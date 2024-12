Džihádista, co se tváří, že se polepšil. O nové Sýrii s dámami, co zemi poznaly

Podle Klicperové se v Sýrii chopili moci radikální islamisté. „Diktátora Asada vystřídala hvězda džihádistického nebe Mohammad Džulání. Tváří se, že je polepšený džihádista,“ napsala Klicperová na Facebooku. „V Sýrii byl svržen šíitský režim diktátora Bašára Asada. I přesto, že diktatura padla, Sýrie zůstává zhrouceným státem, který už dávno ztratil svoji suverenitu. Země je i nadále rozdělena a její budoucnost rozhodně není růžová. Asada svrhli radikální sunnitští islamisté v čele s teroristou Džuláním,“ napsala pak společně s Markétou Kutilovou na svém serveru Reportérky. Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 2% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2615 lidí

Klicperová vidí, že Američané nechtějí, aby s novou vládou Sýrie povstal i Islámský stát. „Sýrie se ze zamrzlého konfliktu stala opět živým bitevním polem. S nálety na pozice ISIS přišli Američané, protože nemohou dopustit, aby ISIS opět vyrostl do své bývalé krásy,“ píše Klicperová.

A to je velká příležitost pro další okolní aktéry. „Izraelci pochopili, že mají skvělou příležitost obsadit Golany, už vstoupili do Kunejtry. Turci a jejich spojenci SNA kontrolují 80 % města Manbidž, které bylo dosud pod kurdskou správou. Kurdové vysílají posily a trnou, že se Turecko také chopí své příležitosti,“ vypsala jednotlivé strany, jejichž válečné stroje se rozjíždějí.

Na nového vládce Sýrie v minulosti vypsaly USA odměnu deset milionů dolarů, která stále platí. „A Džulání? Z poslušného tureckého zaměstnance se stal sebevědomým vládcem Damašku. Co na to USA, které na něj vypsaly odměnu deset milionů dolarů? Třeba bych jim mohla teď prozradit, kde je (za nějaký ten milion),“ napsala s humorem Klicperová. „Muhammad Džulání je nejhledanějším teroristou světa,“ stojí v článku serveru Reportérky.

Poukázala také na spojení Džuláního s al-Káidou a ISIS. „Svůj boj proti asadovské armádě a Kurdům al-Káida a ISIS koordinovaly a často bojovaly společně, třeba v Aleppu. Poté, co Asada podpořily Rusko a Írán, stáhl se Džulání do Idlíbu, vzal pod svoje křídla i další sunnitské islamistické organizace a vytvořil Haját Tahrír aš-Šám,“ píše Klicperová s Kutilovou. Takových bojovníků povstalců bylo na čtyřicet tisíc. Velká část z nich byla z ISIS.

„Třináct let od vypuknutí revoluce za svobodu tak přebírají moc v zemi radikální džihádisté s vůdcem napojeným na ISIS a al-Káidu,“ zkonstatovaly autorky holou realitu.

A potvrdily obavy Evropy, že turbulentní změna v Sýrii povede k uprchlickým vlnám lidí, kteří pod novým islamistickým režimem žít nechtějí, nemohou nebo neumějí. „Už nyní přicházejí z režimních území tisíce uprchlíků, kteří nechtějí žít pod zákonem šaríja vousatých ,demokratů‘. Jestli přijde další uprchlická vlna, to bude záviset především na Turecku. Což je náš důvěryhodný spojenec a přítel v NATO (ironie),“ poznamenala Klicperová na Facebooku.

„Zamrzlý konflikt se proměnil v živou válku a hrozí nestabilitou, která se může v podobě uprchlických vln přenést i do Evropy. Rozpoutání bojů bude znamenat zcela určitě další vlnu migrace ze Sýrie. Kam až, to bude záležet opět na regionálním hráči č. 1 – Turecku,“ popsala Kutilová s Klicperovou na serveru.

Klicperová ukázala, že u sudu prachu jménem Blízký východ zase hoří zápalná šňůra a chystá se válka. „Na Blízkém východě se nyní opět rozpoutává peklo války a boje o moc a území. Mimochodem, Džuláního charisma je nepopiratelné. Tento bývalý zakládající člen odbočky al-Káidy v Sýrii má politický talent, ambice i nelítostnost. Vše, co potřebuje správný diktátor a vládce,“ popsala nového vládce Sýrie Klicperová.

A ukazuje, že vojenský puč v Sýrii má i další dimenzi. „Co se stane, až Tureckem podporovaní džihádisté osvobodí na 10 000 zajatých bývalých bojovníků IS a také jejich dospívající potomky, které až doposud vězní Kurdové?“ ptá se Klicperová.

Džuláního hnutí prohlásilo, že v Sýrii zavede právo šaría a křesťané se mají připravit na to, že jejich domovy budou moci být prohledávány. Přesto nové vedení země vyslalo do světa vzkaz, že chce Sýrii svobodnou a tolerantní. „Džulání prohlásil, že bude usilovat o mírové soužití všech menšin a národností. Lze mu věřit asi tolik jako Tálibánu, když přebral vládu v srpnu 2021. Dnes jsou ženy v této zemi pod vedením teroristického hnutí neviditelné a jejich práva jsou dramaticky omezena,“ poznamenaly autorky. „Po nějaké době zde může Džulání vytvořit tvrdou islámskou diktaturu, stejně jako Tálibán v Afghánistánu.“

Podle Klicperové a Kutilové je tu ovšem další možný scénář, v kterém se Sýrie stane tureckým satelitem zcela pod tureckým vlivem. Rozmach a vůbec existence Džuláního hnutí byla celou dobu spícího i živého odboje proti Asadovu režimu financovaná převážně Tureckem (částečně pak ještě Katarem a Saúdskou Arábií). Erdogan si tak bude chtít v Sýrii vybudovat poslušnou kolonii. „Turecko by mělo rádo v Sýrii vládu jemu podřízenou a také by ji rádo využívalo ke svým další expanzím v regionu,“ píší autorky.

