EU směřuje k totalitě. I normální levičák Zeman je pro vymarxované mozky ultrapravičák. Další prořízlý blog Lucie Provazníkové

Lucie Provazníková nechápe, jak některá západní média přišla na to, že je Miloš Zeman vlastně utrapravicovým politikem. Vždyť jde o muže, který se znovu a znovu dovolává vyšších daní pro bohatší české občany a takřka jako k modle vzhlíží k štědrému sociálnímu státu skandinávského typu. Zeman si v západních médiích také vysloužil nálepku populisty, šiřitele strachu a nedemokratického politika.

„Jenže on je v mnohém demokratičtější než vybouchlý kandidát Drahoš, což ovšem Drahošovi voliči jaksi nebyli s to vnímat, protože byli příliš zaslepeni nenávistí k osobnosti Miloše Zemana či zidealizovanou představou EU,“ napsala blogerka.

Pokud je Zeman považován za ultrapravici, pak se podle Provazníkové nabízí otázka, který politik dnes reprezentuje klasickou „umírněnou“ pravici. Měl by to snad být Jiří Drahoš? Blogerka by prý ráda věděla, zda voliči Jiřího Drahoše tušili, jaké politické názory pan profesor vůbec zastává. Není si prý jistá ani tím, zda voliči Jiřího Drahoše tušili, co všechno si lze představit pod pojmem „evropský liberalismus“.

„Pominu teď ty šašky, kteří volí kandidáta jen pro jeho údajnou ‚slušnost‘ a vzdělání (Drahoš v mých očích není vůbec slušný, ale naopak slizce agresivní, zbrklý v mluvě a jeho argumentační rétorika dosahující úrovně nejistého středoškoláka se omezovala na naučené osočování Zemana). Pominu i jiné matlafousy, kteří ‚chtějí změnu‘, aniž by přemýšleli nad tím, jaká ta změna bude a jakou ideovou základnu kandidát má. Tací si neuvědomili, že ve volbě nejde o osobnostní sympatie ani o pět vulgárních slov za 5 let či přihlouplý vtípek s kalašnikovem, ale především o politické směřování (jak symbolické, tak i faktické),“ vyjádřila svůj názor autorka.

O co se EU snaží doopravdy? Provazníková to vidí následovně

Miloše Zemana prý řada lidí volila, protože v něm viděla obránce proti EU, která podle Provazníkové kráčí špatným směrem. Pokud by se prezidentem stal Drahoš, došlo by podle autorky pouze k tomu, že by se poslušně skláněl před německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

„EU pro mnoho lidí stále představuje zemi zaslíbenou a vzor demokracie, pelech míru, lásky a dobra, svobody a pokroku. U části je to takový (asi i pochopitelný) přežitek z doby, kdy jsme se mermomocí chtěli dostat na Západ, pryč od bolševika. U té mladé části je to již vymarxovaný mozek vidící jen utopicky šťastnou společnost. Vždyť líbivé budovatelské vize jako sjednocená společnost, vítězství pravdy a lásky, všeobjímající mír či všeobecné světoobčanství se převalují v prozápadních médiích jako flus na hladině,“ pokračovala ve výkladu svého pohledu na svět Provazníková.

Ve skutečnosti je to prý tak, že EU přehlíží ekonomická, kulturní, ekonomická a další specifika jednotlivých členských zemí. Podle Provazníkové se stačí podívat, jak nejedna země platící eurem míří ke krachu. A jakoby tyto ekonomické problémy samy o sobě nestačily, máme v EU ještě migranty, kteří v evropských zemích páchají kriminální činy. Tyhle migranty chce navíc EU přerozdělovat podle kvót do všech členských zemí, aby některé členské země nebyly ušetřeny problémů s narůstající muslimskou populací.

„Mnozí si ještě neuvědomili, že v EU svobody rapidně ubývá. Politika ‚potřebujeme více Evropy‘ znamená, že ‚potřebujeme více směrnic, více omezení, více cizinců, méně národního státu, méně suverenity, méně rozdílů‘. Evropská unie je založena na přenechávání čím dál více rozhodnutí unijním orgánům a podřizování se rozhodnutí centrální ‚vlády‘ – tedy vzdávání se odpovědnosti na úrovni států. Je to paralela tradiční levicové politiky, která vždy v určité míře odebírá z jednotlivců odpovědnost za vlastní život a rozprostírá ji na celou společnost,“ napsala také blogerka.

„EU dosáhla posunutí celého politického spektra směrem doleva tak, že ultralevice je novým středem. Je zcela přirozené, že pro ni je tradiční levicový politik 90. let ‚ultrapravičák‘. Tato nová evropská levice je mnohem nebezpečnější, než komunismus či socialismus kdy byl: nejde totiž již jen o vyrobení utopické společnosti zestejněním třídním, ale zestejněním genderovým, kulturním, rasovým – jde o rozbití všeho, co bývalo majoritní, ‚normální‘. Jde o dotažení Marxovy ideje k dokonalosti ve všech směrech lidského bytí. Slovy Marxe, je třeba nejradikálněji účtovat s tradičními idejemi. Mísení ras, unisex záchodky, relativizace dobra a zla (pedofilie, znásilnění), genderové kvóty narušující přirozené rozdíly mezi mužskou a ženskou energií, otcovská dovolená, pozitivní diskriminace všech menšin, rozbití tradiční rodiny,“ pokračovala.

Sečteno a podtrženo, politici v Bruselu nebudují podle Provazníkové nic jiného než neomarxistickou evropskou totalitu. Mnozí to však nechtějí vidět, dovolávají se údajných krás Evropské unie a poukazují na hrozbu, kterou může představovat Rusko.

