Ekonomka hlasitě práskla dveřmi ve výboru Schillerové. Pak se rozpovídala u Drtinové: Je to z říše pekel

Rozpočet se podle ní posunul do říše pekel. „Podle mého názoru tady hrajeme o rozpočtovou udržitelnost veřejných financí v České republice. Vím, že s tím spousta lidí nesouhlasí, ale z mého pohledu to, co předvedla vláda a ministerstvo financí s rozpočtem na letošní a hlavně na příští rok, je bezprecedentní porušení základních pravidel,“ prohlásila ostře ekonomka.

Drtinová se pak zeptala o jaká konkrétní pravidla jde a Horská řekla: „Například to, že když připravujeme rozpočet, tak ho připravujeme dopředu, dlouhodobě, dáváme prostor všem zúčastněným stranám se k tomu vyjádřit. V situaci, kdy se nám doslova mění výkon ekonomiky pod rukama, tak sledujeme nejpřesnější odhady a držíme ten rozpočet na reálných datech a základech a když víme, že plánujeme měnit daně, tak by taková věc neměla v rozpočtu chybět a ta tam právě chybí,“ vypočítávala Horská údajné chyby vlády.

Ke snížení daní vládou ekonomka řekla: „Je to kráter, protože i Senátem změněný daňový balíček znamená díru ve státním rozpočtu v rozsahu sto miliard korun,“ a dodala „jsme vyloženě nevyvážení a máme velký deficit a malý zisk z toho deficitu.“

„Některé věci v tom daňovém balíčku jsou v době nejistoty, v době toho šoku zajímavé a té ekonomice by mohly pomoc. Příkladem je třeba zvýšení slevy na poplatníka. To je věc, která by nezasáhla státní rozpočet tolik, nebyl by tam tak výrazný výpadek příjmů a pomohlo by to právě těm lidem, kteří to potřebují. Některé věci jsou tam dobré, ale zrušení super hrubé mzdy a nastavení velmi nízké 15procentní daně a v době šoku nám chybí zdroje v rozpočtu. To je hazard,“ řekla Horská s tím, že si Český stát tím pádem bude muset více půjčovat a zaplatí to občané o něco později.

Ekonomka v souvislosti s tím uvedla, že daně v budoucnu stejně porostou. „Ta situace je takto neudržitelná. My zvyšujeme schodky státního rozpočtu a přitom neřešíme důchodovou reformu, nedostatek financí ve zdravotnictví, školství.“ Veřejné finance se tak podle ní řítí do záhuby.

Proč tedy Horská odešla z Výboru pro rozpočtové prognózy? „Schválení státního rozpočtu v pátek byla taková pomyslná poslední kapka, kdy už moje snaha a trpělivost cokoliv změnit přetekla, nevidím způsob jak změnit vývoj veřejných financí. Realita ukázala, že ani jako člen Výboru nemám šanci cokoliv změnit, tudíž jsem usoudila, že moje setrvání je zbytečné. Nedává to pro mě smysl, radši budu jako nezávislý odborník prosazovat udržitelné veřejné finance,“ odpověděla hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Vláda se podle ní také nerozhoduje podle ekonomických faktorů, ale pouze podle politických preferencí. Podle Horské by měla hrát na předem vytyčeném hřišti a dle pravidel.

