Elfové varují před dezinfem. SOSP varuje před elfy. Velká věc k volbám

„Hlavní dezinformační kampaň, která má ovlivnit volební výsledek ve prospěch antisystémových a proruských stran, ještě zcela nezačala. Podle zkušeností z předešlých voleb začne v příštích týdnech, bude intenzivní a nebezpečná,“ řekl Novinkám mluvčí hnutí Čeští elfové, které monitoruje dezinformační scénu v Česku, Vít Kučík.

Elfové: Útoky směřují na Ukrajinu

Útoky dezinformátorů směřují podle Kučíka často na Ukrajinu a politiky, kteří ji podporují. Lidem se dezinformátoři snaží vnutit, že právě podpora ukrajinských uprchlíků a investice do obrany mohou za drahé bydlení, energie i ceny potravin. Často podle monitoringu Českých elfů obviňují vládu z cenzury a omezování svobodné diskuse.

SOSP: Cílem je poškodit opozici

Vlastní stanovisko zveřejnila Společnost pro ochranu svobody projevu (SOSP). „Čeští elfové opět na scéně a jejich drzost překračuje myslitelné hranice. Protože pomalu začínají volební kampaně, z vládního i opozičního tábora bude jistě zaznívat řada bojovných hesel a provokativních formulací. Podle této samozvané anonymní skupiny to však budou od opozičních stran dezinformace. Rovnou je značkují jako antisystémové (jako by koaliční strany neplnící sliby a prosazující revoluční změny jdoucí proti svobodným poměrům po r. 1989 měly být zástupci systému) a proruské, což samo o sobě lze kvalifikovat jako dezinformaci, protože tato záměrně lživá obvinění sama destabilizují demokratický systém a mají významný společenský dopad s cílem poškodit celou opozici zastupující dnes cca dvě třetiny elektorátu,“ uvádí SOSP.

Jedna koaliční dezinformace vedle druhé

Pod příspěvkem na facebookovém profilu SOSP se rozproudila diskuse. „Celý váš příspěvek působí dojmem, že vám vadí, když někdo upozorňuje na dezinformace šířené některými opozičními politiky. Jenže někteří to opravdu dělají. A někteří se tím ani netají, že sdílejí něco, co si neověří. Co je špatně na tom, upozorňovat, že se tohle děje?“ ptá se jeden z diskutujících.

SOSP odpověděla: „Třeba že jsme ve válce, že raketu spadlou do Polska sestřelili Rusové a má se aktivovat článek 5 NATO, že nezvýší koncesionářské poplatky ani jiné daně, že jsou proti emisním povolenkám, aby je pak podepsali, že migrační pakt neobsahuje de facto povinné kvóty...? Jedna koaliční dezinformace vedle druhé, pokud to tak chtějí elfové nazývat. Ale ti hrají jen pro progresivisty.“

„Něco si neověřit ještě neznamená, že je to dezinfo. A pokud někoho nějaký novinář či veřejně činný spolek nebo osoba nazve proruským, měl by to něčím podložit. Jinak je to pomluva a očerňování,“ přidal se další diskutující.

Psali jsme: Konspirace, které mají zachránit volby Fialově koalici. Drulák odpověděl na Brodníčkovou Zelení: Dezinformacím věří v Česku pětina lidí „Fiala spoléhá na zázrak. Vláda se vymění.“ Petr Pithart překvapil „Správnou stranu vám vyberou.“ Vyoral se pustil do nové kampaně SPOLU