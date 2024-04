EU – „pojistka“ pro Slovensko, naznačila Nerudová. Ale prý se chystá něco mnohem horšího

09.04.2024 21:40 | Monitoring

„Nesmíme dovolit, aby Rusko rozehrálo svoje hry,“ prohlásila Danuše Nerudová na Debatě bez cenzury v Brně. Členské státy, které nedodržují pravidla, k nimž se zavázaly při vstupu do Evropské unie, by na to měly být upozorňovány, a pokud upozornění nebudou vyslyšena, mělo by se podle Nerudové diskutovat o sankcích. Evropskou unii vnímá jako pojistku právního státu. Díky ní a díky Slovákům, kteří „se nenechají umlčet“, se podaří Slovensku podle Nerudové jeho právní stát udržet. Podle profesora Druláka může Slovensko ze strany Evropské unie očekávat „nejrůznější obstrukce“, pokud od něj bude Brusel něco požadovat.