Třetí scénář vidí Klicperová a Kutilová v rozhoření se občanské války a pokračování proxy války. „Vypukne další kolo občanské války, protože v HTS je mnoho skupin soupeřících o moc. Zvedá se opět Islámský stát, na severu jsou Kurdové a tam je silná armáda SNA tvořená z islamistických milic podporovaných Tureckem,“ stojí v textu hodnotícím budoucnost Sýrie.

Svou roli v nejasné situaci sehrává už nyní i Izrael, který je se Sýrií v neustálém konfliktu. Nyní Izrael ostřeluje vojenské laboratoře, zbraňové sklady i továrny vojenského materiálu v Sýrii s odůvodněním, aby nepadly do nesprávných rukou. Zároveň izraelské síly vyrazily do Golan, demilitarizované zóny mezi Sýrií a Izraelem. „Golany jsou neuralgický bod izraelsko-syrských vztahů a Izrael využívá možnosti tuto oblast znovu získat pod svou kontrolu. Izraelský předseda vlády Netanjahu prohlásil, že dohoda o stažení z Golan z roku 1974 padla, a nařídil obsazení nárazníkové zóny,“ komentuje to Klicperová s Kutilovou.

Do situace mohou zasáhnout citelně i Kurdové, kteří s Asadovým režimem udržovali klid zbraní. Jenže Kurdové vězní desítky tisíc džihádistických bojovníků a jejich nyní již dospělých dětí. „Pokud by je osvobodili, budou vítanou oporou v boji proti Kurdům. Jsou to ostřílení muži s bojovou zkušeností, což je v každé válce k nezaplacení,“ zaznělo od válečných reportérek.

„Kurdové jsou teď ve velké nevýhodě, protože za sebou nemají v podstatě žádnou oporu. Oni s režimem udržovali status quo, kdy proti sobě příliš nebojovali, a fronta HTS je teď vnímána jako součást starých pořádků, takže jejich obavy jsou namístě. Tyto frakce budou proti Kurdům bojovat,“ zkonstatovala Klicperová pro Český rozhlas.

Reportérky také rozporují tezi, že Rusko je válkou na Ukrajině natolik oslabené, že se za Asadův režim nemohlo postavit. Podle válečných zpravodajek, které jezdí i na válečnou frontu na Ukrajině, naopak Rusko za poslední tři roky postupuje nejrychleji a získává strategické výhody. A hledají za opuštění syrského bojiště jiný důvod. „Rusko je válkou zajisté oslabené, ale Ukrajina ještě více. Mnohem spíše to v Sýrii ukazuje na dohodu mezi Tureckem a Ruskem, ačkoliv zatím nevíme přesně, co přesně v této dohodě stojí,“ napsaly reportérky.

Na režim, který s Džuláním přichází, upozornila příběhem i Markéta Kutilová na svém facebooku. Promluvila o archeologovi a historikovi Khalid Al Assadovi. „Tento muž je pro mě jedním z největších hrdinů syrské revoluce. Narodil se v Palmýře, stal se archeologem a historikem a celý život se staral o tyto starověké chrámy. Když se ISIS v Sýrii začal blížit k Palmýře, na nic nečekal a se svým synem odvážel všechny cenné artefakty do bezpečí. Když je ukryli, vrátil se do Palmýry, kde jej džihádisté objevili. Chtěli po něm, ať jim vyzradí, kde cennosti a starožitnosti schoval, protože s nimi obchodovali. Když pan Khalid Al Assad odmítl, pohrozili mu uříznutím hlavy. Neřekl,“ napsala Kutilová.

A neřekl i přes mučení. „Měsíc ho ISIS krutě mučil i s jeho synem. Nepovolil a nevyzradil. Pak ISIS vykonal, co slíbil. Jeho poprava byla veřejná a přihlíželo jí 200 lidí. Jeho tělo pak džihádisté pověsili na jeden ze starověkých sloupů s nápisem ‚ředitel modlářů‘. Džihádisté totiž nenávidí jakékoliv zobrazování boha a považují to za modlářství, proto ničí všechny kostely a chrámy jiných náboženství. Stejně tak podminovali a nenávratně poničili i Palmýru. Pan Khalid ukázal obrovskou lidskou statečnost a lásku ke svojí zemi. Čest jeho památce!“ napsala na Facebooku Kutilová.

Džulání, nynější vůdce povstalecké vlády Sýrie, v té době dělal kariéru v džihádistických kruzích. „V době, kdy pana Khalida dekapitovali, byl Mohamad Džulání, současný vůdce HTS, už dávno v Sýrii jako vůdce syrské al Káidy, spolupracoval s ISIS a tyto popravy schvaloval. Opravdu máme věřit, že je nyní polepšený, jak tvrdí? Za mě rozhodně ne, vypadá to jako image a PR hra pro západní média,“ zakončila svůj komentář Kutilová.

Psali jsme: Petr Brandtner: Další podpásovka v „kauze Ševčík“ Snyder vymyslel název pro Trumpův režim. Je v něm i Moskva Rudej bolševickej nok, „shodila rukavice“ Nerudová. Ale něco jí připomněli Našli údajného vraha šéfa pojišťovny. Za poněkud podivných okolností