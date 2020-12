EU ustoupila Polsku a Maďarsku, George Soros zuří. Osobně napsal do novin, jak za to unie zaplatí

reklama

Původem maďarský miliardář a filantrop George Soros zveřejnil na webu Project Syndicate svůj pohled na právě skončené konání Evropské rady, tedy orgánu představitelů jednotlivých členských států Evropské unie. Hlavním tématem zasedání byl rozpočet. Polsko a Maďarsko hrozilo vetovat rozpočet EU na příští rok kvůli podmíněnosti čerpání unijních peněz dodržováním zásad právního státu.

Poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra na svém facebooku oznámil, že polské a maďarské veto na Evropské radě zřejmě nebude a rozpočet EU včetně plánu hospodářské obnovy, vše v celkovém objemu 1,8 bilionu eur, tak bude schváleno. „Předsedajícím Němcům se podařilo vyjednat kompromis. Polsko a Maďarsko tak navzdory otevřeným výhrůžkám, že přijdou o všechno, uspěly,“ oznámil.

Pustil se do kritiky členů Visegrádské čtyřky, kteří obě země v tomto sporu nepodpořili. „Považuji za chybu, že je Češi a Slováci (na rozdíl od Slovinska) v rámci Visegrádu explicitně nepodpořili. Bojovali totiž i za nás,“ dodal s tím, že „podmínka čerpání peněz z rozpočtu a fondů EU ‚dodržováním právního státu‘ byla totiž formulována tak vágně a ideologicky, že by se v budoucnosti mohla obrátit i proti nám“.

George Soros si každopádně myslí, že Evropská unie čelí existenční hrozbě. Tím byl právě úspěch Maďarů. „Kleptokratický režim premiéra Viktora Orbána v Maďarsku a v menší míře i neliberální vláda Práva a spravedlnosti (PiS) v Polsku ostře zpochybňují hodnoty, na nichž byla Evropská unie postavena,“ uvedl Soros. „Považovat jejich výzvu za legitimní politický postoj, který si zaslouží uznání a kompromisní řešení, přidá jen – a to masivně – k rizikům, kterým nyní EU čelí,“ dodal.

Soros prý chápe pod jakým tlakem je německá kancléřka Angela Merkelová. Po patnáct let zastávala vrchní politickou funkci a v září 2021 míří do politického důchodu. Prezident Francie Emmanuel Macron řeší primárně bezpečnostní problémy ve Francii, a tak mělo být Německo tím hlavním rozhodovatelem Evropské unie. „Též rozumím, že německá kancléřka nechce, aby další země, Maďarsko, oznámilo záměry o vystoupení z Evropské unie. To je údajně to, na co se Orbán v posledních dnech připravoval, jelikož jeho režim má velmi rozšířenou korupci, což by bylo proti podmínce ‚právního státu‘ EU pro vyplácení finančních prostředků Evropské unie,“ pokračoval zakladatel Open Society Foundation.

Orbán si prý během poslední dekády z unijních fondů nakradl velké částky. To se prý týkalo i těch fondů, ze kterých měli těžit běžní Maďaři. Prý tedy nemůže podpořit pravidlo, které by omezilo tuto politickou korupci. Tato korupce má být dle Sorose tím mazivem, které udržuje kola jeho systému v pohybu.

„Vyhrožování torpédováním financí EU vetem rozpočtu bylo zoufalým hazardem ze strany Orbána. Byl to ale bluf, jak by se tomu mělo říkat. Zdá se, že Merkelová bohužel propadla maďarskému a polskému vydírání,“ kritizoval americký občan německou kancléřku. Merkelová tedy přistoupila na kompromis s představiteli těchto nepoctivých států Evropské unie. Prý však tato dohoda představuje to nejhorší z obou světů. „Uniklé znění navrhovaného kompromisu, které má být začleněno do závěrečného prohlášení zasedání Evropské rady tento týden, má tři zásadní nedostatky,“ myslí si Soros.

„Zaprvé prohlášení zásadně mění zamýšlené znění nařízení, na kterém se dohodly orgány EU 5. listopadu, což značně oslabuje podmíněnost právního státu. Evropská komise ani Evropský parlament, natož národní vlády, které se v Evropské radě staraly o integritu nařízení, by se neměly nechat tímto způsobem nechat stranou.

Zadruhé, některá ustanovení dohody o podmíněnosti právního státu se zpozdí až o dva roky. Pro Orbána by to byla dobrá zpráva, protože by to odložilo jakékoli možné kroky až po příštích plánovaných maďarských parlamentních volbách v roce 2022.

Lhůta by poskytla Orbánově straně Fidesz dostatek času na změnu maďarských zákonů a ústavních ustanovení a umožnila by Orbánovi pokračovat v předefinovávaní toho, co se v Maďarsku představuje pod pojmem ‚veřejné prostředky‘, a to způsobem, který mu umožňuje odklonit získanou kořist z veřejných prostředků do soukromých ‚nadací‘ řízených jeho kumpány. Hlavními oběťmi dohody, kterou Merkelová údajně uzavřela s Orbánem, budou obyvatelé Maďarska.

A nakonec, navrhované prohlášení ze summitu je případem, kdy Evropská rada jedná nad rámec svých pravomocí a omezuje schopnost Evropské komise interpretovat a jednat podle dohodnutých právních předpisů EU. Jedná se o nebezpečný precedens, protože snižuje právní nezávislost komise a může být velmi dobře v rozporu se Smlouvou o Evropské unii, přinejmenším v jejím duchu,“ vyčetl Soros.

Jednalo se celkem o 750 miliard euro. Evropský parlament však nejspíše rozpočet schválí. Jediné, co může nyní Soros vyjádřit, je morální rozhořčení, které musí cítit všichni lidé, kteří věří v Evropskou unii jako ochránce Evropy a univerzálních hodnot.

