EU hodila bobek na vlastní nesmysl, komentuje Stonjeková podivné volby

Komentátorka Karolína Stonjeková na svém facebooku sarkasticky komentuje volbu Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. Pozastavuje se zejména nad tím, že se před posledními volbami vymyslel mechanismus lídrů stran, kteří budou na post šéfa EK kandidovat. Von der Leyenová ovšem mezi tyto lídry nepatří. „Takže si EU jen s velkou pompou hodila další bobek na další ze svých slavných a pracně vymyšlených nesmyslů,“ komentuje volbu Stonjeková.

Ursula von der Leyenová, současná německá ministryně obrany, se chce ve své nové funkci věnovat hlavně tématům migrace a klimatických změn. Chce předložit návrh na reformu unijních pravidel, která se týkají migrace i azylové politiky a také slibuje, že předloží nový evropský klimatický zákon, v němž by bylo zakotveno, že k roku 2050 bude Evropa uhlíkově neutrálním světadílem.

Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 3464 lidí

Stonjeková k tomu poznamenává, že evropská pravice poněkud změnila své priority. „Mmch povšimněte si, jak má tato dáma z pravicové CDU taková hezky pravicová sociální, klimatická a migrační témata,“ nechápe Stonjeková.

Jako nesmysl ale Stonjeková označuje zejména nedávno vymyšlený systém tzv. spitzen kandidátů. „Takže si to zrekápneme: před časem EU přišla s myšlenkou, že posílí evropský rozměr eurovoleb i tím, že vzniknou takzvaní "spitzenkandidáti", kteří budou nominanty svých frakcí na šéfa Komise,“ píše komentátorka na svém facebooku s tím, že tenzo mechanismus měl přispět k demokratizaci volby šéfa EK.

„A copak se nám to stalo teď? Teď se nám stalo, že nám stanula v čele EK NEspitzenkandidátka Von der Leyenová. A tak je to v EU vždycky se vším - vymyslí se nesmysl, uvede se do praxe nesmysl a když život ukáže, že nesmysl je fakt nesmysl, tak se ten nesmysl hladce obejde a všichni se tváří, že se nic neděje,“ sarkasticky komentuje Stonjeková a dodává, že i v příštích volbách se pravděpodobně bude hra na špitzenkandidáty hrát vesele dál, se stejným výsledkem a průběhem.

autor: jma