci a úkoloval podřízené pracovníky, aby o Leica Gallery informovali ve vysílání České televize?“ zvolil radní při obhajobě vládce Kavčích hor tuto řečnickou otázku. Téma dále zlehčoval a podivoval se nad tím, proč se tak stará záležitost vůbec vytahuje.

Pavel Matocha mu vysvětlil, že se stížnost z podzimu 2019 nikdy nedořešila. „Navíc tato stížnost na možný střet zájmů generálního ředitele ve věci Leica Gallery se ztratila z excelovské tabulky stížností, a to z prostředku, navíc před nástupem nově dovolených radních na jaře minulého roku. Kdo to vymazal? Ptal jsem se na to, ale nikdo mi na to neodpověděl,“ upozornil předseda Rady ČT. „Gumování excelových tabulek? To je úplně směšné, to ani nemá cenu komentovat. A připadá mi, že zloděj křičí, chyťte zloděje. Takoví lidé mají mravní právo schválit usnesení, které má za cíl ukřižovat generálního ředitele? Mají dvacet tun másla na hlavě,“ rozlítil se radní Šarapatka.

Mám svolat redaktory a říct, ať netočí o mé galerii, žasl ředitel

A generální ředitel Petr Dvořák se na předsedajícího obořil: „Jak byste si to představoval, že si svolám redaktory a řeknu jim, ať netočí nic o Leica Gallery Prague, kde mám nějaký podíl? To je přece úplně absurdní!“ Odmítl střet zájmů a připomněl, že on sám editoriální politiku zpravodajství veřejnoprávní televize neovlivňuje. Co ale ovlivnil, byly postoje radních. Ti bezprostředně před první přestávkou navržené usnesení neschválili. Pro tvrzení, že generální ředitel je ve střetu zájmů kvůli zřetelně četnějšímu informování o jeho rodinné Leica Gallery Prague, hlasovala jen pětice Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Daniel Váňa, Pavel Matocha a Roman Bradáč, zatímco další čtyři byli proti a další čtveřice se zdržela hlasování.

Psali jsme: Xavere, bal a uteč. Jde po tobě Aňa Geislerová Piráti? Agresivní nová levice, varuje Klaus junior. Michálkova železná ruka. Tihle lidé se s tím párat nebudou Rada ČT vyhověla stížnosti na reportáž: Jednostranná, nevyvážená, neobjektivní Vyrazí Fridrichovou, Wollnera a Rosího? Budu rád. Pavel Černocký jde do finále. Už to vadí

Ani bod schvalování Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2020 se neobešel bez nesmiřitelného střetu. Ten se točil na textu, v němž se konstatuje nedostatečné zastoupení SPD v politickém zpravodajství a diskusích ČT v roce 2020. Petr Dvořák ho označil za manipulativní. Někteří radní i proto požadovali, aby byla tato věta z výroční zprávy vypuštěna. Chtělo ji však vyškrtnout pouze šest členů Rady ČT, takže byla v textu zachována. Zdeněk Šarapatka poté varoval, že může mít právní problém ten, kdo pro výroční zprávu zvedne ruku. Následně Martin Doktor a René Kühn oznámili, že se zdrží při hlasování o celé výroční zprávě pro Poslaneckou sněmovnu, ačkoliv s 99 procenty jejího obsahu souhlasí. Nakonec se k nim přidali ještě Jaroslav Dědič a Tomáš Samek, většinou osmi radních však byla výroční zpráva s konstatováním nedostatečného zastoupení SPD ve vysílání. ČT schválena.

Šéf Kavčích hor je součástí spletitého řetězce vlastnictví

„Česká televize by měla mít generálního ředitele, který se k Radě ČT nechová jako ke svému podřízenému,“ konstatovala radní Hana Lipovská po přednesení zprávy dozorčí komise. Odkázala na rozhovor Petra Dvořáka pro časopis Respekt. V něm se píše o tom, že šéf veřejnoprávního média vlastní společně s Ladislavem Bartoníčkem školicí firmu Gopas přes společnost Globeinvest registrovanou v Nizozemsku. Ladislav Bartoníček je přitom spoluvlastníkem firmy PPF, která vlastní konkurenční televize Nova a O2. Hana Lipovská následně poukázala na složitý řetězec vztahů, který by mohl znamenat i ohrožení České televize.

Téma Leica Gallery a možného střetu zájmů Petra Dvořáka se na jednání vrátilo při projednávání materiálů dozorčí komise. Místopředseda Pavel Kysilka navrhl požádat dozorčí komisi, ať posoudí zpravodajství České televize o Leica Gallery v letech 2011–2020. Radní ho jasnou většinou schválili s termínem dodání do konce dubna. Ve výrazně jiném složení na podzim 2019 se Rada ČT spokojila s tím, jak ekonomické vztahy ČT a Leica Gallery posoudila předchozí dozorčí komise. V závěru schůze došlo i na bod, který se zabýval kritérii pro přiznání bonusu generálního ředitele.

Už čtyři roky se mi plat nezvýšil, posteskl si generální ředitel

Nakonec se jednalo jen o kritéria pro přiznání bonusu generálnímu řediteli za rok 2021, která radní jednomyslně schválili. Otevřená však zůstala otázka, na kolik si za letošní rok Petr Dvořák přijde. Od roku 2017 pobírá na základě manažerské smlouvy fixní měsíční plat ve výši 242 tisíc korun a jednorázový finanční bonus, který může dosahovat až desetinásobku měsíční mzdy, celkem tedy až 5,3 milionu korun ročně. Generální ředitel pak vypověděl, jak je to s jeho požadavkem na zvýšení fixního měsíčního platu. „Upozornil jsem jen při jednání s panem Kysilkou na to, že nastavení mezi fixem a variabilní částkou je ve firmách srovnatelných s Českou televizí trochu jiné. Navíc výše hrubé mzdy generálního ředitele je od roku 2017 stejná, i když průměrný plat v České televizi se za tu dobu zvýšil o 12 procent,“ naznačil Petr Dvořák, že by měl dostat přidáno.

Tečkou za rekordně dlouhým – sedm a čtvrt hodiny trvajícím – jednáním radních byl výslech, kterého se ujal Zdeněk Šarapatka. Dožadoval se po Haně Lipovské sdělení, zda se její úterní návštěva Poslanecké sněmovny týkala České televize. „Žádnou schůzku jsem ve Sněmovně neměla. Ale domnívám se, že radní nejen že mohou, ale dokonce mají povinnost se setkávat se všemi svými voliteli,“ reagovala radní. Na další ze Šarapatkových otázek, zda je pravda, že se ve Sněmovně setkává společně s Janou Bobošíkovou na obědě s poslanci SPD, odpověděla také záporně. S vyslýchajícím ztratil trpělivost Jiří Kratochvíl, který ho označil za správného revolucionáře a nadhodil, zda už jsou na tom členové Rady ČT tak, že si mají vést seznamy a přehled o tom, s kým a kde se setkali.

Psali jsme: Rvačka o Radu ČT, pokus o repete televizní krize. Petr Žantovský ukazuje na vytrvalé sběratele trafik Odvolejte Lipovskou, Xavera a další nepřátele ČT! Jinak zasáhnou občané! Podepsáni Sommerová, Uhde nebo Halík Radní Šarapatka si nechává platit přes 20 tisíc měsíčně od ČT, udeřil poslanec. Jenže u toho to neskončilo Převrat v ČT? Vedení, Moravec, zpravodajství... Skutečný znalec veřejnoprávních médií promluvil. Co se blíží?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.