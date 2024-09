Elon Musk: Pokud Trump prohraje, byly to poslední volby v historii USA

Elon Musk na sociální síti X vyjádřil své obavy o budoucnost amerického politického systému. Jeho argumentace se zakládá na přesvědčení, že pokud by demokraté získali možnost legalizovat velké množství nelegálních migrantů, mohlo by to vést k dlouhodobé politické dominanci demokratů ve Spojených státech.

„Veřejně deklarovaným cílem téměř všech lídrů Demokratické strany je co nejdříve legalizovat 15 milionů nelegálních migrantů a přivést další desítky milionů,“ uvedl Musk. „To by okamžitě učinilo všechny swing states (tzv. kolísavé státy) modrými,“ dodal. Modrá je ve Spojených státech amerických spojována s Demokratickou stranou.

Musk srovnává tuto situaci s amnestií v roce 1986 v Kalifornii, která podle něj vedla k politickému posunu směrem k demokratům v tomto státě. Dle jeho názoru by takový vývoj mohl ovlivnit rovnováhu mezi republikány a demokraty na celostátní úrovni, což by dle Muska mohlo znamenat konec vyrovnaných voleb v budoucnu.

„Pokud Trump prohraje, jsou to poslední skutečné volby,“ varoval Musk.

The publicly-stated goal by almost all leaders of the Democratic Party is to legalize the ~15 million illegal migrants as soon as possible, as well as bring in tens of millions more.



That would immediately make all swing states deep blue, just like happened in California with… https://t.co/uLQbaopUQc